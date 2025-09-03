Support
Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Play Gradient Lightstrip for PC

Salg

Play Gradient Lightstrip for PC

Få en gradient av reaktivt, fargerikt lys for spilloppsettet ditt! Fest Play gradient-lysstripen på baksiden av 24"–27"-skjermen med de medfølgende brakettene. Begynn å synkronisere med Hue Sync-skrivebordsappen for å se handlingen på skjermen reflektert i lyset. Hue Bridge inkludert.

Lengde

  • Kjøp nå, betal senere med Klarna
  • Gratis frakt over 500 kr
  • 30 dagers gratis retur
  • 2-4 dagers levering
  • Sikker Utsjekk

Høydepunkter

  • Laget for skjermer på 24 til 27 tommer
  • Inkluderer strømforsyning og fester
  • Kombinerer hvitt og farget lys
  • Hue Bridge inkludert
Se alle produktspesifikasjonene
Finn en produktmanual

Populære produkter

20% rabatt med Bridge!
Lightstrip Outdoor 5 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Outdoor 5 meter
1 x 5 meter lysstripe
Hvitt og farget lys
Strømforsyningen er inkludert
Smart kontroll med Hue Bridge*

2769,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus-basispakke V4 2 meter
Strømforsyningen er inkludert
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

699,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Lightstrip Outdoor 2 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Outdoor 2 meter
1 x 2 meter lysstripe
Hvitt og farget lys
Strømforsyningen er inkludert
Smart kontroll med Hue Bridge*

1619,00 kr

Play gradient lightstrip 75 inch

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 75 inch
Laget for TV-er på 75" og større
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box

2879,00 kr

Play gradient lightstrip 65 inch

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 65 inch
Laget for TV-er på 65 til 70 tommer
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box

2539,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Gradient lightstrip, 2 meter

Hue White and color ambiance

Gradient lightstrip, 2 meter
Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1849,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Lightstrip Plus V4-forlengelse 1 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus V4-forlengelse 1 meter
Integrert LED
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

299,00 kr

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

Inspirasjon for belysning

Se hvordan andre bruker Philips Hue smartlys for å sette stemningen – og del ditt eget oppsett på Instagram med hashtaggen #philipshue

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

@apextyper

Ultimate lysopplevelse

Ultimate lysopplevelse

Få en sømløs gradient av rikt lys av høy kvalitet. Hver farge langs lysstripen flyter naturlig inn i hverandre, og skaper en unik effekt.

Laget for skjermer

Play gradient lightstrip monteres på baksiden av ditt enkelt- eller trippelskjermoppsett, og bøyer seg lett rundt hjørnene.

Sett fart i surroundbelysningen din

Sett fart i surroundbelysningen din

Når den brukes med andre fargekompatible Philips Hue-lys, slipper du løs kraften til surroundbelysning.

Lett å montere

Lett å montere

Play gradient lightstrip kommer i tre størrelser for enkelt- og trippelskjermoppsett, og inkluderer monteringsklips, som gjør den enkel å feste på baksiden av skjermen.

Bland flere ulike lysfarger

Bland flere ulike lysfarger

Fargene flyter naturlig inn i hverandre, smelter sammen og skinner mot veggen for en unik effekt bak TV-en.

Tilpasse opplevelsen

Tilpasse opplevelsen

Bytt modus, endre intensiteten og lag snarveier i appen for en personlig opplevelse hver gang du spiller.

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart

  • Materiale

    silikon

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lyslenke/Lightstrip

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollsenteret

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay