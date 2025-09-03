Få en gradient av reaktivt, fargerikt lys for spilloppsettet ditt! Fest Play gradient-lysstripen på baksiden av 32"–34"-skjermen med de medfølgende brakettene. Begynn å synkronisere med Hue Sync-skrivebordsappen for å se handlingen på skjermen reflektert i lyset. Hue Bridge inkludert.