Laget for utendørs bruk – vanntett IP44

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørslampen har IP44, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er mest vanlig og ideelt for utendørs bruk.