Nærbilde av fronten på myGarden Puled-bakkespotter/Spikes, 4,6 W GU10

Puled-bakkespotter/Spikes, 4,6 W GU10

Denne autentiske Philips Puled-spotten i svart gir hagen din et sjarmerende utseende om natta. Den kaster et varmt, hvitt lys som gir liv i hagen om kvelden når familien skal spise middag eller samles utendørs.

  • 2700 K
  • Svart
  • Vanntett
Dekorativ utendørsbelysning

Utendørsbelysning kan forbedre hagens utseende eller utendørsområdet ved å belyse elementer, lyse opp stier på en fin måte eller skape en perfekt stemning for minneverdige kvelder med venner og familie. Derfor har Philips skapt myGarden, en serie med vakker og dekorativ utendørsbelysning som med stil og funksjonalitet hjelper deg med å gjøre mest mulig ut av utendørsområdet.

Mykt varmthvitt lys

Skap en koselig atmosfære med varmhvitt lys. Et smartlys som enkelt tilpasser seg dine hverdagslige aktiviteter

Laget for utendørs bruk – vanntett IP44

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørslampen har IP44, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er mest vanlig og ideelt for utendørs bruk.

Aluminium av høy kvalitet og ekte glass

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og ekte glass.

Justerbart spothode

Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Enkel å sette opp for ethvert bruksområde

