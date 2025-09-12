Support
Nærbilde av fronten på Taklamper Devote Hue slank taklampe S – 2-pakning

Devote Hue slank taklampe S – 2-pakning

Perfekt jevnt og kraftig lys. Denne runde og slanke LED-taklampen byr på millioner av nyanser av hvitt og farget lys i en elegant, hvit syntetisk ramme. Det delvis innfelte designet gir dybde, og enkelheten gjør den til et sofistikert valg for ethvert rom.

Høydepunkter

  • Jevn lysfordeling
  • ⌀ 29,1 cm
  • Opptil 2000 lumen
  • Matt hvit syntetisk
Styr belysningen med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den er paret med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhet. Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom.

Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning

Transformer hjemmet med over 16 millioner farger, og skap øyeblikkelig den rette stemningen til enhver begivenhet. Med et tastetrykk kan du lage feststemning, forvandle stuen til en kinosal, fremheve interiøret ved hjelp av farger og mye mer.

Skap den rette stemningen med mykt hvitt lys

Hue lyspærer og lamper avgir et mykt hvitt lys. Disse intelligente lyskildene kan dimmes fra skarpt dagslys til dempet nattlys, og fylle hjemmet med akkurat den mengden av varmt lys du trenger.

Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål

Gjør dagen din lettere og behageligere med fire lysinnstillinger som er håndlaget spesielt for daglige gjøremål: Energize, Concentrate, Read og Relax. De to kalde nyansene, Energize og Concentrate, hjelper deg med å komme i gang om morgenen eller holde fokus, mens de varmere innstillingene Read og Relax er perfekte når du vil nyte en god bok eller slappe av.

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Materiale

    Plast

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

