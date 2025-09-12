* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Devote Hue slank taklampe S – 2-pakning
Perfekt jevnt og kraftig lys. Denne runde og slanke LED-taklampen byr på millioner av nyanser av hvitt og farget lys i en elegant, hvit syntetisk ramme. Det delvis innfelte designet gir dybde, og enkelheten gjør den til et sofistikert valg for ethvert rom.
Høydepunkter
- Jevn lysfordeling
- ⌀ 29,1 cm
- Opptil 2000 lumen
- Matt hvit syntetisk
Styr belysningen med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den er paret med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhet. Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom.
Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning
Transformer hjemmet med over 16 millioner farger, og skap øyeblikkelig den rette stemningen til enhver begivenhet. Med et tastetrykk kan du lage feststemning, forvandle stuen til en kinosal, fremheve interiøret ved hjelp av farger og mye mer.
Skap den rette stemningen med mykt hvitt lys
Hue lyspærer og lamper avgir et mykt hvitt lys. Disse intelligente lyskildene kan dimmes fra skarpt dagslys til dempet nattlys, og fylle hjemmet med akkurat den mengden av varmt lys du trenger.
Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål
Gjør dagen din lettere og behageligere med fire lysinnstillinger som er håndlaget spesielt for daglige gjøremål: Energize, Concentrate, Read og Relax. De to kalde nyansene, Energize og Concentrate, hjelper deg med å komme i gang om morgenen eller holde fokus, mens de varmere innstillingene Read og Relax er perfekte når du vil nyte en god bok eller slappe av.
Design og utseende
Hvitt
Plast