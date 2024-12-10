Slik oppgraderer du til Hue Bridge Pro

Oppgraderer du til Hue Bridge Pro? Denne veiledningen tar deg gjennom alt du trenger å vite om å migrere fra din nåværende Hue Bridge til den nye Hue Bridge Pro.

Kom igang med din nye Hue Bridge Pro

Klar til å komme i gang med din nye Hue Bridge Pro? Bare følg trinnene i lenken for å fullføre onboardingen og utnytte hele potensialet.

Komme i gang med migrering

Når du har tatt i bruk Hue Bridge Pro via Hue appen, blir du bedt om å overføre innhold fra din eksisterende Hue Bridge. Du kan velge å migrere umiddelbart eller utsette den hvis du ikke har tid, eller hvis systemet ditt ikke er klart til migrering ennå fordi det ikke oppfyller visse betingelser. De fleste enhetene og konfigurasjonene dine overføres automatisk, men det gjelder noen unntak.

Overføring av flere Hue Bridge

Snart vil du kunne migrere innholdet fra flere Hue Bridge til Hue Bridge Pro. For øyeblikket støtter systemet bare automatisk migrering av én Hue Bridge. Avhengig av situasjonen din kan du velge å beholde de ekstra Hue Bridge som de var (de vil ikke bli påvirket) inntil dette blir tilgjengelig, eller du kan velge å manuelt flytte innholdet og enhetene deres til Hue Bridge Pro. Hue Bridge Pro vil fortsatt være i drift uansett, og du kan fortsatt nyte de nye funksjonene som MotionAware™.

Hva som vil bli migrert automatisk

Enheter

Hue lys, plugger, brytere, sensorer, kameraer, ringeklokker og ringeenheter (må være slått på, innenfor rekkevidde og ha den nyeste programvareversjonen).

Venner av Hue enheter: Innstillingene vil bli migrert, men du må legge dem til på nytt manuelt (dvs. lys, brytere, plugger osv. som ikke er produsert av Philips Hue)

SmartLink-enheter: Støttes ikke på Hue Bridge Pro.

Konfigurasjoner

Enhetsnavn og innstillinger

Rom og soner

Scener

Automatiseringer

Tilhørende mønstre

Innstillinger for underholdning

Sikkerhetsinnstillinger

Appspesifikke preferanser (f.eks. widgeter, bildebaserte scener, sorteringsrekkefølge)

Konfigurasjoner av tredjepartsapper: Apper vil kreve en ny Hue Bridge kobling (kontakt kundestøtte for tredjepartsappen hvis du støter på problemer).

Integrasjoner og kompatibilitet

Spotify: Vil overføres automatisk.

Apple HomeKit: Vil bare kunne koble den til igjen via Matter i Hue Bridge Pro

Synkroniser apper for TV/PC: Konfigurasjonen migreres automatisk.

Det du trenger å vite før migrering:

Én konto og hjem: Begge Hue Bridge må være koblet til samme konto og hjem, og med den nyeste programvareversjonen.

Appbruk: Hold Hue appen åpen og telefonen ulåst under overføringen, spesielt de første 1–2 minuttene. Migreringsprosessen forventes å ta opptil 30 minutter, avhengig av størrelsen på Hue oppsettet ditt.

Lys: vil slå seg på for å bekrefte at migreringen er fullført.

Enhetskontroll: Begrenset funksjonalitet og enheter vil ikke være tilgjengelige under migreringen.

Sikkerhetssystem: Vil bli deaktivert under migreringen. Aktiver manuelt etterpå.

Unngå: Bruk av andre Hue apper eller tredjepartsintegrasjoner under migrering.

Personvern

Når du starter overføringen, samtykker du til overføring av Hue Bridge dataene dine via Hue skyoverføringstjenesten i tråd med vår personvernerklæring. Hue skyoverføringstjenesten er en sikret skytjeneste lokalisert i Europa.

Personopplysningene dine vil bli behandlet med det formål å overføre Hue Bridge dataene dine til en ny Hue Bridge Pro. Typene personopplysninger som behandles inkluderer: bruksdata, enhetsdata, konfigurasjoner, integrasjoner, omtrentlig posisjonsdata (hvis brukeren har aktivert tjenester eller funksjoner som benytter seg av dem).

Hvis du vil ha mer informasjon om dine personvernrettigheter eller hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger, kan du gå til vår personvernerklæring.





Feilsøking av migrering

Forstyrrelser (f.eks. strøm- eller internettbrudd): Appen vil veilede deg gjennom gjenopprettingstrinnene. Tilbakestill om nødvendig Hue Bridge Pro til fabrikkinnstillingene, og start den på nytt.

Manglende enheter: Koble dem til manuelt etter migrering (alle innstillinger vil også bli migrert)

Ingen migreringsalternativ: Sørg for at begge Hue Bridge er i samme Hue hjem.

Fremgangsmåte etter migrering

Gammel Hue Bridge: Når migreringen er bekreftet, tilbakestill den til fabrikkinnstillinger.

Vanlige spørsmål

Kan jeg angre migreringen?

Nei. Migrering er enveis fra Hue Bridge v2 til Hue Bridge Pro.

Kan jeg migrere senere?

Ja. Bruk Hue appen: Innstillinger > Bridges.

Trenger jeg å være hjemme?

Anbefales for å håndtere eventuelle problemer med enheten.

Er internett nødvendig?

Ja. Appen vil varsle deg om eventuelle tilkoblingsproblemer.

Hvis du støter på problemer eller trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte kundesupportteamet vårt.