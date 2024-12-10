MotionAware™: Gjør om Hue lysene dine til bevegelsessensorer

Hva er Hue MotionAware™?

MotionAwareTM er en innovativ funksjon som er eksklusivt tilgjengelig med Hue Bridge Pro. Den forvandler Philips Hue belysningen til bevegelsessensorer ved å opprette et bevegelsesområde ved hjelp av 3 til 4 lys i et rom. Denne funksjonen lar deg kontrollere lys når det oppdages bevegelse, eller bruke den som en del av et sikkerhetssystem ved å sende varsler hvis det oppdages bevegelse, utløse lysalarmer osv.

Hvordan fungerer Hue MotionAware™?

Philips Hue belysning kommuniserer med hverandre ved hjelp av Zigbee. MotionAwareTM måler svingninger i trådløse Zigbee-signaler, som oppstår når noe (som en person) passerer gjennom dem. Denne teknologien gjør at Philips Hue belysningen kan registrere bevegelse uten behov for ekstra sensorer, kameraer eller fysisk installasjon.

Konfigurere Hue MotionAwareTM

For å sette opp et bevegelsesområde trenger du minst tre kompatible lys. Her er trinnene:

Velg rom eller sone: Velg rommet eller sonen der du vil opprette et bevegelsesområde. Appen vil deaktivere rom som ikke har nok kompatible lys Velg lysene: Velg blant de tilgjengelige og kompatible lysene. De valgte lysene vil begynne å blinke for å sikre at riktige lys er valgt. Sørg for å følge kriteriene som vises i appen (også angitt nedenfor) for best mulig ytelse. Kalibrer området: Forlat området og sørg for at ingen, inkludert kjæledyr, er til stede under skanningen og kalibreringen. Tilpass responsen: Bestem hva som skjer når bevegelse oppdages. Du kan kontrollere lys, sende varsler, eller begge deler.

Viktige hensyn ved oppsett



Samme hjem, samme Hue Bridge : Alle lysene må være koblet til samme Hue Bridge.

: Alle lysene må være koblet til samme Hue Bridge. Antall lys : Bruk tre eller fire lys for å lage et område.

: Bruk tre eller fire lys for å lage et område. Plassering : Velg lys som dekker områder med mest aktivitet, for eksempel stier og døråpninger.

: Velg lys som dekker områder med mest aktivitet, for eksempel stier og døråpninger. Avstand : Lysene bør være 1–7 meter fra hverandre for optimal ytelse.

: Lysene bør være 1–7 meter fra hverandre for optimal ytelse. Høyde og form : Lys i varierende høyder skaper et 3D-rom (ikke alle i rette linjer), som dekker området fra gulv til tak.

: Lys i varierende høyder skaper et 3D-rom (ikke alle i rette linjer), som dekker området fra gulv til tak. Ingen vegger : Vegger mellom lysene kan forstyrre ytelsen.

: Vegger mellom lysene kan forstyrre ytelsen. Kun innendørs bruk : Zigbee-signaler må reflekteres fra omgivelsene, noe som gjør utendørs bruk mindre effektiv.

: Zigbee-signaler må reflekteres fra omgivelsene, noe som gjør utendørs bruk mindre effektiv. Slått på: Sørg for at lysene er koblet til strøm

Tilpasse MotionAwareTM

Du kan tilpasse oppførselen til MotionAwareTM fullt ut, som fysiske Hue bevegelsessensorer og kameraer. Opprett opptil 10 tidsluker i løpet av en dag for å definere hva lysene gjør når bevegelse oppdages. Hvis du midlertidig vil stoppe MotionAwareTM fra å utløse lys, kan du deaktivere det midlertidig via menyen for bevegelsesområdeinnstillinger.

Kontroller bare lys

Velg lys i opptil 3 rom eller 1 sone som skal styres, og tilpass responsen når det registreres bevegelse i bevegelsesområdet. Dette trenger ikke å være de samme lysene/rommene som du valgte for sensorene i de foregående trinnene. Hvis du vil tilpasse det senere, kan det gjøres i Hue appen ved å gå til Innstillinger > Enheter > Bevegelsesområder.

Send kun varsler

Du kan konfigurere MotionAwareTM til å sende varsler når bevegelse oppdages uten å kontrollere lysene og se en tidslinje over oppdagede hendelser. Dette oppsettet er ideelt for sikkerhetsformål. For å få tilgang til denne funksjonen trenger du et av våre Hue Secure abonnementer hvis du allerede eier et kamera. Alternativt kan du kjøpe Motion Aware-abonnementet for €0.99 per måned eller €9.99 per år. Begge alternativene inkluderer en 30-dagers gratis prøveperiode.

Kontroller lys og send varsler

Kombiner funksjonaliteten med å kontrollere lys og sende varsler for et omfattende sikkerhetsoppsett.

Grupper med andre sensorer

MotionAwareTM kan integreres med Hue kameraer og bevegelsessensorer ved å opprette enhetsgrupper i Hue appen. Dette gjør at alle enhetene dine kan fungere sømløst sammen og øke dekningen.

Feilsøking

Sørg for strøm : Alle lys må være koblet til strøm.

: Alle lys må være koblet til strøm. Oppdater programvare : Sørg for at appen, Hue Bridge og lysene bruker de nyeste programvareversjonene.

: Sørg for at appen, Hue Bridge og lysene bruker de nyeste programvareversjonene. Sjekk plasseringen : Det skal ikke være noen vegger mellom lysene, og de skal ikke alle stå i en rett linje.

: Det skal ikke være noen vegger mellom lysene, og de skal ikke alle stå i en rett linje. Juster følsomhet : Endre følsomheten til bevegelsesområdet om nødvendig. Øk den hvis det tar for lang tid å oppdage deg etter at du har kommet inn i et rom, eller senk den hvis den oppdager deg for tidlig eller fra tilstøtende rom.

: Endre følsomheten til bevegelsesområdet om nødvendig. Øk den hvis det tar for lang tid å oppdage deg etter at du har kommet inn i et rom, eller senk den hvis den oppdager deg for tidlig eller fra tilstøtende rom. Grupper enheter : Hvis du har bevegelsessensorer eller kameraer i samme område, bør du vurdere å opprette en enhetsgruppe slik at de alle fungerer sammen.

: Hvis du har bevegelsessensorer eller kameraer i samme område, bør du vurdere å opprette en enhetsgruppe slik at de alle fungerer sammen. Oppdage tilstøtende rom eller etasjer : Hvis bevegelsesområdet ditt oppdager personer i tilstøtende rom eller etasjer, bør du vurdere å velge lys lenger unna vegger eller tak, legge til en fjerde lyskilde (hvis du bare har tre) eller redusere bevegelsesfølsomheten i området.

: Hvis bevegelsesområdet ditt oppdager personer i tilstøtende rom eller etasjer, bør du vurdere å velge lys lenger unna vegger eller tak, legge til en fjerde lyskilde (hvis du bare har tre) eller redusere bevegelsesfølsomheten i området. Kjæledyrregistrering : Hvis du ikke vil at bevegelsesområdet ditt skal registrere kjæledyrene dine, bør du vurdere å redusere følsomheten eller velge lys i områder der kjæledyret ditt er mindre sannsynlig å bevege seg rundt.

: Hvis du ikke vil at bevegelsesområdet ditt skal registrere kjæledyrene dine, bør du vurdere å redusere følsomheten eller velge lys i områder der kjæledyret ditt er mindre sannsynlig å bevege seg rundt. Tidlig deteksjon : Hvis bevegelsesområdet ditt oppdager deg for tidlig før du kommer inn i rommet, bør du vurdere å velge lys lenger inne i rommet eller redusere bevegelsesfølsomheten.

: Hvis bevegelsesområdet ditt oppdager deg for tidlig før du kommer inn i rommet, bør du vurdere å velge lys lenger inne i rommet eller redusere bevegelsesfølsomheten. Sen deteksjon : Hvis bevegelsesområdet ditt oppdager deg for sent etter at du har kommet inn i rommet, bør du vurdere å velge lys nærmere inngangen eller øke bevegelsesfølsomheten.

: Hvis bevegelsesområdet ditt oppdager deg for sent etter at du har kommet inn i rommet, bør du vurdere å velge lys nærmere inngangen eller øke bevegelsesfølsomheten. Uopprettelige problemer: Hvis bevegelsesområdet ditt hevder at det ikke fungerer eller er uopprettelig, betyr det at det er et problem med lysene som er involvert i det området. Sørg for at de er slått på, og lagre bevegelsesområdet ditt på nytt.

Vanlige spørsmål

Hvordan er MotionAware forskjellig fra andre bevegelsessensorteknologier?

Kameraer : I motsetning til kameraer tar ikke MotionAware TM opp video. Det er best for å oppdage bevegelse i rom der det er vanskelig å plassere et kamera, eller der det ikke er relevant/nødvendig å få detaljert innsikt i hva som skjer.

: I motsetning til kameraer tar ikke MotionAware opp video. Det er best for å oppdage bevegelse i rom der det er vanskelig å plassere et kamera, eller der det ikke er relevant/nødvendig å få detaljert innsikt i hva som skjer. PIR-sensorer : MotionAware TM bruker Zigbee-signaler, mens PIR-sensorer oppdager infrarøde signaler. MotionAware TM er ideell for områder som ikke er overgangsområder eller områder med mange lys.

: MotionAware bruker Zigbee-signaler, mens PIR-sensorer oppdager infrarøde signaler. MotionAware er ideell for områder som ikke er overgangsområder eller områder med mange lys. SpaceSense: Selv om det ligner SpaceSense fra WiZ, bruker MotionAwareTM Zigbee i stedet for Wi-Fi.

Kan MotionAwareTM oppdage bevegelse bak objekter?

Ja, trådløse signaler kan passere gjennom objekter, slik at MotionAwareTM enklere kan oppdage bevegelse bak møbler.

Kan MotionAwareTM brukes med andre sensorer?

Ja, den kan integreres med Hue kameraer og bevegelsessensorer ved å opprette enhetsgrupper i Hue appen.

Hva om jeg ikke vil at lysene skal utløses på bestemte tidspunkter?

Du kan tilpasse tidsluker i innstillingene for bevegelsesområdet for å definere når lysene skal utløses.

Hva om jeg ikke vil at lysene skal utløses når rommet allerede er lyst nok?

Selv om MotionAwareTM MotionAware-kompatible enheter ikke har dedikerte dagslyssensorer (slik bevegelsessensorene og kameraene våre har), kan du likevel forhindre at lysene dine utløses hvis det ikke er mørkt ennå. Du kan for eksempel sørge for at de bare utløses av et bevegelsesområde mellom solnedgang og soloppgang. Du kan justere dette via innstillingen for dagslysfølsomhet for hvert bevegelsesområde.

Bruker MotionAwareTM mer energi?

Det kan øke strømforbruket i standby-modus med rundt 1 %, men det er ingen målbar forskjell når lysene er på.

Kan MotionAware™ brukes til sikkerhet?

Ja, den kan integreres med Hue Secure systemet for å sende varsler når bevegelse oppdages. En sikker plan kreves for disse funksjonene.

Hvorfor trenger jeg minst tre lys?

Tre lys er minimumskravet for å oppdage bevegelse nøyaktig og pålitelig.

Kan jeg bruke MotionAwareTM utendørs?

Selv om det er teknisk mulig, anbefales det ikke på grunn av upålitelig ytelse i store åpne områder.

Konklusjon

MotionAwareTM er en kraftig funksjon som forbedrer funksjonaliteten til Philips Hue belysningen og gir både bekvemmelighet og sikkerhet. Ved å følge retningslinjene for oppsett og tilpasse innstillingene kan du skape et effektivt og responsivt bevegelsesdeteksjonssystem i hjemmet ditt.

