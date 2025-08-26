1. Ikke koble til Hue Bridge ennå.

Du må skanne QR-koden, så hold den innen rekkevidde.

2. Har du mer enn én Hue enhet å legge til?

Hold alle enhetene samlet! Du skanner alle QR-kodene deres i samme trinn.

3. Har du Hue appen?

Last den ned i telefonens appbutikk.