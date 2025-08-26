Alle Hue produkter følger det samme enkle QR-kodeoppsettet, slik at du kan skanne og sette opp alle Hue enhetene dine samtidig.
How to set up a Hue Bridge Pro
Instruksjoner for oppsett av Hue Bridge Pro
1. Åpne Hue appen.
Hvis du har åpnet det for første gang, blir du spurt om du vil legge til en Hue Bridge. Trykk på Ja.
Hvis du trykket på Hopp over, ikke bekymre deg! Åpne Innstillinger, trykk på Enheter, og trykk deretter på det blå pluss-ikonet (+).
2. Skann QR-koden.
Når den er skannet, trykker du på Neste.
Merk: Hvis produktet ditt ikke har en QR-kode, trykker du på Jeg trenger hjelp og deretter Ingen QR-kode og velger Hue Bridge Pro.
3. Velg hvordan du vil koble til Hue Bridge Pro, via Wi-Fi (i dette tilfellet må du ikke bruke den medfølgende Ethernet-kabelen) eller ved hjelp av Ethernet-kabelen.
Strømfør Hue Bridge Pro med den medfølgende USB-C-strømkabelen. Appen vil nå forklare de siste trinnene.
Trenger du hjelp?
Bla gjennom våre vanlige spørsmål eller kontakt kundestøtte.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.