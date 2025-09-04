1. Anvendelighet:

a. Disse tilleggsvilkårene for Hue Secure ("Hue Secure-vilkårene") gjelder for bruken av Philips Hue Secure-produktene, Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene som beskrevet nedenfor.

b. For å kunne bruke Philips Hue Secure-produkter, Hue Secure-produkter og Hue Secure-tjenester må du godta Hue-vilkårene for bruk som innlemmer disse Hue Secure-vilkårene ("Hue Secure-avtalen"), den juridiske kontrakten som er inngått mellom oss og deg og som regulerer din bruk av Philips Hue Secure-produktene, Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene. Hvis det er uoverensstemmelser mellom Hue Secure-vilkårene og Hue-vilkårene for bruk, gjelder disse Hue Secure-vilkårene. Hue Secure-avtalen inneholder betingelser og krav som gjelder for deg og dine autoriserte brukere, og du er ansvarlig for at de overholdes.

2. Hue Secure-produkter og Hue Secure-tjenester:

a. Philips Hue Secure-produktene, Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene består av følgende:

• Philips Hue Secure- og Hue Secure-merkede maskinvareenheter og Philips Hue-produkter og Hue-produkter som er identifisert av oss på emballasjen eller i markedsføringsmateriell for bruk med Hue Secure-tjenester ("Hue Secure-produkter"), og

• slike funksjoner som er inkludert i gratistilgangen (som referert til i avsnitt 5 nedenfor), Hue Secure Basic-abonnementet eller Hue Secure Premium-abonnementet og som (avhengig av abonnementet du har valgt) inneholder funksjonalitet som blant annet inkluderer en tidslinje med sikkerhetsrelevante hendelser i eller utenfor hjemmet ditt, muligheten til å aktivere/deaktivere hjemmet ditt, push-varsler på mobil om sikkerhetsrelevante hendelser hvis dette er konfigurert, live videovisning av Philips Hue Secure- eller Hue Secure-kameraer og mulighet til å spille av klipp som er tatt opp av registrerte hendelser. I tillegg tilpasser du som eier (eller en autorisert bruker) hva som utgjør en sikkerhetsrelevant hendelse, slik at du for eksempel kan ekskludere visse områder av en Philips Hue Secure- eller Hue Secure-kameravisning. Noen funksjoner (inkludert utvidet lagring av videoklipp) er kun tilgjengelig med et ekstra betalt Hue Secure Basic- eller betalt Hue Secure Premium-abonnement. Alle disse funksjonene er tilgjengelige via Hue-appen. Funksjonene som gjelder for deg i henhold til ditt valg av gratis tilgang, Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium, kalles samlet "Hue Secure-tjenestene". Hue Secure-tjenestene er bare tilgjengelige i USA, Canada, Storbritannia, Irland, Belgia, Luxembourg, Nederland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Italia, Hellas, Spania, Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Litauen, Latvia, Polen, Romania, Serbia, Slovenia og Slovakia.

b. Du har tillatelse til å bruke Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene i henhold til betingelsene og kravene som er angitt i Hue Secure-avtalen.

3. Vilkår for bruk:

a. Nødvendige produkter: Hue Secure-tjenestene krever kompatible Hue Secure-produkter som må kjøpes separat av deg og pares med Hue-appen og Hue-brukerkontoen din. Du forstår og godtar at Hue Secure-tjenestene kun kommer til å fungere med Hue Secure-produktene og ikke er ment å brukes med andre produkter. Hvis du ikke lenger har rett til å bruke Hue Secure-produktene (f.eks. på grunn av salg), er du forpliktet til å frakoble slike Hue Secure-produkter umiddelbart.

b. Installasjon og drift:

• Det er ditt ansvar å:

o innhente, sette opp og vedlikeholde tekniske og andre krav i henhold til instruksjonene og spesifikasjonene gjort tilgjengelig av oss for deg,

o installere, teste og bruke Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene utelukkende i samsvar med alle gjeldende advarsler, forsiktighetsregler og instruksjoner som er gjort tilgjengelig av oss for deg, samt gjeldende nasjonale, statlige og lokale lover, forskrifter og standarder, og

o bytte ut eller lade opp batteriene til Hue Secure-produktene dine når det er nødvendig.

• Krav til system og enheter: Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene krever at du har en Hue-brukerkonto, et fungerende Wi-Fi-nettverk i hjemmet ditt som er koblet til en pålitelig Internett-forbindelse med tilstrekkelig båndbredde, og en mobilenhet med Hue-appen. Andre enheter kan også være påkrevd (som angitt av oss) for bruk av noen eller alle Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene, for eksempel en Philips Hue Bridge. Det er ditt ansvar å sikre at du har alle nødvendige system- og enhetselementer, og at de er kompatible og riktig konfigurert. Vi kan aktivere Bluetooth på mobilenheten din uten forvarsel, men i henhold til innstillingene på enheten, for å gjøre det enklere å bruke Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene på riktig måte og aktivere visse funksjoner.

• Vi overvåker ikke Hue Secure-produktene dine, og vi svarer ikke på informasjon og hendelser som mottas mens du bruker Hue Secure-tjenestene. Det er utelukkende opp til deg (eller din autoriserte bruker) å iverksette slike tiltak, inkludert videresending av hendelsesmeldinger til dine utpekte kontakter. Videre er det ditt ansvar å bestemme passende respons på all informasjon og hendelser du mottar mens du bruker Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene, og du godtar at du har fullt ansvar for din respons og responsen til dine utpekte kontakter. Hvis din respons på informasjon og hendelser mens du bruker Hue Secure-tjenesten medfører kostnader, aksepterer du fullt ansvar for disse kostnadene. Hvis du mottar varsler om fare for liv/sikkerhet, eiendomsrisiko, brann, oversvømmelse, innbrudd, ran, medisinske problemer eller andre nødssituasjoner mens du bruker Hue Secure-tjenestene, bør du umiddelbart kontakte politiet, brannvesenet eller den relevante beredskapstjenesten, ettersom vi ikke tilbyr overvåkings- eller beredskapstjenester.

• Hvis Hue Secure-produktene dine ikke er riktig installert eller noen av sensorene er utenfor deteksjonsområdet eller hindret av vegger, møbler, personlige eiendeler eller andre gjenstander, kan du oppleve falske alarmer eller deteksjonsfeil.

• Du garanterer og erklærer at installasjonen og driften av Hue Secure-produktene ble utført på en fagmessig måte og ikke krenker noen tredjeparts rettigheter, inkludert andres personvernrettigheter. Hvis installasjonen og driften av Hue Secure-produktene krenker tredjeparts rettigheter, er det ditt ansvar, der det er aktuelt, å informere tredjeparter og innhente alt samtykke fra alle tredjeparter som kan være nødvendig for den ønskede installasjonen og driften av Hue Secure-produktene og bruken av Hue Secure-tjenestene.

• I den grad loven tillater det, fraskriver vi oss herved uttrykkelig ethvert ansvar knyttet til installasjon og drift og/eller bruk av Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene, inkludert enhver bruk av Hue Secure-produktene som er i strid med gjeldende nasjonale, statlige og lokale lover, forskrifter, regler eller standarder.

• Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene kan bli gjenstand for midlertidige avbrudd av sikkerhetsgrunner, systemfeil (inkludert feil på Wi-Fi-tilkoblingen og utilstrekkelig båndbredde), tekniske problemer, vedlikehold, testing, reparasjon, oppdateringer eller andre omstendigheter. Selv om vi bestreber oss på å sikre at bruken av Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene skal være så uavbrutt som mulig innenfor rammen av den tekniske og driftsmessige ytelsesevnen, har ingen rett til, og vi garanterer ikke, uavbrutt bruk.

• Enhver lyddeteksjonsfunksjon er kun i stand til å oppdage den angitte lyden (f.eks. en T3-røykvarsler) og er et sekundært tiltak som ikke er i stand til å oppdage tilstedeværelsen av farer (f.eks. røyk), og bør derfor ikke erstatte den primære enheten (f.eks. den primære røykvarsleren utløser en alarm basert på tilstedeværelsen av røyk, som deretter kan høres gjennom lyddeteksjon. Lyddeteksjonsfunksjonen kan ikke sikre at brann oppdages på en pålitelig måte). Det er ditt ansvar å bruke den primære enheten til å oppdage farer, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med tilstedeværelsen av farer. Bruk av lyddeteksjonsfunksjonen er underlagt spesifiserte krav (inkludert f.eks. avstanden til den primære enheten).

c. Kun til bruk i boliger: Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene er utelukkende ment for din personlige og private bruk i boligen. Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene er ikke ment for, og vi er ikke ansvarlige for, forretningsmessig eller kommersiell eller annen bruk av Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene som ikke er knyttet til boliger.

d. Ingen tredjepartsovervåking: Hue Secure-tjenestene gir ingen tredjepartsovervåking eller nødrespons, og derfor:

• har vi ingen tilgang til varsler eller sanntidsopptak,

• vi overvåker ingen varsler og vi vil ikke varsle eller sende tredjepartstjenester eller nødrespons til hjemmet ditt ved en varsling eller nødsituasjon, og

• vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser i responstiden til politi eller tredjeparter.

Alle beredskapsvarslinger, inkludert livstruende, sikkerhets- og nødhendelser, bør sendes av deg til de aktuelle responstjenestene. VI VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SENDE NØDRESPONS TIL HJEMMET DITT VED NØDSTILFELLER ELLER LIGNENDE.

e. Ingen eliminering av hendelser:

• Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene er ikke ment å skulle redusere eller eliminere forekomster av uønskede hendelser, for eksempel innbrudd og/eller ran, og vi verken representerer eller garanterer at de kommer til å gjøre det, og du forstår og godtar:

o at du ikke skal stole på at Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene kan avverge eller minimere forekomster av hendelser, for eksempel innbrudd og ran, eller konsekvensene av slike hendelser, og

o at Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene ikke kan avverge eller minimere slike hendelser eller konsekvensene av dem.

Vi gir ingen uttrykkelig eller underforstått garanti om at bruken av Hue Secure-produkter eller Hue Secure-tjenester kommer til å avverge eller minimere slike hendelser eller konsekvensene av dem og/eller påvirke eller øke sikkerhetsnivåer.

• Du erkjenner at Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene ikke er en erstatning for et nødvarslingssystem med tredjepartsovervåking. Systemene våre er utviklet for å levere varsler på en pålitelig og betimelig måte, men vi kan ikke garantere at du kommer til å motta alle varsler i tide.

• Du bør beskytte deg selv mot enhver risiko for tap med passende forsikringsdekning, og du er ansvarlig for å ha all forsikringsdekning du mener er nødvendig eller påkrevd i henhold til gjeldende krav.

f. Ditt ansvar for å overholde lover:

• Personvern og andre gjeldende nasjonale, statlige eller lokale lover, forskrifter, regler eller standarder som gjelder i din jurisdiksjon, kan gjøre deg og din bruk av Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene til gjenstand for visse typer ansvar, og du forstår og godtar at du har fullt ansvar for å overholde slike gjeldende nasjonale, statlige eller lokale lover, forskrifter, regler eller standarder når du bruker Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene. Dette inkluderer:

o overholdelse knyttet til opptak eller deling av video- eller lydinnhold, inkludert innhold som inkluderer tredjeparter, offentlige rom eller på annen måte inneholder informasjon knyttet til identiteten til en person eller enkeltpersoner,

o samsvar som krever at det gis varsel til eller innhentes samtykke fra tredjeparter med hensyn til din bruk av Hue Secure-produktene eller Hue Secure-tjenestene (for eksempel lover eller forskrifter som krever at du viser passende skilting som informerer andre om at opptak av lyd/video finner sted). Vær oppmerksom på at eventuelle klistremerker eller lignende materiale som kan tolkes som skilting og leveres med noen Hue Secure-produkter, ikke leveres av oss for samsvarsformål, og du har fullt ansvar for å sikre samsvar med gjeldende lovgivning,

o sørge for at Hue Secure-produkter med funksjoner for lyd- og videoopptak ikke er rettet mot offentlige områder og/eller er plassert i nærheten av et område der enkeltpersoner kan ha en rimelig forventning om privatliv (for eksempel et bad eller soverom),

o overholdelse av eventuelle krav om at installasjonen av ethvert Hue Secure-produkt som gjør video- og/eller lydopptak, skal installeres i en slik vinkel at det ikke tar opp utenfor grensen til eiendommen din (inkludert offentlige fortau eller veier),

o overholdelse av alle gjeldende biometriske personvernlover, og du garanterer herved at alle data som lastes opp under Hue Secure-tjenestene i forbindelse med funksjoner for ansiktsgjenkjenning, er innhentet i samsvar med slike lover,

o overholdelse av gjeldende krav til åpenhet eller myndighetsvarsling,

o overholdelse av gjeldende oppbevaringsperioder for personopplysninger, inkludert valg av passende abonnementsplan i samsvar med disse, og

o mer generelt, overholdelse av gjeldende personvern- og databeskyttelseslovgivning.

• Vi er ikke ansvarlige dersom du bruker Hue Secure-tjenestene eller andre Hue Secure-produkter på en måte som er i strid med loven eller krenker en persons rettigheter.

• Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene er utelukkende for din egen personlige og private boligbruk. Databeskyttelses- og personvernlover der du bor, kan pålegge deg et visst ansvar ved bruk av Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene. For visse video-, lyd- og ansiktsgjenkjenningsdata som du samler inn ved hjelp av Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene (f.eks. video- og lydsignaler og data) som eier eller autorisert bruker, er du behandlingsansvarlig for visse data disse Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene samler inn, og vi er behandler av slike data, i henhold til gjeldende lover.

• Når det gjelder de aktivitetene du utfører som eier eller autorisert bruker som kan kvalifisere som husholdningsaktivitet i henhold til gjeldende lov med hensyn til videoopptak eller -strømming og lydopptak eller -strømming ved bruk av Hue Secure-produkter og Hue Secure-tjenester, er vi din databehandler som definert i EUs gjeldende personvernforordning (forordning (EU) 2016/679).

• Når vi opptrer som databehandler av personopplysningene som du har samlet inn fra din bruk av Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene, gjelder databehandleravtalen for Hue Secure ("DPA"). Når du godtar Hue-vilkårene for bruk, godtar du også DPA. Du kan få tilgang til personvernavtalen her: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Hvis noe går galt:

• Vi skal bestrebe oss på å sikre at bruken av Hue Secure-tjenestene er så uavbrutt som mulig innenfor rammen av den tekniske og driftsmessige ytelsesevnen, men vi kan ikke love uavbrutt bruk. Bortsett fra i den grad det kreves av gjeldende lov, leveres Hue Secure-tjenestene "SOM DE ER" og "SOM TILGJENGELIG", og i den utstrekning gjeldende lov tillater det, FRASKRIVER VI OSS ENHVER GARANTI FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE, OG ENHVER GARANTI SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV HANDEL ELLER BRUK AV HANDEL. Vi gir ingen garanti for at Hue Secure-produktene og Hue Secure-tjenestene kommer til å oppfylle kravene dine eller være tilgjengelige på en uavbrutt, sikker eller feilfri basis. Vi gir ingen garantier angående kvaliteten på informasjon eller innhold gitt gjennom Hue Secure-tjenestene. Vi garanterer ikke og fraskriver oss herved enhver underforstått garanti for at driften av Hue Secure-tjenestene kommer til å være feilfri eller uavbrutt. Det er ikke garantert at tilgang til eller bruk av Hue Secure-tjenestene ikke kommer til å bli avbrutt eller svekket av vedlikeholdsarbeid, videreutvikling eller på annen måte av forstyrrelser.

• Hvis du er en forbruker i EØS-området, gir EØS-forbrukerloven deg en juridisk garanti som dekker samsvarskravene til Hue Secure-tjenestene. I henhold til denne garantien er vi ansvarlige for enhver mangel på samsvar som du oppdager under bruk av Hue Secure-tjenestene.

• Hvis du opplever problemer med funksjonaliteten i Hue Secure-tjenestene, kan du kontakte oss via forbrukerkanalene våre (for informasjon om hvordan du kan kontakte oss, klikk på denne koblingen for å se kontaktinformasjon for stedet ditt: https://www.philips-hue.com/support#contact) og samarbeid med oss etter behov i den grad vi med rimelighet ber om det. Vi kommer til å gjøre alle rimelige anstrengelser for å utbedre feilen som du har meldt i samsvar med standardprosessen vår, som innebærer (i) innsamling av informasjon om hendelsen som er rapportert fra forskjellige kilder, (ii) gjennomføring av en konsekvensvurdering ved hjelp av vurderingsverktøy for å prioritere hendelsen, og (iii) definering og implementering av en løsning som er egnet for den spesifikke prioriteringen som er tildelt, som kan være en mellomløsning (f.eks. hurtigreparasjon eller omgåelse) eller en fremtidig (kort- eller langsiktig) oppdatering ("støtteprosess").

• Hvis vi ikke er i stand til å utbedre feilen i samsvar med støtteprosessen vår, har du rett til følgende rettsmidler for ditt betalte Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement (hvis og når det er aktuelt): (i) en forholdsmessig reduksjon av gjeldende abonnementsavgift, eller (ii) oppsigelse av abonnementet og refusjon av det forholdsmessige beløpet som allerede er betalt for perioden du opplever manglende funksjonalitet for, og eventuelle beløp (hvis noen) som allerede er betalt for en fremtidig periode. Vår manglende evne til å utbedre mangelen skal omfatte (i) hvis fjerning av mangelen er umulig, (ii) mangelen ikke utbedres fordi den er forbundet med uforholdsmessige kostnader, (iii) en mangel på samsvar oppstår til tross for vårt forsøk på å utbedre mangelen, (iv) mangelen er så alvorlig at umiddelbar prisreduksjon eller oppsigelse er berettiget, (v) vi nekter enhver supplerende ytelse, eller (vi) det er åpenbart (inkludert en erklæring fra oss) at vi (innen rimelig tid, eller uten betydelig ulempe for deg) ikke kan utbedre mangelen.

4. Brukerinnhold:

a. Hue Secure-tjenestene inkluderer muligheten til å fange opp og ta opp lyd-, video-, åpne/lukke- og bevegelseshendelser med tidsstempel og bilder (tekst som delsett) fra visse Hue Secure-produkter ("brukerinnhold"). Lyd, video og bilder (tekst som delsett) er ikke tilgjengelig for oss. Metadataene om at det var en hendelse på et bestemt tidspunkt, og klassifiseringen av hendelsen er kjent for oss.

b. Du er eneansvarlig for alt brukerinnholdet ditt, og vi har ikke noe ansvar overfor deg eller andre som bruker brukerkontoen din, med hensyn til noe brukerinnhold. Du må sørge for at Hue Secure-produktene bare tar opp brukerinnhold der du er autorisert. Du må ikke overføre noe brukerinnhold som på grunn av innhold, form, design eller på annen måte er i strid med gjeldende lov eller moral eller krenker rettighetene til tredjeparter. Brudd på noe av det foregående er grunnlag for oppsigelse av din rett til å bruke eller få tilgang til Hue Secure-tjenestene.

c. Vi kan ikke se brukerinnholdet, bortsett fra (i) metadataene om at det var en hendelse på et bestemt tidspunkt og klassifiseringen av hendelsen, og (ii) hvis brukerinnholdet ble lastet ned av deg (utelukkende som administrator) og delt med oss etter ditt skjønn (for eksempel relatert til kvalitet og forbrukeromsorg). Vi kan imidlertid utlevere brukerinnholdet ditt til politiet eller en offentlig myndighet hvis vi er rettslig forpliktet til å gjøre det. I slike tilfeller skal du samarbeide fullt ut med oss for å overholde slike juridiske krav. Se vår Hue Secure – forespørsler om utlevering https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Forbrukere i Canada: Hvis du er bosatt i Canada, samtykker du herved, for at vi skal kunne levere Hue Secure-tjenesten til deg, til behandling av brukerinnhold som er nødvendig for leveringen av Hue Secure-tjenestene. Du samtykker i tillegg til at vi anonymiserer personopplysningene dine (en prosess der det ikke lenger er mulig å knytte dataene til et individuelt registrert subjekt (enten alene eller i kombinasjon med andre data)) for bruk til våre interne forretningsformål.

5. Funksjonstilgang, avgifter, betaling:

a. Når du aktiverer ett eller flere Hue Secure-produkter via Hue-appen, har du rett til en prøveperiode på tretti (30) dager ("prøveperiode"). Når prøveperioden din er over, har du muligheten (via Hue-appen) til å:

i. bruke visse funksjoner som er tilgjengelige uten ekstra kostnad ("fri tilgang"), eller

ii. abonnere på et abonnement mot en ekstra avgift. Vi tilbyr to ulike abonnementer, nemlig Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium. Du kan velge å få et Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement som et månedlig eller årlig abonnement som kommer til å fortsette til du sier opp abonnementet ditt. MED MINDRE DU VARSLER OSS FØR SLUTTEN PÅ DEN INNEVÆRENDE ABONNEMENTSPERIODEN OM AT DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE ABONNEMENTET, FORSTÅR DU AT ABONNEMENTET DITT AUTOMATISK FORNYES, OG DU AUTORISERER OSS TIL Å BELASTE DEG FOR DE AKTUELLE ABONNEMENTSAVGIFTENE FOR HVER ETTERFØLGENDE PERIODE VED HJELP AV BETALINGSMÅTEN DU HAR OPPGITT VIA DEN RELEVANTE APPBUTIKKEN.

b. En fullstendig beskrivelse av funksjonene for gratis tilgang, Hue Secure Basic- og Hue Secure Premium-abonnementet og de gjeldende avgiftene, betalingsbetingelsene, oppsigelsesfristene finner du på nettstedet vårt på https://www.philips-hue.com/securityplans. Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementsavgiftene belastes på forhånd den første dagen av abonnementsperioden, enten denne er månedlig eller årlig, og betales av deg via den relevante appbutikken (enten Apple eller Google) du bruker ("appbutikken") (og følger derfor betalingsmetodene du velger å bruke i appbutikken din og eventuelle betingelser for dette).

c. Når du sender inn en bestilling på Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementet, opprettes det et gyldig, bindende og håndhevbart abonnement mellom deg og oss med en tilhørende forpliktelse til å betale de relevante avgiftene i henhold til den aktuelle abonnementsplanen. Hvis du er en forbruker i EØS, samtykker du uttrykkelig til at vi leverer tjenestene til deg i henhold til det aktuelle abonnementet umiddelbart etter kjøpet, og at du mister angreretten.

d. Hvis vi ikke mottar betalingen din via App Store, forbeholder vi oss retten til å kansellere abonnementet ditt, og du har kun rett til å bruke gratistilgangen.

e. Avgiftene på tidspunktet da du inngår Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnement, skal gjelde for den relevante perioden du betalte for (for eksempel for den spesifikke årlige perioden hvis du har inngått et årsabonnement, og den spesifikke måneden hvis du har inngått et månedsabonnement). Alle avgifter inkluderer merverdiavgift hvis det er aktuelt i din jurisdiksjon.

f. Vi kan oppdatere gratistilgangen, Hue Secure Basic og/eller Hue Secure Premium ved å innføre nye funksjoner, endre eller avvikle (midlertidig eller permanent) funksjoner eller komponenter eller innføre begrensninger på visse funksjoner og/eller endre gjeldende gebyrer, betalingsbetingelser, oppsigelsesfrister eller andre vilkår. Enhver slik oppdatering og endring refererer vi til som en "abonnementsoppdatering". Vi varsler deg om en abonnementsoppdatering (enten via e-post eller i Hue-appen), og i løpet av abonnementsperioden vi allerede har mottatt betalingen fra deg for et slik abonnement, skal enhver abonnementsoppdatering være tilgjengelig for deg for resten av perioden du betalte for. Hvis du for eksempel har et årsabonnement og vi gjør tilleggsfunksjoner tilgjengelige i den relevante årlige perioden du allerede har betalt for, blir slike funksjoner tilgjengelige for bruk til avgiften som allerede er betalt for en slik periode (så vi belaster deg ikke i tillegg for slike tilleggsfunksjoner). Hvis du ikke ønsker å fortsette med Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnementet ditt på grunn av en abonnementsoppdatering, kan du si opp abonnementet i samsvar med gjeldende oppsigelsestid. Du har rett til å si opp Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnementet ditt hvis abonnementsoppdateringen har negativ innvirkning på tilgangen til eller bruken av det aktuelle abonnementet, med mindre den negative innvirkningen bare er liten. I så fall har du rett til å si opp Hue Secure Basic eller Hue Secure Premium-abonnementet ditt kostnadsfritt innen 30 (tretti) dager etter (i) mottak av informasjonen om abonnementsoppdateringen eller (ii) tidspunktet da abonnementsoppdatering trådte i kraft, avhengig av hva som inntreffer sist.

6. Skadeserstatning: HUE SECURE-AVTALEN ER KUN MENT TIL DIN FORDEL. DERFOR, I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SAMTYKKER DU I Å BESKYTTE, FORSVARE, FRIGI OG HOLDE OSS SKADESLØSE FRA OG MOT (I) ALLE KRAV, HANDLINGER, SØKSMÅL OG ANDRE RETTSLIGE SKRITT FRA EN TREDJEPART MOT OSS SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL HUE SECURE-AVTALEN, HUE SECURE-PRODUKTENE OG/ELLER HUE SECURE-TJENESTENE (EN "TREDJEPARTSHANDLING") OG (II) ALLE RELATERTE TAP, SKADER, FORLIK OG DOMMER (INKLUDERT BETALING AV ADVOKATHONORARER OG KOSTNADER PÅDRATT AV, VURDERT ELLER FUNNET MOT, ELLER LAGET AV OSS I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGER AV SLIKE TREDJEPARTSHANDLINGER ("TREDJEPARTSRELATERTE TAP"), SELV OM SLIKE TREDJEPARTSHANDLINGER OG TREDJEPARTSRELATERTE TAP OPPSTÅR GRUNNET UAKTSOMHET AV NOE SLAG ELLER I NOEN GRAD AV OSS, BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI ELLER BETINGELSE, OBJEKTIVT ANSVAR, MANGLENDE OVERHOLDELSE AV GJELDENDE LOV, KRENKELSE AV PRIVATLIVETS FRED ELLER ANNEN FEIL. INGENTING I DETTE DOKUMENTET SKAL TOLKES SLIK AT DET KREVER SKADESLØSHOLDELSE SOM GJØR DENNE DELEN, HELT ELLER DELVIS, UGYLDIG OG/ELLER UANVENDELIG I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. DENNE SKADESLØSHOLDELSESFORPLIKTELSEN SKAL IKKE GJELDE FOR FORSETTLIG, VILLET ELLER HENSYNSLØS FORSØMMELSE FRA VÅR SIDE ELLER GROV UAKTSOMHET FRA VÅR SIDE I STATER/PROVINSER/LAND SOM IKKE TILLATER ANSVARSBEGRENSNING FOR GROV UAKTSOMHET. "TREDJEPART" ER DEFINERT HER FOR Å INKLUDERE ENHVER PERSON ELLER ENHET SOM IKKE ER PART I HUE SECURE-AVTALEN, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, EN EKTEFELLE, FAMILIEMEDLEM, GJEST, NABO, LEIETAKER ELLER FORSIKRINGSSELSKAP.

7. Ansvar:

a. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT UAKTSOMHET, SKAL VI VÆRE ANSVARLIGE FOR DOKUMENTERTE ERSTATNINGSKRAV, TILFELDIGE SKADER, STRAFFEERSTATNING, FLERDOBBEL ERSTATNING ELLER FØLGESKADEERSTATNING (INKLUDERT ADVOKATHONORARER) ELLER TAPT FORTJENESTE SOM FØLGE AV HUE SECURE-TJENESTENE, SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. GJELDENDE LOV TILLATER KANSKJE IKKE BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VÅRT SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP OG ÅRSAKER TIL HANDLING (UANSETT OM DET ER I KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET) OVERSTIGE BELØPET DU EVENTUELT HAR BETALT FOR HUE SECURE-TJENESTENE VED UTSTEDELSEN I LØPET AV DE TOLV (12) FOREGÅENDE MÅNEDENE. DENNE BEGRENSNINGEN ER KUMULATIV OG ØKES IKKE HVIS DET FORELIGGER MER ENN ÉN HENDELSE ELLER ETT KRAV. SIGNIFY FRASKRIVER SEG ENHVER FORM FOR ANSVAR FOR VÅRE LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL VI UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE PÅ NOEN MÅTE FOR NOE INNHOLD (INKLUDERT BRUKERINNHOLD), INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER I NOE INNHOLD, ELLER TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER EKSPONERING FOR NOE INNHOLD SOM OVERFØRES ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJØRES TILGJENGELIG VIA HUE SECURE-TJENESTENE.

b. DU BRUKER HUE SECURE-TJENESTENE PÅ EGEN RISIKO. DU HAR ENEANSVAR FOR TILSTREKKELIG BESKYTTELSE OG SIKKERHETSKOPIERING AV BRUKERINNHOLDET I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV HUE SECURE-TJENESTENE, OG DU SAMTYKKER I Å HOLDE OSS SKADESLØSE FRA, OG DU FORPLIKTER DEG TIL IKKE Å SAKSØKE OSS FOR, EVENTUELLE KRAV BASERT PÅ DIN BRUK AV HUE SECURE-TJENESTENE, INKLUDERT KRAV FOR TAPTE DATA ELLER BRUKERINNHOLD.

8. Varighet, opphør:

a. Varighet: Hue Secure-avtalen begynner når du for første gang bruker et hvilket som helst Hue Secure-produkt eller en hvilken som helst Hue Secure-tjeneste, og den slutter når en oppsigelse fra oss eller deg trer i kraft.

b. Opphør:

• Du kan når som helst si opp det betalte Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementet ditt i tråd med varslingsperiodene for det relevante Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementet.

• Retten til å si opp på grunn av årsak forblir upåvirket for både oss og deg.

• Med mindre den avsluttes som nevnt ovenfor, kommer bestemmelsene i Hue Secure-avtalen til å gjelde for deg så lenge du bruker Hue Secure-produkter.

c. Konsekvenser av oppsigelse: Ved oppsigelse av Hue Secure Basic- eller Hue Secure Premium-abonnementet ditt slettes alt brukerinnhold som er lagret på dine vegne utenom den nye lagringsperioden. Ved sletting av Hue-kontoen din blir alle hendelsesmetadata og konfigurasjonsdata anonymisert, og brukerinnholdet blir slettet.

9. Vilkår som gjelder for visse land. Dette avsnittet 9 inneholder tilleggsvilkår som gjelder for innbyggere i visse land. Hvis det er forskjeller mellom dette avsnittet 9 og andre avsnitt i Hue Secure-avtalen enn dette avsnittet 9, skal dette avsnittet 9 gjelde.

a. Avsnitt 3g (4 punkt):

i. følgende setning skal legges til hvis du bor i Tsjekkia: Med hensyn til eventuelle mangler, skal du ha rett til rettighetene gitt i Civil Code.

ii. følgende setning skal legges til hvis du bor i Ungarn: Du skal ha rett til rettighetene gitt i regjeringsdekret 373/2021 (VI.30.) og Civil Code, som skal gjelde i fellesskap.

b. Avsnitt 5d:

i. skal i sin helhet erstattes av følgende, hvis bostedet ditt er i Polen: Hvis vi ikke mottar betalingen din via din App Store, forbeholder vi oss retten til å kansellere abonnementet ditt innen seksti (60) dager etter bestillingen din, og du skal kun ha rett til å bruke den gratis tilgangen.

c. Avsnitt 6:

i. skal i sin helhet erstattes av følgende, dersom du har bosted i Østerrike, Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Tyskland, Hellas, Italia, Ungarn, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Sverige, Sveits: Du er ansvarlig for straffbare brudd på Hue Secure-avtalen i samsvar med gjeldende lover.

d. Avsnitt 7:

i. skal i sin helhet erstattes av følgende, dersom du har bosted i Østerrike eller Tyskland: Ethvert krav om skadeserstatning er utelukket. Ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke i den grad vi er underlagt ufravikelig ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven ("Produkthaftungsgesetz"), i tilfeller av forsett, grov uaktsomhet, skade på liv, legeme eller helse eller brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser ("wesentliche Vertragsverletzungen"). Med unntak av tilfeller av produktansvarsloven, grov uaktsomhet, forsett eller skade på liv, legeme eller helse, er imidlertid ansvaret for brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser begrenset til den påregnelige skaden som er typisk for kontraktsforholdet.

ii. skal i sin helhet erstattes av følgende dersom du har bosted i Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Hellas, Italia, Ungarn, Luxembourg, Nederland, Sverige, Sveits, Storbritannia: Ethvert erstatningskrav er utelukket i den utstrekning loven tillater det. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke for annet ansvar som ikke kan utelukkes ved lov, f.eks. forsettlig skade eller ansvar for dødsfall eller personskade som følge av vår uaktsomhet.

iii. skal slettes i sin helhet hvis du har bosted i Polen, Romania, Spania.

e. Avsnitt 8c:

i. følgende setning skal legges til hvis du har bosted i Tsjekkia: Dette avsnittet gjelder så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

f. Hvis du har bosted i Romania, skal følgende tilleggsavsnitt gjelde: Du godtar at Hue Secure-avtalen ikke inneholder noen uvanlige (standard) klausuler som eksplisitt definert i henhold til rumensk lov. Du godtar og aksepterer ugjenkallelig, fra og med tidspunktet da du godtar Hue Secure-avtalen, alle klausulene som er fastsatt der, spesielt (men ikke begrenset til) følgende avsnitt: 3.b-e, 3.f 1. kulepunkt 2. element, 3.f 2. kulepunkt, 4.b and 6.

g. Hvis du har bosted i Canada (unntatt provinsen Quebec):

• avsnitt 9 i Hue-vilkårene for bruk med hensyn til Hue Secure-avtalen er i sin helhet erstattet av:

TVISTELØSNING VED BINDENDE VOLDGIFT, AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL.

Dette avsnittet gjelder hvis (i) ditt bosteds- eller etableringsland er i Canada (unntatt provinsen Quebec), eller (ii) ditt bosteds- eller etableringsland ikke er i Canada (unntatt provinsen Quebec), men du fremmer krav mot oss i Canada (unntatt provinsen Quebec).

a. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER DET, OG MED UNNTAK AV INDIVIDUELLE INNBYGGERE I PROVINSEN QUEBEC, ER (I) HUE SECURE-AVTALEN UNDERLAGT LOVENE I PROVINSEN ONTARIO. UTEN Å GI VIRKNING TIL DENS LOVVALG ELLER LOVKONFLIKTBESTEMMELSER, OG (II) DU OG VI ER ENIGE OM Å GI OPP ALLE RETTIGHETER TIL Å FREMME KRAV I EN DOMSTOL ELLER FOR EN JURY, ELLER TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHETER SOM DU VILLE HATT HVIS DU GIKK TIL RETTEN, KAN OGSÅ VÆRE UTILGJENGELIGE ELLER KAN VÆRE BEGRENSET I VOLDGIFT.

ETHVERT KRAV, TVIST ELLER KONTROVERS (ENTEN I KONTRAKT, ERSTATNINGSRETT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, ENTEN EKSISTERENDE, NÅVÆRENDE ELLER FREMTIDIG, OG INKLUDERT LOVBESTEMTE KRAV, KRAV I HENHOLD TIL FORBRUKERBESKYTTELSE, SEDVANERETT, FORSETTLIGHET, PÅBUD OG RIMELIGE KRAV) MELLOM DEG OG OSS SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED HUE SECURE-AVTALEN OG/ELLER HUE SECURE-TJENESTENE, SKAL LØSES UTELUKKENDE OG ENDELIG VED BINDENDE VOLDGIFT.

DET ER INGEN DOMMER ELLER JURY VED VOLDGIFT, OG DOMSTOLSPRØVING AV EN VOLDGIFTSAVGJØRELSE ER BEGRENSET. VOLDGIFTSDOMMEREN MÅ FØLGE DENNE HUE SECURE-AVTALEN OG KAN TILKJENNE SAMME ERSTATNING OG OPPREISNING SOM EN DOMSTOL (INKLUDERT ADVOKATSALÆRER).

b. For alle tvister, enten de forfølges i retten eller voldgift, må du først gi oss en mulighet til å løse kravet ditt ved å sende en skriftlig beskrivelse av kravet til adressen i avsnitt (h). Du og vi er enige om å forhandle om kravet i god tro. Hvis du og vi ikke er i stand til å løse kravet innen seksti (60) dager etter at vi mottar denne kravbeskrivelsen, og hvis du i god tro har forsøkt å løse kravet direkte med oss i løpet av denne tiden, kan du forfølge kravet i voldgift.

c. VOLDGIFTSREGLER OG FORUM. Voldgiften reguleres av den nasjonale voldgiftsloven i provinsen der du er bosatt og ADR Institute of Canada, Inc.s voldgiftsregler (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) ("ADRIC-reglene") i alle henseender, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i dette dokumentet. Voldgiftskrav skal inngis til ADR Institute of Canada, Inc. ("ADRIC") og skal inngis i samsvar med ADRIC-reglene og må inneholde: (1) navn, telefonnummer, postadresse og e-postadresse til parten som søker voldgift, (2) en redegjørelse for de rettslige kravene som gjøres gjeldende og det faktiske grunnlaget for disse kravene, (3) en beskrivelse av rettsmiddelet som søkes og en nøyaktig beregning i god tro av det omstridte beløpet (enhver anmodning om midlertidig forføyning eller advokatsalær skal ikke regnes med i beregningen av det omstridte beløpet med mindre slik midlertidig forføyning søker betaling av penger), og (4) signaturen til parten som søker voldgift. Kravet om voldgift må også leveres til Signifys juridiske avdeling ved Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Uavhengig av det motsatte i ADRIC-reglene, skal voldgiften behandles av en enkelt voldgiftsdommer (valgt i samsvar med ADRIC-reglene) som skal være advokat eller tidligere dommer. Voldgiftsrettens sete skal være hovedstaden i provinsen der du er bosatt på ikrafttredelsesdatoen for denne Hue Secure-avtalen. På din forespørsel kan imidlertid voldgiftshøringen finne sted på et sted som ligger innen 45 kilometer fra din primære bolig fra ikrafttredelsesdatoen for denne Hue Secure-avtalen. Partene er enige om at voldgiften kan fortsette virtuelt, og voldgiftsdommeren har skjønn til å beordre en virtuell voldgift på forespørsel fra en av partene. Hvis ADRIC ikke er tilgjengelig for voldgift, velger partene gjensidig et alternativt voldgiftsforum.

d. VOLDGIFTSDOMMERENS FULLMAKTER – Voldgiftsdommeren skal ha eksklusiv myndighet til å løse enhver tvist knyttet til voldgift og/eller håndhevbarhet av denne voldgiftsbestemmelsen, inkludert enhver innsigelse om urimelighet eller enhver annen innsigelse om at voldgiftsbestemmelsen eller denne Hue Secure-avtalen på noen måte er ugyldig. Voldgiftsdommeren skal ha fullmakt til å innvilge ethvert domskrav som er tilgjengelig i retten i henhold til lov eller billighet. Enhver avgjørelse fra voldgiftsdommeren skal være endelig og bindende for hver av partene og kan innføres som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

e. ADVOKATHONORAR OG KOSTNADER. Du og vi er enige om at vi vil være ansvarlige for betaling av saldoen av enhver innledende innleveringsgebyr i henhold til ADRIC-reglene som overstiger 200 USD for krav på 75 000 USD eller mindre. Du kan ha rett til å søke om å få dekket advokathonorarer og utgifter hvis du vinner frem i voldgift, i den utstrekning det er fastsatt i gjeldende lov og ADRIC-reglene. Med mindre voldgiftsdommeren bestemmer at kravet ditt var useriøst eller inngitt med trakassering som formål, samtykker vi i at vi ikke vil søke, og gir herved avkall på alle rettigheter vi måtte ha i henhold til gjeldende lov eller ADRIC-reglene, til å få dekket advokathonorarer og utgifter hvis vi vinner frem i voldgift.

f. AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. I DET STØRSTE OMFANGET SOM TILLATES AV GJELDENDE LOV, OG MED UTELUKKELSE AV INDIVIDUELLE INNBYGGERE I PROVINSEN QUEBEC, er partene enige om at de begge gir avkall på retten til en rettssak med jury, og at hver av dem bare kan fremme krav mot den andre på individuell basis, og ikke som saksøker eller gruppemedlem i et påstått gruppesøksmål. GRUPPEVOLDGIFT OG GRUPPESØKSMÅL ER IKKE TILLATT. DU OG VI ER ENIGE OM AT ENHVER PROSEDYRE, ENTEN DET ER I VOLDGIFT ELLER DOMSTOL, BARE VIL BLI GJENNOMFØRT PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE I ET GRUPPE-, MASSE- ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL ELLER SOM MEDLEM I ET GRUPPE-, KONSOLIDERT ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL. Voldgiftsretten kan ikke konsolidere mer enn én persons krav og kan ikke på annen måte lede noen form for representativt søksmål eller gruppesøksmål. Voldgiftsretten har ingen myndighet til å vurdere håndhevbarheten av denne fraskrivelsen av gruppesøksmål, og eventuelle innsigelser mot fraskrivelsen av gruppesøksmål kan bare reises for en domstol med kompetent jurisdiksjon.

Hvis noen av bestemmelsene i denne voldgiftsavtalen ikke kan håndheves, vil den bestemmelsen som ikke kan håndheves, bli fjernet, og de gjenværende voldgiftsvilkårene vil bli håndhevet.

g. UNNTAK FOR VOLDGIFT. Uavhengig av det foregående beholder hver part retten til å få en tvist behandlet i en domstol for mindre krav, forutsatt at tvisten faller innenfor domstolens jurisdiksjonsgrenser og ellers kvalifiserer for denne domstolen, søker individuelt fritak, og så lenge saken forblir i denne domstolen og ikke fjernes eller ankes til en domstol med alminnelig jurisdiksjon.

Uavhengig av det motsatte i dette avsnittet, er det ingenting i dette avsnittet som hindrer deg i å rapportere til eller sende inn et krav, en søknad eller en anklage til et gjeldende statlig eller administrativt organ eller en domstol, eller i å søke hjelp i henhold til gjeldende forbrukervernlovgivning hvis og i den grad vilkårene i gjeldende lovgivning gir deg rett til å gjøre det og utelukker eksklusiv bruk av voldgift i forkant av en tvist. Dette avsnittet hindrer heller ikke føderale, provinsielle eller lokale forvaltningsorganer i å avgjøre krav og tildele rettsmidler basert på disse kravene hvis og i den grad vilkårene i gjeldende lovgivning utelukker eksklusiv bruk av voldgift før tvist. Ingenting i dette avsnittet hindrer eller unnskylder en part fra å oppfylle eventuelle forhåndsbetingelser og/eller uttømme administrative rettsmidler i henhold til gjeldende lovgivning før det inngis en begjæring om voldgift. Tvister mellom partene som ikke kan være gjenstand for forutgående voldgift, herunder i henhold til gjeldende lovgivning, er ikke omfattet av dette avsnittet.

h. RESERVASJON: Uavhengig av det ovennevnte kan du velge å forfølge kravet ditt i retten hvis du reserverer deg mot dette avsnitt 9 innen tretti dager fra datoen da du først godtok Hue Secure-avtalen via appen vår. Du kan reservere deg på Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) eller ved å sende oss et skriftlig varsel med fornavn, etternavn og e-postadressen du brukte til å sende inn informasjon på nettstedet og/eller i appen, på:

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

i. Hvis du velger bort dette avsnittet, eller hvis dette avsnitt 9 ikke kan håndheves, eller hvis det ikke gjelder deg, vil hele dette avsnitt 9 være ugyldig, og i så fall underlegger du deg herved ugjenkallelig den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i provinsen Ontario for løsning av søksmål eller rettssaker som er tillatt i henhold til dette avsnittet. Hvis noen del av dette avsnittet anses som ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves av en voldgiftsdommer eller domstol med kompetent jurisdiksjon, vil ikke dette avsnittet som helhet anses som ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, men bare den delen av dette avsnittet som er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, vil bli strøket fra dette avsnittet.

h. Hvis du har bosted i USA:

• avsnitt 9 i Hue-vilkårene for bruk med hensyn til Hue Secure-avtalen er i sin helhet erstattet av:

TVISTELØSNING VED BINDENDE VOLDGIFT, AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL.

Dette avsnitt 9 skal gjelde dersom (i) ditt bosteds- eller etableringsland er i USA, eller (ii) ditt bosteds- eller etableringsland ikke er i USA, men du fremmer krav mot oss i USA.

a. HUE SECURE-AVTALEN ER UNDERLAGT LOVENE I STATEN NEW JERSEY, UTEN Å GI VIRKNING TIL DENS VALG ELLER LOVKONFLIKTBESTEMMELSER, OG (II) DU OG VI ER ENIGE OM Å GI OPP ALLE RETTIGHETER TIL Å FREMME KRAV I EN DOMSTOL ELLER FOR EN JURY, ELLER Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHETER SOM DU VILLE HATT HVIS DU GIKK TIL RETTEN, KAN OGSÅ VÆRE UTILGJENGELIGE ELLER KAN VÆRE BEGRENSET I VOLDGIFT.

ETHVERT KRAV, TVIST ELLER KONTROVERS (ENTEN I KONTRAKT, ERSTATNINGSRETT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, ENTEN EKSISTERENDE, NÅVÆRENDE ELLER FREMTIDIG, OG INKLUDERT LOVBESTEMTE KRAV, KRAV I HENHOLD TIL FORBRUKERBESKYTTELSE, SEDVANERETT, FORSETTLIGHET, PÅBUD OG RIMELIGE KRAV) MELLOM DEG OG OSS SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED HUE SECURE-AVTALEN OG/ELLER HUE SECURE-TJENESTENE, SKAL LØSES UTELUKKENDE OG ENDELIG VED BINDENDE VOLDGIFT.

DET ER INGEN DOMMER ELLER JURY VED VOLDGIFT, OG DOMSTOLSPRØVING AV EN VOLDGIFTSAVGJØRELSE ER BEGRENSET. VOLDGIFTSDOMMEREN MÅ FØLGE DENNE HUE SECURE-AVTALEN OG KAN TILKJENNE SAMME ERSTATNING OG OPPREISNING SOM EN DOMSTOL (INKLUDERT ADVOKATSALÆRER).

b. For alle tvister, enten de forfølges i retten eller voldgift, må du først gi oss en mulighet til å løse kravet ditt ved å sende en skriftlig beskrivelse av kravet til Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd, Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, med en kopi til Signifys juridiske avdeling på samme adresse. Du og vi er enige om å forhandle om kravet i god tro. Hvis du og vi ikke er i stand til å løse kravet innen seksti (60) dager etter at vi mottar denne kravbeskrivelsen, og hvis du i god tro har forsøkt å løse kravet direkte med oss i løpet av denne tiden, kan du forfølge kravet i voldgift.

c. Voldgiftssaken skal administreres av American Arbitration Association ("AAA") i samsvar med Consumer Arbitration Rules and the Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ("AAA-reglene") som da er gjeldende, unntatt som endret ved dette 9. (AAA-reglene er tilgjengelige på adr.org). Forbrukervoldgiftsreglene fastsetter nærmere bestemt:

• krav kan sendes inn til AAA på nett (www.adr.org),

• voldgiftsdommere må være nøytrale, og ingen av partene kan ensidig velge en voldgiftsdommer,

• voldgiftsdommere må opplyse om enhver partiskhet, interesse i resultatet av voldgiftssaken eller relasjon til noen av partene,

• partene beholder retten til å søke rettsmidler i småkravsdomstolen for visse krav, etter eget valg,

• det første innleveringsgebyret for forbrukeren er begrenset til 200 USD,

• forbrukeren får velge stedet for høringen og kan velge å delta direkte, via telefon, videokonferanse eller, for krav under 25 000 USD, ved å sende inn dokumenter,

• voldgiftsdommeren kan innvilge ethvert rettsmiddel som partene kunne ha fått i retten for å løse partens individuelle krav.

Voldgiftssaken skal føres for én nøytral voldgiftsdommer som skal befinne seg på eller i nærheten av stedet der voldgiftssaken skal finne sted. Voldgiften skal gjennomføres på et sted som er rimelig praktisk for deg. Voldgiftsdommeren skal ha eksklusiv myndighet til å løse enhver tvist knyttet til voldgift og/eller håndhevbarhet av denne voldgiftsbestemmelsen, inkludert enhver innsigelse om urimelighet eller enhver annen innsigelse om at voldgiftsbestemmelsen eller denne Hue Secure-avtalen på noen måte er ugyldig. Voldgiftsdommeren skal ha fullmakt til å innvilge ethvert domskrav som er tilgjengelig i retten i henhold til lov eller billighet. Enhver avgjørelse fra voldgiftsdommeren skal være endelig og bindende for hver av partene og kan innføres som en dom i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

d. ENDRING AV AAA-REGLENE – ADVOKATHONORAR OG KOSTNADER. Du og vi er enige om at vi vil være ansvarlige for betaling av saldoen av enhver innledende innleveringsgebyr i henhold til AAA-reglene som overstiger 200 USD for krav på 75 000 USD eller mindre. Du kan ha rett til å søke om å få dekket advokathonorarer og utgifter hvis du vinner frem i voldgift, i den utstrekning det er fastsatt i gjeldende lov og AAA-reglene. Med mindre voldgiftsdommeren bestemmer at kravet ditt var useriøst eller inngitt med trakassering som formål, samtykker vi i at vi ikke vil søke, og gir herved avkall på alle rettigheter vi måtte ha i henhold til gjeldende lov eller AAA-reglene, til å få dekket advokathonorarer og utgifter hvis vi vinner frem i voldgift.

e. AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. Partene enige om at de begge gir avkall på retten til en rettssak med jury, og at hver av dem bare kan fremme krav mot den andre på individuell basis, og ikke som saksøker eller gruppemedlem i et påstått gruppesøksmål. GRUPPEVOLDGIFT OG GRUPPESØKSMÅL ER IKKE TILLATT. DU OG VI ER ENIGE OM AT ENHVER PROSEDYRE, ENTEN DET ER I VOLDGIFT ELLER DOMSTOL, BARE VIL BLI GJENNOMFØRT PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE I ET GRUPPE-, MASSE- ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL ELLER SOM MEDLEM I ET GRUPPE-, KONSOLIDERT ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL. Voldgiftsretten kan ikke konsolidere mer enn én persons krav og kan ikke på annen måte lede noen form for representativt søksmål eller gruppesøksmål. Voldgiftsretten har ingen myndighet til å vurdere håndhevbarheten av denne fraskrivelsen av gruppesøksmål, og eventuelle innsigelser mot fraskrivelsen av gruppesøksmål kan bare reises for en domstol med kompetent jurisdiksjon.

If any provision of this arbitration agreement is found unenforceable, the unenforceable provision will be severed, and the remaining arbitration terms will be enforced.

f. Retten til voldgift i henhold til denne Hue Secure-avtalen er beskyttet av, og enhver voldgift er også underlagt, Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1 flg.). Begge parter er enige om at partenes forhold innebærer mellomstatlig handel. Dommen som er avsagt på denne måten, kan inngis til en domstol som har jurisdiksjon, eller det kan søkes til en slik domstol om rettslig godkjenning av dommen og en fullbyrdelsesordre, alt etter omstendighetene.

UNNTAK FOR VOLDGIFT. Uavhengig av det foregående beholder hver part retten til å få en tvist behandlet i en domstol for mindre krav, forutsatt at tvisten faller innenfor domstolens jurisdiksjonsgrenser og ellers kvalifiserer for denne domstolen, søker individuelt fritak, og så lenge saken forblir i denne domstolen og ikke fjernes eller ankes til en domstol med alminnelig jurisdiksjon.

versjon september 2025 - gjeldende fra App 5