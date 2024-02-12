Przenośne światło akcentujące Go o prostej konstrukcji w kształcie misy i półprzezroczystej obudowie nie wyróżnia się niczym szczególnym — dopóki go nie włączysz. Wtedy rozjaśnia ono przestrzeń z mocą 520 lumenów i może świecić milionami kolorów, stanowiąc jasny i mocny akcent w każdym pomieszczeniu.

Najbardziej wyróżniającą się cechą przenośnej lampy akcentującego Go jest jej mobilność. Wystarczy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i można przenieść lampę w dowolne miejsce: na stół podczas przyjęcia, jako centralny punkt oświetlenia podczas uroczystej rodzinnej kolacji, a nawet do namiotu na biwak. Bateria wystarcza nawet na 18 godzin pracy w trybie światła świeczki i do 2,5 godziny przy pełnej jasności w dowolnym kolorze.

Go posiada od spodu podstawkę, dzięki czemu lampę można ustawić pod kątem 45 stopni, co pozwala idealnie skierować światło na ścianę lub duży mebel. Możesz także ustawić Go tak, aby jego światło było skierowane prosto do góry, aby uzyskać bardziej niekonwencjonalny wygląd.

W 2020 roku Go doczekało się również przeprojektowania — w nowej wersji inteligentna lampa została wzbogacona o funkcję Bluetooth i otrzymała nowy design, w którym gniazdo zasilania (wcześniej umieszczone na dole) zostało umieszczone z boku.