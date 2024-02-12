Hue Iris vs. Hue Go

Hue Iris vs. Hue Go

18 lutego 2021 r.

Inteligentne lampy Philips Hue Iris i Philips Hue Go to stylowe akcenty pasujące do wielu różnych wnętrz. Aby wybrać najlepszą inteligentną lampę stołową do swojego wnętrza, porównaj modele Hue Iris i Hue Go.

Porównanie lamp Hue Iris i Hue Go

Obie lampy zapewniają miliony odcieni białego i kolorowego światła oraz bezprzewodowe ściemnianie, są jednak między nimi pewne różnice. 

  Hue Iris Hue Go
Rodzina opraw oświetleniowych
 Hue White and Color Ambiance  Hue White and Color Ambiance 
Zasilanie bateryjne  Nie  Tak 
Bluetooth 
 Tak
 Tak
Zintegrowane źródło światła LED Tak
 Tak
Liczba lumenów 570 520
Możliwość przyciemniania Tak Tak
Wysokość 7,6 cala 3,1 cala
Długość 8 cali   5,9 cala  
Szerokość  8 cali   5,9 cala  
Waga  3,27 funta  1,378 funta 
Długość przewodu  78,7 cala  59 cali 
Przewód tekstylny  Tak  Nie 
Włącznik na urządzeniu  Nie  Tak 
Podświetlenie  Tak  Nie 
Cena  $99.99  $79.99 

Hue Iris: szczegóły

Inteligentna lampa stołowa Iris oświetlająca ścianę miękkim białym światłem

Zaprojektowana na nowo w 2020 roku lampa stołowa Iris ma przezroczystą, półsferyczną konstrukcję z czarnymi lub białymi elementami obejmującymi wewnętrzną tubę i pasek wokół górnej krawędzi lampy. Tekstylny przewód i podświetlenie sprawiają, że lampa Iris jest zarówno inteligentna, jak i bardzo dekoracyjna. 

Lampa stołowa Iris jest ustawiona pod kątem i rzuca światło do góry i na zewnątrz, oświetlając kolorami duże połacie ścian — i podobnie jak Go powinna być skierowana w stronę ściany, a nie na pomieszczenie. Iris jest nieco większa niż Go, a w najwyższym ustawieniu świeci z mocą 570 lumenów. Jedną z nowych funkcji lampy Iris jest możliwość ściemniania w niższym zakresie niż dotychczas, co zapewnia jeszcze więcej swobody w tworzeniu nastroju.

Inteligentna lampa stołowa Iris oświetlająca ścianę niebieskim światłem

Przeprojektowana lampa Iris trafiła na rynek europejski w wersji limitowanej w czterech nowych metalicznych kolorach: różowym, srebrnym, miedzianym i złotym.

Hue Go: szczegóły

kobieta trzyma lampę stołową Hue Go w wyciągniętych rękach

Przenośne światło akcentujące Go o prostej konstrukcji w kształcie misy i półprzezroczystej obudowie nie wyróżnia się niczym szczególnym — dopóki go nie włączysz. Wtedy rozjaśnia ono przestrzeń z mocą 520 lumenów i może świecić milionami kolorów, stanowiąc jasny i mocny akcent w każdym pomieszczeniu.

Najbardziej wyróżniającą się cechą przenośnej lampy akcentującego Go jest jej mobilność. Wystarczy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i można przenieść lampę w dowolne miejsce: na stół podczas przyjęcia, jako centralny punkt oświetlenia podczas uroczystej rodzinnej kolacji, a nawet do namiotu na biwak. Bateria wystarcza nawet na 18 godzin pracy w trybie światła świeczki i do 2,5 godziny przy pełnej jasności w dowolnym kolorze.

Go posiada od spodu podstawkę, dzięki czemu lampę można ustawić pod kątem 45 stopni, co pozwala idealnie skierować światło na ścianę lub duży mebel. Możesz także ustawić Go tak, aby jego światło było skierowane prosto do góry, aby uzyskać bardziej niekonwencjonalny wygląd.

W 2020 roku Go doczekało się również przeprojektowania — w nowej wersji inteligentna lampa została wzbogacona o funkcję Bluetooth i otrzymała nowy design, w którym gniazdo zasilania (wcześniej umieszczone na dole) zostało umieszczone z boku.

kobieta trzyma inteligentną lampę stołową Hue Go, wskazując na przycisk na produkcie

Mimo że pełny zestaw funkcji inteligentnej lampy Go — automatyzacje, niestandardowe ustawienia oświetlenia i inne — staje się dostępny dopiero dzięki aplikacji, to nie musi ona być sparowana z aplikacją, by działać. W odróżnieniu od modelu Iris, Go ma przycisk na obudowie, który pozwala przełączać się między różnymi unikalnymi ustawieniami oświetlenia, w tym ustawieniami dynamicznymi, które automatycznie zmieniają kolor i jasność:

  • Światło nocne: przyciemnione ustawienie, idealne na pobudkę późno w nocy
  • Przyciemnione: nieco jaśniejsze niż światło nocne, świetne na wieczór
  • Relaks: ciemnopomarańczowa poświata, przy której się zrelaksujesz
  • Koncentracja: jasne białe światło o zimnej temperaturze, które ułatwia skupienie
  • Energia: jeszcze więcej barwy niebieskiej, by postawić Cię na nogi
  • Światło świecy: ciepłe światło, które migocze niczym świeca
  • Nocna przygoda: żywe połączenie barw fioletowej, różowej i niebieskiej tworzące imitację światła o zmierzchu
  • Zaczarowany las: różne odcienie barw zielonej i żółtej tworzące atmosferę lasu
  • Medytacja: różne odcienie barw niebieskiej i fioletowej, które pomogą Ci znaleźć wewnętrzny spokój
  • Niedzielna kawa: stonowane odcienie barw różowej i brzoskwiniowej, w sam raz na weekendowy brunch

Wybór między Hue Go i Hue Iris zależy od kilku rzeczy: gdzie i jak lampa ma być używana oraz pożądany styl. Jeśli potrzebujesz artystycznej lampy stołowej do instalacji w określonym miejscu w pokoju, to prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem będzie Hue Iris. A jeśli chcesz przenosić inteligentną lampę i używać jej w sposób niestandardowy, to lepsza będzie Hue Go.

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