18 lutego 2021 r.
Inteligentne lampy Philips Hue Iris i Philips Hue Go to stylowe akcenty pasujące do wielu różnych wnętrz. Aby wybrać najlepszą inteligentną lampę stołową do swojego wnętrza, porównaj modele Hue Iris i Hue Go.
18 lutego 2021 r.
Inteligentne lampy Philips Hue Iris i Philips Hue Go to stylowe akcenty pasujące do wielu różnych wnętrz. Aby wybrać najlepszą inteligentną lampę stołową do swojego wnętrza, porównaj modele Hue Iris i Hue Go.
Obie lampy zapewniają miliony odcieni białego i kolorowego światła oraz bezprzewodowe ściemnianie, są jednak między nimi pewne różnice.
|Hue Iris
|Hue Go
|Rodzina opraw oświetleniowych
|Hue White and Color Ambiance
|Hue White and Color Ambiance
|Zasilanie bateryjne
|Nie
|Tak
|Bluetooth
|Tak
|Tak
|Zintegrowane źródło światła LED
|Tak
|Tak
|Liczba lumenów
|570
|520
|Możliwość przyciemniania
|Tak
|Tak
|Wysokość
|7,6 cala
|3,1 cala
|Długość
|8 cali
|5,9 cala
|Szerokość
|8 cali
|5,9 cala
|Waga
|3,27 funta
|1,378 funta
|Długość przewodu
|78,7 cala
|59 cali
|Przewód tekstylny
|Tak
|Nie
|Włącznik na urządzeniu
|Nie
|Tak
|Podświetlenie
|Tak
|Nie
|Cena
|$99.99
|$79.99
Zaprojektowana na nowo w 2020 roku lampa stołowa Iris ma przezroczystą, półsferyczną konstrukcję z czarnymi lub białymi elementami obejmującymi wewnętrzną tubę i pasek wokół górnej krawędzi lampy. Tekstylny przewód i podświetlenie sprawiają, że lampa Iris jest zarówno inteligentna, jak i bardzo dekoracyjna.
Lampa stołowa Iris jest ustawiona pod kątem i rzuca światło do góry i na zewnątrz, oświetlając kolorami duże połacie ścian — i podobnie jak Go powinna być skierowana w stronę ściany, a nie na pomieszczenie. Iris jest nieco większa niż Go, a w najwyższym ustawieniu świeci z mocą 570 lumenów. Jedną z nowych funkcji lampy Iris jest możliwość ściemniania w niższym zakresie niż dotychczas, co zapewnia jeszcze więcej swobody w tworzeniu nastroju.
Przeprojektowana lampa Iris trafiła na rynek europejski w wersji limitowanej w czterech nowych metalicznych kolorach: różowym, srebrnym, miedzianym i złotym.
Przenośne światło akcentujące Go o prostej konstrukcji w kształcie misy i półprzezroczystej obudowie nie wyróżnia się niczym szczególnym — dopóki go nie włączysz. Wtedy rozjaśnia ono przestrzeń z mocą 520 lumenów i może świecić milionami kolorów, stanowiąc jasny i mocny akcent w każdym pomieszczeniu.
Najbardziej wyróżniającą się cechą przenośnej lampy akcentującego Go jest jej mobilność. Wystarczy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i można przenieść lampę w dowolne miejsce: na stół podczas przyjęcia, jako centralny punkt oświetlenia podczas uroczystej rodzinnej kolacji, a nawet do namiotu na biwak. Bateria wystarcza nawet na 18 godzin pracy w trybie światła świeczki i do 2,5 godziny przy pełnej jasności w dowolnym kolorze.
Go posiada od spodu podstawkę, dzięki czemu lampę można ustawić pod kątem 45 stopni, co pozwala idealnie skierować światło na ścianę lub duży mebel. Możesz także ustawić Go tak, aby jego światło było skierowane prosto do góry, aby uzyskać bardziej niekonwencjonalny wygląd.
W 2020 roku Go doczekało się również przeprojektowania — w nowej wersji inteligentna lampa została wzbogacona o funkcję Bluetooth i otrzymała nowy design, w którym gniazdo zasilania (wcześniej umieszczone na dole) zostało umieszczone z boku.
Mimo że pełny zestaw funkcji inteligentnej lampy Go — automatyzacje, niestandardowe ustawienia oświetlenia i inne — staje się dostępny dopiero dzięki aplikacji, to nie musi ona być sparowana z aplikacją, by działać. W odróżnieniu od modelu Iris, Go ma przycisk na obudowie, który pozwala przełączać się między różnymi unikalnymi ustawieniami oświetlenia, w tym ustawieniami dynamicznymi, które automatycznie zmieniają kolor i jasność:
Wybór między Hue Go i Hue Iris zależy od kilku rzeczy: gdzie i jak lampa ma być używana oraz pożądany styl. Jeśli potrzebujesz artystycznej lampy stołowej do instalacji w określonym miejscu w pokoju, to prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem będzie Hue Iris. A jeśli chcesz przenosić inteligentną lampę i używać jej w sposób niestandardowy, to lepsza będzie Hue Go.