Philips Hue konti

Philips Hue konti

Din konto er en væsentlig del af Philips Hue, og den sikrer, at kun du – og dem du godkender – har adgang til dit system. 

Dit privatliv er vores prioritet

En Philips Hue konto er en sikker måde at identificere ejeren af et Philips Hue system på. Med den kan du administrere, hvilke brugere og applikationer, der har adgang til dine produkter. Snart bliver det et krav at have en Philips Hue konto. Vil du vide mere om, hvordan vi administrerer dine data? Læs vores Privatlivspolitik

 

Hue app, der viser skærmen Administrer medlemmer

Administrer brugeradgang

Se (og kontroller!), hvem der har adgang til dit Philips Hue system, uanset om det er en applikation, et andet intelligent system eller en bruger. Juster tilladelser baseret på, hvad du ønsker, at brugeren skal kontrollere - kun lyset, lyset og sikkerhedsprodukterne eller alt.

Illustration af en lås

Tilføj et ekstra lag af sikkerhed

En konto giver os en mere robust måde at identificere ejeren af ​​et Philips Hue system på. Du kan endda konfigurere to-faktor-godkendelse, når du logger ind på din konto.

En mand på Hue appen på den ene side af billedet og et hus på den anden

Styr lyset, uanset hvor du er

Med en konto og en Bridge kan du bruge Hue appen, når du er væk fra hjemmet. Tænd og sluk lyset, tjek dit sikkerhedssystem eller juster dine indstillinger i Philips Hue appen fra hvor som helst.

Styr flere Hue bridges med én Hue konto

Styr flere Bridges

Har du mere end én Bridge? Senere i år vil du være i stand til at tilføje flere Bridges til én konto og sortere dem i Hjem, så du kan organisere dit system.

Sammenlign brugertilladelser

Der er fire typer tilladelser, du kan tildele brugere på din Philips Hue konto. Uanset hvilke tilladelser du har, vil du altid være i stand til at styre lyset - selv når internettet er nede.

Belysning

Sikkerhed: Basis

Sikkerhed: Avanceret

Administrator

Styr lyset uden internet

Tilføj eller slet lyskilder, sensorer og kontakter¹

Rum og zoner: opret, rediger og fjern

Automatiseringer: opret, rediger og fjern

Synkronisering: Forbind din app til Spotify

Synkronisering: Start eller stop

Secure: Til- eller frakobl systemet

Secure: Se kameraets livefeed og videoklip

Secure: Se tidslinje for hændelser

Secure: Modtag notifikationer

Secure: Administrer kameraindstillinger

Secure: Abonnér på plan

Secure: Slet sikkerhedsenheder

Tilføj eller fjern Bridge

Hjem: opret, omdøb og slet

Administrer brugertilladelser

Hvad du kan gøre med en Philips Hue konto

Hue app, der viser fanen Synkroniser med Spotify

Philips Hue + Spotify

Link dine Philips Hue- og Spotify-konti for at se dit lys reagere på musikken. Brug fanen Synkroniser i Hue appen til at starte synkroniseringen - og forvandl dit rum til en personlig koncert.

Udforsk Philips Hue + Spotify
Google Nest mini, Apple HomePod mini og Amazon Echo dot på hvid baggrund.

Smart Home assistenter

Tilslut din Philips Hue konto til en Smart Home assistent, og få dit lys til at reagere på din kommando. Fortæl dem, hvad de skal gøre, og du vil se det ske - helt uden hænder!

Opdag stemmestyring
Sikkerhed til det intelligente hjem

Sikkerhed til det intelligente hjem

Få adgang til Philips Hue Secure, vores samling af sikkerhedsprodukter og -funktioner til det intelligente hjem.

Oplev Smart Home sikkerhed

Spørgsmål og svar

Hvordan opretter jeg en Hue konto?

Hvis jeg laver en Hue konto, hvad sker der så med de oplysninger, jeg giver?

Kan jeg bruge min Hue konto på flere enheder?

Hvilke oplysninger kræver en Hue konto?

Er tofaktorgodkendelse påkrævet for at logge ind på en Hue konto?

Vil jeg modtage marketingskommunikation, når jeg tilmelder mig en Hue konto?

1 Hvis en enhed er en del af en Philips Hue Secure opsætning, er det kun en 'Sikkerhed: avanceret'-bruger eller administratortilladelser, der kan slette den.

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