En Philips Hue konto er en sikker måde at identificere ejeren af et Philips Hue system på. Med den kan du administrere, hvilke brugere og applikationer, der har adgang til dine produkter. Snart bliver det et krav at have en Philips Hue konto. Vil du vide mere om, hvordan vi administrerer dine data? Læs vores Privatlivspolitik