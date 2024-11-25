Din konto er en væsentlig del af Philips Hue, og den sikrer, at kun du – og dem du godkender – har adgang til dit system.
Dit privatliv er vores prioritet
En Philips Hue konto er en sikker måde at identificere ejeren af et Philips Hue system på. Med den kan du administrere, hvilke brugere og applikationer, der har adgang til dine produkter. Snart bliver det et krav at have en Philips Hue konto. Vil du vide mere om, hvordan vi administrerer dine data? Læs vores Privatlivspolitik
Administrer brugeradgang
Se (og kontroller!), hvem der har adgang til dit Philips Hue system, uanset om det er en applikation, et andet intelligent system eller en bruger. Juster tilladelser baseret på, hvad du ønsker, at brugeren skal kontrollere - kun lyset, lyset og sikkerhedsprodukterne eller alt.
Tilføj et ekstra lag af sikkerhed
En konto giver os en mere robust måde at identificere ejeren af et Philips Hue system på. Du kan endda konfigurere to-faktor-godkendelse, når du logger ind på din konto.
Styr lyset, uanset hvor du er
Med en konto og en Bridge kan du bruge Hue appen, når du er væk fra hjemmet. Tænd og sluk lyset, tjek dit sikkerhedssystem eller juster dine indstillinger i Philips Hue appen fra hvor som helst.
Styr flere Bridges
Har du mere end én Bridge? Senere i år vil du være i stand til at tilføje flere Bridges til én konto og sortere dem i Hjem, så du kan organisere dit system.
Sammenlign brugertilladelser
Der er fire typer tilladelser, du kan tildele brugere på din Philips Hue konto. Uanset hvilke tilladelser du har, vil du altid være i stand til at styre lyset - selv når internettet er nede.
Styr lyset uden internet
Tilføj eller slet lyskilder, sensorer og kontakter¹
Rum og zoner: opret, rediger og fjern
Automatiseringer: opret, rediger og fjern
Synkronisering: Forbind din app til Spotify
Synkronisering: Start eller stop
Secure: Til- eller frakobl systemet
Secure: Se kameraets livefeed og videoklip
Secure: Se tidslinje for hændelser
Secure: Modtag notifikationer
Secure: Administrer kameraindstillinger
Secure: Abonnér på plan
Secure: Slet sikkerhedsenheder
Tilføj eller fjern Bridge
Hjem: opret, omdøb og slet
Administrer brugertilladelser
Hvad du kan gøre med en Philips Hue konto
Philips Hue + Spotify
Link dine Philips Hue- og Spotify-konti for at se dit lys reagere på musikken. Brug fanen Synkroniser i Hue appen til at starte synkroniseringen - og forvandl dit rum til en personlig koncert.
Smart Home assistenter
Tilslut din Philips Hue konto til en Smart Home assistent, og få dit lys til at reagere på din kommando. Fortæl dem, hvad de skal gøre, og du vil se det ske - helt uden hænder!
Sikkerhed til det intelligente hjem
Få adgang til Philips Hue Secure, vores samling af sikkerhedsprodukter og -funktioner til det intelligente hjem.
Spørgsmål og svar
Hvordan opretter jeg en Hue konto?
Hvordan opretter jeg en Hue konto?
Hvis jeg laver en Hue konto, hvad sker der så med de oplysninger, jeg giver?
Hvis jeg laver en Hue konto, hvad sker der så med de oplysninger, jeg giver?
Kan jeg bruge min Hue konto på flere enheder?
Kan jeg bruge min Hue konto på flere enheder?
Hvilke oplysninger kræver en Hue konto?
Hvilke oplysninger kræver en Hue konto?
Er tofaktorgodkendelse påkrævet for at logge ind på en Hue konto?
Er tofaktorgodkendelse påkrævet for at logge ind på en Hue konto?
Vil jeg modtage marketingskommunikation, når jeg tilmelder mig en Hue konto?
Vil jeg modtage marketingskommunikation, når jeg tilmelder mig en Hue konto?
1 Hvis en enhed er en del af en Philips Hue Secure opsætning, er det kun en 'Sikkerhed: avanceret'-bruger eller administratortilladelser, der kan slette den.