Det er det første af sin art: En dyb musik- og belysningsintegration, der lader det du ser og det du hører hænge sammen. Forbind din Philips Hue og Spotify-konti, og lad dine lyskilder reagere på enhver sang.
Philips Hue + Spotify
Se din musik komme til livs
Uanset om du slapper af med stemningsmusik eller slipper din indre rockstar løs, bliver din musik en oplevelse, du hører, ser og føler.
Konfigurer Philips Hue + Spotify
Du behøver kun nogle få ting for at bruge Philips Hue + Spotify: en Hue Bridge, farvekompatible lyskilder og enhver lydenhed.
Opret dit rum
Du skal bruge farvekompatible lyskilder grupperet til et underholdningsområde i Philips Hue appen. Har du ikke et underholdningsområde endnu? Du kan oprette et, når du forbinder dine konti.
Forbind dine konti
I Phillips Hue appen skal du gå til fanen Synkroniser. Følg vejledningen på skærmen for at forbinde din Philips Hue konto og Spotify konto.
Se lydene
Tryk på Start synkronisering på fanen Synkroniser, og begynd at lytte til en sang eller playliste på enhver enhed, der er logget ind på din Spotify konto - en telefon, tablet eller endda din computer.
En symfoni af lys og lyd
Philips Hue intelligent belysning og Spotify musik er i perfekt harmoni. Få mest muligt ud af din musik, og oplev den på en ny måde.
Dyb integration
Philips Hue genererer en lysatmosfære, der afspejler musikkens beat, og med Spotify er algoritmen endnu mere avanceret. Lysatmosfæren er perfekt indstillet til hver sang og matcher både genre og stemning.
Tilpas den måde, du synkroniserer
Finjuster din oplevelse ved at tilpasse intensiteten, lysstyrken og endda farvepaletten på dine lyskilder. Din musik er personlig, så det bør dine lyskilder også være.
Brug en hvilken som helst lydenhed
Intet lydsystem er for lille til Philips Hue + Spotify. Brug det med et komplet surroundsound-system, eller slap af med hovedtelefoner tilsluttet din telefon.
Få Spotify
Philips Hue + Spotify fungerer både med en gratis eller betalt Spotify konto. Opret en Spotify konto, download appen til din telefon eller computer, og nyd det enorme bibliotek med sange og playlister.
Kræver farvede lyskilder og Hue Bridge
For at se dine lyskilder reagere på musikken skal du bruge farvekompatibel Philips Hue intelligent lyskilder og en Hue Bridge.
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Spørgsmål og svar
Virker integrationen med Philips Hue + Spotify med alle Philips Hue produkter?
Virker integrationen med Philips Hue + Spotify med alle Philips Hue produkter?
Hvad er forskellen mellem Philips Hue + Spotify og musiktilstanden i Philips Hue Play HDMI sync box?
Hvad er forskellen mellem Philips Hue + Spotify og musiktilstanden i Philips Hue Play HDMI sync box?
Hvad er forskellen mellem Philips Hue + Spotify integrationen og tredjepartsapps?
Hvad er forskellen mellem Philips Hue + Spotify integrationen og tredjepartsapps?
Hvilke typer Spotify konti er kompatible med Philips Hue + Spotify?
Hvilke typer Spotify konti er kompatible med Philips Hue + Spotify?
Kan jeg bruge Philips Hue + Spotify uden en Spotify konto?
Kan jeg bruge Philips Hue + Spotify uden en Spotify konto?
Skal brugerne have en Spotify Premium konto for at forbinde Philips Hue med Spotify i Philips Hue appen?
Skal brugerne have en Spotify Premium konto for at forbinde Philips Hue med Spotify i Philips Hue appen?
Hvordan kan jeg forbinde Philips Hue med Spotify?
Hvordan kan jeg forbinde Philips Hue med Spotify?
Kan jeg bruge stemmestyring til at styre Philips Hue + Spotify?
Kan jeg bruge stemmestyring til at styre Philips Hue + Spotify?
Hvilken version af Hue appen skal jeg benytte for at bruge Philips Hue + Spotify?
Hvilken version af Hue appen skal jeg benytte for at bruge Philips Hue + Spotify?
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