Philips Hue + Spotify

Det er det første af sin art: En dyb musik- og belysningsintegration, der lader det du ser og det du hører hænge sammen. Forbind din Philips Hue og Spotify-konti, og lad dine lyskilder reagere på enhver sang.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Fordyb dig i musikken

Se din musik komme til livs

Uanset om du slapper af med stemningsmusik eller slipper din indre rockstar løs, bliver din musik en oplevelse, du hører, ser og føler.

Konfigurer Philips Hue + Spotify

Du behøver kun nogle få ting for at bruge Philips Hue + Spotify: en Hue Bridge, farvekompatible lyskilder og enhver lydenhed.

Mobilenhed, der viser skærmen til oprettelse af underholdningsområde i Hue appen

Opret dit rum

Du skal bruge farvekompatible lyskilder grupperet til et underholdningsområde i Philips Hue appen. Har du ikke et underholdningsområde endnu? Du kan oprette et, når du forbinder dine konti.

Mobilenhed, der viser Philips Hue + Spotify konfigurationsskærmen i Hue appen

Forbind dine konti

I Phillips Hue appen skal du gå til fanen Synkroniser. Følg vejledningen på skærmen for at forbinde din Philips Hue konto og Spotify konto.

Mobilenhed, der viser fanen Synkroniser i Hue appen

Se lydene

Tryk på Start synkronisering på fanen Synkroniser, og begynd at lytte til en sang eller playliste på enhver enhed, der er logget ind på din Spotify konto - en telefon, tablet eller endda din computer.

En symfoni af lys og lyd

Philips Hue intelligent belysning og Spotify musik er i perfekt harmoni. Få mest muligt ud af din musik, og oplev den på en ny måde.

En intelligent lampe på et sofabord med en mobilenhed, der viser fanen Synkroniser i Hue appen

Dyb integration

Philips Hue genererer en lysatmosfære, der afspejler musikkens beat, og med Spotify er algoritmen endnu mere avanceret. Lysatmosfæren er perfekt indstillet til hver sang og matcher både genre og stemning.

Intelligent gulvlampe med mobilenhed, der viser Hue scenegalleri i Hue appen

Tilpas den måde, du synkroniserer

Finjuster din oplevelse ved at tilpasse intensiteten, lysstyrken og endda farvepaletten på dine lyskilder. Din musik er personlig, så det bør dine lyskilder også være. 

Intelligent højttaler på natbordet

Brug en hvilken som helst lydenhed

Intet lydsystem er for lille til Philips Hue + Spotify. Brug det med et komplet surroundsound-system, eller slap af med hovedtelefoner tilsluttet din telefon.

Udforsk synkronisering med musik
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Fungerer med Philips Hue farvekompatible lyskilder

Opret et underholdningsområde med de intelligente lyskilder, du elsker. Philips Hue + Spotify kræver Philips Hue White and color ambiance lyskilder og en Hue Bridge. 

Shop kollektionen
Soveværelse med intelligente bordlamper og intelligente spots med en mobilenhed, der viser fanen Synkroniser i Hue appen

Få Spotify

Philips Hue + Spotify fungerer både med en gratis eller betalt Spotify konto. Opret en Spotify konto, download appen til din telefon eller computer, og nyd det enorme bibliotek med sange og playlister. 

Gå til Spotify
Samling af Philips Hue pærer, Hue Bridge og intelligent spots

Kræver farvede lyskilder og Hue Bridge

For at se dine lyskilder reagere på musikken skal du bruge farvekompatibel Philips Hue intelligent lyskilder og en Hue Bridge. 

Se, hvordan det fungerer

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Spørgsmål og svar

Virker integrationen med Philips Hue + Spotify med alle Philips Hue produkter?

Hvad er forskellen mellem Philips Hue + Spotify og musiktilstanden i Philips Hue Play HDMI sync box?

Hvad er forskellen mellem Philips Hue + Spotify integrationen og tredjepartsapps?

Hvilke typer Spotify konti er kompatible med Philips Hue + Spotify?

Kan jeg bruge Philips Hue + Spotify uden en Spotify konto?

Skal brugerne have en Spotify Premium konto for at forbinde Philips Hue med Spotify i Philips Hue appen?

Hvordan kan jeg forbinde Philips Hue med Spotify?

Kan jeg bruge stemmestyring til at styre Philips Hue + Spotify?

Hvilken version af Hue appen skal jeg benytte for at bruge Philips Hue + Spotify?

Samling af Philips Hue pærer, Hue Bridge og intelligente spots

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