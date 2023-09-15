14/09/2023
Sådan vælger du den bedste læselampe
Når du køber læselamper, skal du spørge dig selv, om du har brug for arbejds- eller omgivende belysning. Arbejdslys fokuserer på et dedikeret område for at gøre det lettere at udføre specifikke opgaver, og omgivende belysning refererer til de primære lamper, vi bruger til at oplyse hele rummet.
Pendler
Hvis dit læselys skal være den primære belysningskilde i rummet, bør du gå efter omgivende belysning. Pendler kan tilføje et sofistikeret udtryk til ethvert rum i dit hjem. Du kan bruge en enkelt pendel til et bestemt sted eller hænge flere sammen for at lyse et større område op.
Gulvlampe
Hvis rummet allerede er godt oplyst, har du brug for arbejdsbelysning for at få det ekstra lyst. En gulvlampe kan skabe et hyggeligt læsehjørne enten i dit soveværelse eller i stuen.
Sengelampe
Hvis du er en natteravn, der ikke kan falde i søvn, før du er færdig med din bog, er en sengelampe det rigtige for dig. Og hvis din natlæsning holder din partner vågen, kan du installere intelligente LED-pærer i dine eksisterende sengelamper og dæmpe lyset til det perfekte niveau.
En lys idé: Brug 'Read' belysningsscenen, hvor lysets farve justeres automatisk fra kold til varm, så du kan sætte dig godt tilrette med din yndlingsbog under det rigtige lys.
Hvilken lysfarve er den bedste til læsning?
Korreleret farvetemperatur (CCT) definerer, hvor varm eller kølig lysfarven er og måles på Kelvin-skalaen. Lys med højere Kelvin (4000 K til 6500 K) betragtes som køligt lys, mens belysning med lavere Kelvin (1500 K og 2600 K) er kendt som varmt lys. For at besvare spørgsmålet "Skal jeg bruge varmt eller køligt lys til læsning?", så hjælper koldt lys dig med at holde fokus og energi, mens varmt lys er bedre til afslapning. Så det kommer an på, hvad du ønsker. Hvis du læser arbejdsmateriale, bør du vælge køligt lys, men hvis du læser for fornøjelsens skyld, er varmt lys det rigtige valg for dig.