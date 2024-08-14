Tips og tricks til juletræsbelysning

Hvis du aldrig har brugt Philips Hue + Spotify-integration før, får du dig en ægte juleoverraskelse! Du kan finde denne funktion under fanen Synkroniser i Hue appen. Alt du skal gøre er at linke din Spotify-konto (gratis eller betalt) til din Philips Hue konto.

Når du har fået det sat op, kan du oprette et underholdningsområde med dine Festavia lyskæder og andre farvekompatible lyskilder i rummet. Vores favoritter? Ambiance gradient lightstrip, Signe gradient gulvlampe og Hue Go lampen - de gør dit træ til midtpunktet med flotte effekter.

Når dine julelys er synkroniseret til musik, kan du skabe den perfekte feststemning eller en festlig atmosfære, når I skal åbne gaver.

En lys idé: Når du tilpasser din synkroniseringsoplevelse, skal du bruge indstillingen Automatisk for Farve. På den måde vil appen bestemme de bedste farvekombinationer baseret på musikgenren - i dette tilfælde jul!