Tips og tricks til juletræsbelysning

4. september, 2023
Der er intet som det funklende lys, man får fra lyskæder, især når de er viklet rundt om træet til jul. Få mest muligt ud af vores smarte lyskæder ved at bruge dem som juletræslys eller festlig dekorativ belysning - tjek vores juletips ud.
Sådan sætter du lys på et juletræ
Festavia lyskæder kan bruges året rundt både indendørs og udendørs - og i juletiden er der intet bedre sted at hænge lyskæder end på dit juletræ. Læs vores grundige guide til at hænge lys på et juletræ.
Synkroniser julelysene med musik
Hvis du aldrig har brugt Philips Hue + Spotify-integration før, får du dig en ægte juleoverraskelse! Du kan finde denne funktion under fanen Synkroniser i Hue appen. Alt du skal gøre er at linke din Spotify-konto (gratis eller betalt) til din Philips Hue konto.
Når du har fået det sat op, kan du oprette et underholdningsområde med dine Festavia lyskæder og andre farvekompatible lyskilder i rummet. Vores favoritter? Ambiance gradient lightstrip, Signe gradient gulvlampe og Hue Go lampen - de gør dit træ til midtpunktet med flotte effekter.
Når dine julelys er synkroniseret til musik, kan du skabe den perfekte feststemning eller en festlig atmosfære, når I skal åbne gaver.
En lys idé: Når du tilpasser din synkroniseringsoplevelse, skal du bruge indstillingen Automatisk for Farve. På den måde vil appen bestemme de bedste farvekombinationer baseret på musikgenren - i dette tilfælde jul!
Sådan kommer du i julestemning
Har du brug for hjælp til at blive klar til jul? Effekter er den perfekte måde at gøre det på! Pejs, stearinlys, Opal og meget mere – disse effekter får dit hjem til at se ud, som om det er sprunget ud af et eventyr. Find effekter ved at trykke på Festavia produktet i Hue appen og derefter trykke på ikonet med tre stjerner under farvehjulet. Tryk på afspilningsknappen på en af effekterne for at se dine lyskæder forandre sig med det samme!
Pejs: Perfekt til hyggeaftener på sofaen. Hver lampe vil dæmpe op og ned i et orangerødt skær, der minder om en knitrende pejs.
Stearinlys: Give date-night et strejf af romantik. Stearinlys er en blidere effekt end Pejs, som får dine lyskæder til at danse som flammer - minder om (og er sikrere end) ægte stearinlys i juletræet.
Funklende: Se dine Festavia lyskæder funkle som stjerner på himlen. Ved at bruge hvidt lys langs hele kæden giver det et magisk strejf til en magisk juletid.
Glimte: Som sollys, der skinner på vandet, får denne effekt lysene på kæden til at lysne og dæmpe intenst.
Prisme: Skab en bølgende regnbueeffekt med dine lyskæder. Glad, farverig og perfekt på juletræet.
Opal: Blød og drømmende. Denne effekt bruger pastelfarver til at skabe en finurlig og funklende effekt.
Festavia: Festligt gradieret lys
Festavias lyskæder er graduerede, men de er ikke som andre graduerede lyskæder, du har set før. Du kan stadig vælge tre punkter på farvehjulet, men du vil se, at hver af LED'erne har forskellige farver. Derfor er der tre stilarter, du kan vælge imellem: Lineær, Spejl eller Spredt.
Den lineære stil udvider farvegradienten i hele lyskædens længde. Den spredte stilart tager scenens farver og blander dem langs kædens længde og er et sjovt alternativ.
Har du fundet den bedste? Du kan anvende disse stilarter på enhver scene, uanset om det er fra Hue scenegalleriet eller en, du har tilpasset.
Sæt den perfekte stemning med dine juletræslys
Uanset om du sætter scenen for alle lyskilder i rummet eller bare selve juletræslysene, kan du tilpasse looket for at forvandle dit rum til et ægte julelandskab.
Fordi Festavia lyskæder kan vise en farvegradient, vil alle farverne i en scene vises på tværs af alle LED'erne. Vil du have gøre et endnu større indtryk? Tryk på afspilningsknappen på scenekortet for at gøre det dynamisk - og se lysene skifte gennem farverne i den valgte scene.
Gennemse Hue scenegalleriet
Hvis du leder efter den rigtige belysning, så tjek Hues scenegalleri ud. Julebelysning behøver ikke kun at være rød og grøn – Hue scenegalleriet er fyldt med scener, der er specielt sammensat af lysdesignere til at fylde dit hjem med farverigt lys. Fordi Festavia lyskæder er gradientkompatible, vises en scene på dine lys som en farvegradient. I Hue appen skal du gå til det rum, dine lyskæder er i, og scrolle til højre i Mine scener, indtil du når slutningen. Tryk på Hue scenegalleri for at gennemse og gemme dine favoritter i Mine scener.
En lys idé: Hue scenegalleriet har en hel samling af julescener! Tjek julekategorien ud for at prøve Under træet, Gylden Stjerne, Stille Nat og meget mere.
Opret en tilpasset scene
Hvis du ikke kan finde præcis det, du vil have i Hue scenegalleriet, skal du ikke fortvivle - du kan oprette din egen! Tryk på Festavias produktet i Hue appen for at se farvevælgeren, hvor du kan vælge de farver, du kan lide. Tryk på ikonet med tre prikker (…) og vælg Gem som ny scene for at gemme din kreation til fremtidig brug.
Du kan endda oprette en scene, hvor juletræslysene afspiller en effekt, såsom Stearinlys, mens resten af rummet er indstillet til komplementære farver. Det skaber en følelse af balance, samtidig med at dit træ kan skille sig ud. Indstil en scene i det rum, som dine lyskæder er i, og tryk derefter på Festavia produktet i Hue appen. Tryk på effektikonet (tre stjerner), og afspil den, du kan lide. Gem disse indstillinger som en ny scene for at starte den endnu nemmere!
En lys idé: Gruppér de lys, du vil bruge til julepynt, i en zone, så du kan styre dem sammen. Det gør det nemt at få den rette harmoniske farveeffekt, når du indstiller en scene.
Opret en scene ud fra et billede
Har du et yndlingsferiebillede? Brug farverne fra billedet til at skabe en brugerdefineret scene til dine Festavia lyskæder. I Hue appen skal du åbne det rum, dine lyskæder er i, og trykke på det blå plus-ikon (+). Tryk på Brug foto og vælg det foto, du vil bruge til din scene.