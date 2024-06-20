Læg en lightstrip i vindueskarmen og dæk den let med falske spindelvæv, som vil sprede lyset nedenunder. Sæt derefter Halloween-silhuetter på vinduet: f.eks. en flok flyvende flagermus eller en heks på en kost. Lightstrippen vil kaste lyset opad og oplyse udsmykningen.

En lys idé: Giv dine Halloween-dekorationer lyd med Philips Hue + Spotify! Opret et nyt underholdningsområde med dine Halloween-lamper (inklusiv lyset i vinduet), og tryk derefter på fanen Synkroniser i Philips Hue appen. Afpil enhver Halloween-sang eller lydeffekt, såsom torden eller spøgelsesagtige lyde, og oplev, hvordan lyset reagerer på lydene.