Support
Halloween-belysningsideer: Gør dit hjem til et spøgelseshus

Halloween-belysningsideer: Gør dit hjem til et spøgelseshus

24. juni 2024

Tryllebind de små raslende børn, og giv dine gæster et gys ved at forvandle dit hjem til dit foretrukne halloween-tema: en uhyggelig kirkegård, en heksehule eller et monsterhus – alt sammen med den rette indendørs og udendørs halloween-belysning.

Ideer til udendørs Halloween-belysning

Det er ydersiden af ​​dit hjem, hvor du sætter scenen til Halloween, så brug smart lys til at bringe dit hus til live (eller døden, afhængigt af den type Halloween-dekorationer, du kan lide!).

Normal vs uhyggelig udendørsbelysning med Philips Hue

Brug Halloween-lys langs dine stier

Kun de modigste raslere vil vove at nærme sig din dør, når du bruger intelligent belysning til at oplyse vejen dertil. Udendørs lightstrips er en favorit til Halloween, fordi du kan føre dem langs snoede stier og indstille dem til en hvilken som helst farve - prøv orange, lilla eller grøn - for at give dine Halloween-gæster gåsehud.

Fremhæv din mest uhyggelige Halloween-pynt

Opret en kirkegård i din forhave med gør-det-selv-gravsten, og placer derefter Lily-spotlights imellem dem. Med deres kraftige lysstråler kan Lily-spotlights skabe interessante skygger – hvilket gør dine udendørs Halloween-dekorationer så meget mere dynamiske.

Tænd lyset ved bevægelse

Normal vs uhyggelig spisestuebelysning med Philips Hue

Opsæt en udendørs bevægelsessensor, der tænder dine lys, når nogen nærmer sig. Gør det endnu mere uhyggeligt ved kun at tænde et eller nogle få lys, der fremhæver din mest uhyggelige udsmykning. Stik for eksempel to spotlights under buske eller bladplanter ved siden af ​​døren. Når folk nærmer sig, vil området blive oversvømmet med lys og skygger.

Skab uhyggelig Halloween-belysning i vinduet

Læg en lightstrip i vindueskarmen og dæk den let med falske spindelvæv, som vil sprede lyset nedenunder. Sæt derefter Halloween-silhuetter på vinduet: f.eks. en flok flyvende flagermus eller en heks på en kost. Lightstrippen vil kaste lyset opad og oplyse udsmykningen. 

En lys idé: Giv dine Halloween-dekorationer lyd med Philips Hue + Spotify! Opret et nyt underholdningsområde med dine Halloween-lamper (inklusiv lyset i vinduet), og tryk derefter på fanen Synkroniser i Philips Hue appen. Afpil enhver Halloween-sang eller lydeffekt, såsom torden eller spøgelsesagtige lyde, og oplev, hvordan lyset reagerer på lydene. 

Ideer til indendørs Halloween-belysning

Uanset om du bare venter på den næste gruppe raslere eller holder en episk Halloween-fest, kan du forvandle dit hjem til at være lige så uhyggeligt indeni, som det er udenfor. 

Normal vs uhyggelig græskarlanterne med Hue Go

Opgradér din græskarlanterne

En græskarlanterne udgør midtpunktet i Halloween-udsmykningen, så giv den hele armen i år med et ekstra stort græskar – stort nok til, at du kan placere en Hue Go bærbar lampe i det. Når opladningskablet først er trukket ud, er lampen perfekt egnet til et græskar. Skal den være tændt i længere tid? Så skal du blot føre ledningen ind gennem bagsiden af ​​græskarret for at holde lyset tændt i timevis. 

En lys idé: Hvis du savner stearinlysets skær i din græskarlanterne, kan du bruge Stearinlyseffekt i Hue appen for at simulere det flimrende lys, som et fyrfadslys giver i dit græskar.

Halloween-skelet, der hænger på væggen, oplyst af et uhyggeligt orange lys.

Hæng et skelet foran en Signe

Et skelet er en af de mest populære Halloween-dekorationer, og det kan give en virkelig uhyggelig stemning, når det står i et hjørne af stuen. Supplér denne Halloween-dekoration med Signe gulvlampen — den kan skjules perfekt bag et skelets rygrad med sit lange, slanke design. Hæng et par spindelvæv eller lasede lagner over og omkring skelettet for at tilføje et par skygger.

Lys idé: I humør til en lille Halloween-pjat? Programmer en Hue bevægelsessensor til at tænde gulvlampen om natten. Når en intetanende person går forbi for at nuppe sig en midnatssnack eller vil ud på badeværelset, lyser skelettet op – og giver dem en rigtig midnatsforskrækkelse.

Lys papirflagermus op med en lightstrip

Hvis du ikke allerede har en lightstrip på plads, er en af ​​de bedste placeringer til den langs bagsiden af ​​et langt sidebord eller buffet – lightstrip vender mod væggen, spreder lys rundt og opad. Det skaber ikke kun en smuk effekt ved hverdagsbelysningen, men giver også den perfekte mulighed for at fremvise den festlige helligdagsudsmykning, herunder en flok af papirflagermus.

Oplys edderkoppespind med en Bloom

Et par edderkoppespind og nogle uhyggelige kryb er altid en sikker vinder, men du kan gøre dem endnu mere uhyggelige med intelligent belysning. Når du har hængt spindelvævet op og fyldt det med edderkopper, kan du placere en Bloom bordlampe lige bagved. Bloom lampen vender ofte mod væggen, men her skal du vende den udad: Ret den mod en af de største edderkopper, så den kaster en skygge ud i rummet.

Tilbage til alle artikler

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay