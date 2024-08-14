Boligautomation med smart belysning

08/07/2024
Hvad er hjemmeautomatisering?
Hjemmeautomatisering med Philips Hue smart belysning giver dig mulighed for at styre dine Philips Hue lys med en kombination af timere, sensorer og sikkerhedskameraer - derhjemme eller hvor som helst i verden! Du kan indstille lys til at tænde og slukke, dæmpe eller skifte farve på de tidspunkter, du vælger. Hue bevægelsessensorer og Hue Secure kameraer kan endda udløse dine lys, så du føler dig bedre tilpas, når du bevæger dig rundt i dit hjem, samtidig med at du får ekstra ro i sindet, når du ikke er hjemme.
Hvordan fungerer hjemmeautomatisering?
Du automatiserer dine Hue lyskilder ved at slutte dem til Hue broen — en smart lys-hub, som er hjernen bag systemet. Brug derefter Hue app på din smartphone kan du indstille alle dine automatiseringer under fanen Automatiseringer i appen. Vælg mellem automatiseringer for at hjælpe med din daglige rutine, guide dig, når du ankommer og forlader hjemmet, eller efterligne din tilstedeværelse, mens du er væk. Du kan endda tilpasse dine egne automatiseringer til at styre lysene præcis, som du vil.
Hvordan kan jeg automatisere mit hjem?
Måden at automatisere dit hjem med Philips Hue er at bruge en Hue Bridge. Det er en smart belysningshub, som blot forbindes til din internetrouter og fungerer som hjernen i hele det smarte lyssystem i dit hjem.
Du skal også vælge en kombination af Philips Hue smarte pærer, lamper, lys, sensorer og kameraer, afhængigt af dine behov. Hvis du lige er kommet i gang med Philips Hue, er Broen og et udvalg af Led-pærer og lamper er den nemmeste måde at drage fordel af automatisering i hjemmet.
For en mere avanceret opsætning skal du overveje indendørs og udendørs bevægelsessensorer og kameraer. Disse vil udløse dine lys ved at registrere bevægelse uden brug af en timer. (Selvfølgelig kan du vælge de tidsvinduer, hvor du vil have sensorerne og kameraerne til at være aktive!) Udover at udløse lys automatisk, kan Hue Secure kameraer sende dig advarsler, så du kan beslutte, om du vil aktivere dine lys eller ej.
Når du har hardwaren på plads, er det tid til at downloade Hue appen på din smartphone. Det er i appen, du opsætter, styrer og justerer alle dine automatiseringer.
Optimér de daglige rutiner med automatiseret belysning i hjemmet
Smart lysautomatisering fra Philips Hue kan hjælpe med dine daglige rutiner i hjemmet, justere tone og intensitet af lys for at hjælpe dig med at vågne, fokusere på arbejde, slappe af og falde i søvn. På fanen Automatiseringer i Hue appen kan du indstille dage og tidspunkter, rum eller udvalgte lys og lysscenen, så de passer til dine behov.
Vågn op
Få den bedste start på dagen med wake-up-belysning, der er designet til at hjælpe dig med at vågne roligt op og føle dig mere udhvilet.² Du skal blot indstille dine lys til at tænde og gradvist blive lysere i den tid, du vælger. Hvis du vil have den ultimative afslappende alarm med lys, skal du indstille Sunrise wake-up style. Dine lys vil gradvist skifte fra bløde blåtoner til varme orange toner, så din dag får en blid start. Signe gradient gulv- og bordlamper er den ideelle følgesvend i soveværelset. Lamperne har et subtilt, slankt design og giver en blanding af farvet lys i hele deres længde. Du kan også indstille opvågningsautomatikken på enhver af dine Lys i soveværelset. LED-stribelys gemt under sengen eller bag møbler er en anden god mulighed for at skabe blødt diffust lys, der er let for øjnene om morgenen.
Arbejde
I din arbejdstid derhjemme, når du har særligt brug for at fokusere, kan du automatisere lys på dit kontor eller studere, så de tænder med en kølig, lys hvid tone. Dette vil give dig den optimale mængde lys til de aktuelle opgaver og samtidig hjælpe dig med at koncentrere dig bedre. Brug en kombination af bordlamper, led loftsbelysning og gulvlamper for at sikre, at du får et tilstrækkeligt lysniveau præcis, hvor du har brug for det. Du kan endda indstille lysene til at begynde at skifte til blødere, varmere toner for at signalere, at det er tid til at tage en pause eller stoppe med at arbejde.
Slap af og sov
Når du er færdig med dagen, kan smart lys hjælpe dig med at falde i søvn med Go to sleep-automatikken. Når den aktiveres - enten automatisk eller med et tryk på en knap - skifter dit soveværelses lys til varme, røde nuancer og dæmpes derefter, indtil de slukker. Undersøgelser har vist, at blåt lys undertrykker søvnhormonet melatonin, så af denne grund udelukker vores Go to sleep-automatik det med vilje for at give dig den bedste chance for at falde lettere i søvn. ¹
Føl dig mere sikker med automatiseret belysning i hjemmet
Lad Philips Hue lys, sensorer, sikkerhedskameraer og Hue appen arbejde sammen for at give dig ro i sindet, uanset om du er hjemme eller væk.
Sikre automatiseringer
Ved hjælp af Philips Hue appen kan du indstille en Mimic tilstedeværelsesautomatisering, så det ser ud som om, du er hjemme, når du ikke er det. Du kan indstille en tidsplan for dine led-lys i de forskellige rum i dit hjem til at tænde og slukke for forskellige lysscener, enten hele dagen og natten eller bare om natten. De vil efterligne de typiske aktiviteter, der ville forventes i disse typer værelser, hvilket giver indtryk af, at nogen er hjemme.
Sensorer og timere
Indendørs og udendørs bevægelsessensorer vil udløse de lys, du vælger, når de registrerer bevægelse i og omkring dit hjem. Du kan indstille en tidsplan for, hvornår du vil have sensorerne til at blive aktive, så du ikke får lys og bliver udløst unødigt. Du kan endda automatisere specifikke lys, så når de udløses, viser de en bestemt lysscene, farve eller lysintensitet, som du vælger. Bruger du ikke sensorer? Opret en Tilpasset automatisering i Hue appen. Indstil de dage og tidspunkter, du ønsker, at dine lys skal tænde og slukke. Simpel tryghed i sindet!
Sikkerhedskameraer
Lad Philips Hue holde øje med dig! Sikre smarte sikkerhedskameraer lader dig overvåge dit hjem i realtid med en 1080p HD livestream. Du vil modtage øjeblikkelige meddelelser på din mobilenhed, hver gang dit Secure kamera registrerer bevægelse. Til- og frakobl fra fanen Home i Hue appen, udløs alarmer, få overblik over al aktivitet, og modtag push-meddelelser, når dine kameraer opdager noget mistænkeligt. Placér sikre Hue kameraer i ethvert rum eller udendørsareal i dit hjem. Vælg mellem Sikkert kablet kamera, sikkert batterikamera og sikkert kamera med oversvømmelseslys.