Boligautomation med smart belysning

Måden at automatisere dit hjem med Philips Hue er at bruge en Hue Bridge. Det er en smart belysningshub, som blot forbindes til din internetrouter og fungerer som hjernen i hele det smarte lyssystem i dit hjem.

Du skal også vælge en kombination af Philips Hue smarte pærer, lamper, lys, sensorer og kameraer, afhængigt af dine behov. Hvis du lige er kommet i gang med Philips Hue, er Broen og et udvalg af Led-pærer og lamper er den nemmeste måde at drage fordel af automatisering i hjemmet.

For en mere avanceret opsætning skal du overveje indendørs og udendørs bevægelsessensorer og kameraer. Disse vil udløse dine lys ved at registrere bevægelse uden brug af en timer. (Selvfølgelig kan du vælge de tidsvinduer, hvor du vil have sensorerne og kameraerne til at være aktive!) Udover at udløse lys automatisk, kan Hue Secure kameraer sende dig advarsler, så du kan beslutte, om du vil aktivere dine lys eller ej.

Når du har hardwaren på plads, er det tid til at downloade Hue appen på din smartphone. Det er i appen, du opsætter, styrer og justerer alle dine automatiseringer.