Lamper til hjemmekontoret

Når du har det helt rigtige lys, kan du få udført dit arbejde ordentligt. Lad intelligent belysning give dig den perfekte lysintensitet, -spredning eller -nuance, så du kan komme mere komfortabelt og produktivt gennem din arbejdsdag.

En mand sidder ved en bærbar computer ved et skrivebord, der er oplyst med en intelligent bordlampe og pendel, der er indstillet til kølige hvide toner.

Hold fokus på hjemmekontoret med lys

Intelligent belysning er justerbart, så det i løbet af dagen kan indstilles til enhver tone af hvidt lys. Køligere blå toner vil hjælpe dig med at få mere energi om morgenen. Varmere nuancer hjælper dig med at slappe af, når din arbejdsdag slutter.

Smart button

Smart button

Smart button

Batteridrevet
45 mm
Mat design
Fastgøres magnetisk eller med beslag

169,00 kr.

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak

Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

449,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening

169,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

20% rabat med Bridge!
Smart button

Hue

Smart button

Styr lyskilderne med ét klik
Indstil lyset efter tidspunktet på dagen
Tilpasset funktionalitet
Fleksibel trådløs montering

169,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak

Hue White and color ambiance

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak

Op til 806 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

379,00 kr.

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak

Hue White and color ambiance

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 3-pak

Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

379,00 kr.

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 4-pak

Hue White and color ambiance

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 4-pak

Op til 806 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys

449,00 kr.

Solo lightstrip

Lightstrips

Solo lightstrip

Kan bøjes og afkortes, men ikke forlænges
Styr med vores prisvindende app
RGBWW LED'er og op til 1700 lumen
3 meter

529,00 kr.

Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid

Hue White and color ambiance

Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid

Diskret opadgående glød
Ø29,1 cm
Op til 2250 lumen
Syntetisk profil

829,00 kr.

Secure kablet kamera

Hue

Secure kablet kamera

Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Kan sættes i stikkontakten
Vægbeslag medfølger

1.129,00 kr.

Kun hos Philips-hue.com
Tap dial switch mini

Tilbehør

Tap dial switch mini

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening

339,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Lightstrip Plus base 2 m

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus base 2 m

Strømforsyning medfølger
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

449,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

20% rabat med Bridge!
Smart plug

Hue

Smart plug

Tilslut enhver lampe til dit Hue system
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

269,00 kr.

Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid

Hue White

Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid

Diskret opadgående glød
Ø29,1 cm
Op til 2100 lumen
Syntetisk profil

529,00 kr.

OmniGlow 3 m LED strip

Lightstrips

OmniGlow 3 m LED strip

2700 lumen
OmniGlow teknologi, så du får jævne lyseffekter
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt

1.049,00 kr.

Et hjemmekontor med skrivebord og stol, der er oplyst af en intelligent bordlampe og pendel i varme, bløde toner.

Få det helt rigtige lys til dit kontor

For at få optimal komfort og produktivitet vil en blanding af skrivebordslamper, gulvlamper og loftslamper give dig den rette balance mellem direkte arbejdsbelysning og indirekte, spredt lys.

Lightstrip Plus base 2 m

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus base 2 m

Strømforsyning medfølger
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

449,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Go bærbar lampe

Hue White and color ambiance

Go bærbar lampe

Integreret LED og batteri
Bluetooth-styring via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

679,00 kr.

Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening

379,00 kr.

Enrave mellemstor loftlampe

Hue White ambiance

Enrave mellemstor loftlampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Hue Lysdæmperkontakt medfølger
Tilføj Hue Bridge for at få mere

1.499,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Infuse mellemstor loftslampe

Hue White and color ambiance

Infuse mellemstor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

1.719,00 kr.

Centris loftslampe med 4 spots

Hue White and color ambiance

Centris loftslampe med 4 spots

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

3.679,00 kr.

Midlertidigt udsolgt

Inspiration til belysning

Se, hvordan andre bruger Philips Hue intelligent belysning til at skabe den rette stemning – og del din egen opsætning på Instagram med hashtagget #philipshue

image by smarthomers containing table, laptop, light, purple, room

@smarthomers

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Property

@thesetuptoday

image by adamleonpeters containing Plant, Output device, Interior design, Table, Television set

@adamleonpeters

image by anonymous containing Table, Computer desk, Purple, Personal computer, Desk

@brynefallmusic

image by anonymous containing Computer, Table, Furniture, Property, Output device

@logicoder1

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

@apextyper

image by mac_n_ipad_setup containing Computer, Table, Personal computer, Computer desk, Property

@mac_n_ipad_setup

image by idolart containing Computer, Property, Furniture, Output device, Personal computer

@idolart

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer keyboard, Desk, Interior design

@noixdecitron

image by noixdecitron containing guitar, table, office, room, wall

@noixdecitron

Guide til intelligent belysning på hjemmekontoret

Hvordan kan jeg bruge intelligent belysning til at simulere naturligt lys på mit kontor?

Hvor lyst skal der være på mit hjemmekontor?

Hvad er den bedste hjemmekontors belysning til computerarbejde?

Flere ideer til intelligent belysning til hjemmekontoret

Sådan opsætter du den bedste belysning til webcam

Sådan opsætter du den bedste belysning til webcam

Den bedste belysning til webcam-opkald handler ikke kun om at se bedst mulig ud. Det rigtige lys kan hjælpe med at belyse ansigtsudtryk, minimere distraherende skygger eller genskin og forbedre videobilledets kvalitet.

Udforsk de bedste lamper til webcam

