21. januar 2026
Pendellamper gør mere end at lyse et rum op – de påvirker balance, komfort og atmosfære. Når de har den rigtige størrelse, kan de gøre en køkkenø mere indbydende, fremhæve området omkring vasken eller fungere som et skulpturelt blikfang i en høj trappeopgang. Men at vælge den rigtige størrelse og højde på pendellampen kan føles overvældende, hvis du ikke er sikker på, hvilke mål du skal følge.
Denne størrelsesguide til pendellamper forklarer alt ved hjælp af klare designregler og alle de mål, du har brug for. Vores tips til valg af størrelse på pendellamper dækker også størrelser til indretning af en køkkenø, principper for pendellampestørrelse til køkkenøer og retningslinjer for pendelbelysning i området omkring køkkenvasken. Du finder praktiske måleformler, tips til visuelle proportioner og inspiration fra Philips Hue, der hjælper dig med at skabe belysning, der passer perfekt til ethvert øjeblik.
Sådan dimensionerer du pendellamper
Designere starter ofte med tre nøgleovervejelser: højde, afstand og skala. Uanset om du placerer pendler over en køkkenø, vask eller i en trappeopgang, forbliver grundprincipperne de samme.
Nøgleregler:
Højde: Hæng pendler 76-91 cm over overfladen
Afstand: Lad der være 61-91 cm mellem pendlerne.
Justering ved store loftshøjder: Læg 7,5 cm til for hver ekstra 30 cm over 244 cm
Skala: Vælg en diameter på en pendel, der passer til rummet eller overfladen nedenfor
Disse mål hjælper med at bevare frie sigtelinjer, en jævn lysfordeling og afbalancerede proportioner. Læs mere om hvordan du hænger pendellamper op.
Størrelse og placering af pendler over en køkkenø
Hvis du bruger pendellamper til belysning af din køkkenø, skal du vælge pendlerne ud fra øens størrelse og loftshøjden. Ved at hænge flere mindre pendellamper på række opnås en jævn lysfordeling og en hyggelig atmosfære. En køkkenø er et af de mest populære steder at hænge pendler, og det har stor betydning for hele rummet, at proportionerne er rigtige.
Hvad er den ideelle højde for pendler til en køkkenø?
For standardlofter på 244 cm (8 fod) hænges hver pendel:
76–91 cm over bordpladen
For højere lofter, øg med:
7,5 cm for hver ekstra fod (30 cm)
Denne højde sikrer klar udsigt, samtidig med at der skabes fokuseret og funktionel belysning.
Valg af størrelse på pendler til din køkkenø
For at vælge den rigtige størrelse:
Små øer (122-152 cm): kompakte pendler
Mellemstore øer (183-213 cm): mellemstore pendler
Store øer (244-274 cm): mellemstore til store pendler
Designertip:
En simpel formel er:
Pendeldiameter ≈ øbredde ÷ 5
Dette giver en behagelig visuel balance.
Hvor mange pendler skal du bruge til en lang køkkenø?
152–183 cm ø → 2 pendler
En ø på 213–274 cm → 2 eller 3 pendler
En ø på over 305 cm → 3 pendler eller en lang lineær pendel
Hvor stor afstand skal der være mellem pendlerne?
61–91 cm fra center til center
30 cm fra øens kant til første pendel
Denne afstand skaber en jævn fordeling af lys ned over øens overflade.
Belysningsprodukter til køkkenøer
Pendelbelysning over køkkenvasken
Når du vælger en størrelse pendellampe til at hænge over din køkkenvask, skal du huske på vaskens bredde og loftshøjden. En mellemstor pendellampe fungerer generelt godt til at levere den rette lysstyrke uden at være for dominerende visuelt. Områder omkring en køkkenvask har gavn af belysning, der føles både praktisk og varm.
Ideel ophængningshøjde
- Placer bunden af pendlen:
- 76-91 cm over vaskens kant eller bordplade.
Størrelse
Små eller mellemstore pendler er bedst, så de ikke bliver dominerende.
lyskvalitet
Vælg justerbar hvid belysning:
2700–3000 K for en blød og varm stemning
3000-4000 K for god arbejdsbelysning
Med Philips Hue kan du skifte mellem varmt og koldt lys med det samme. Det intelligente belysningssystem fra Philips Hue er fyldt med mange flere intelligente funktioner. Indstil dine køkkenlamper til at tænde og slukke ved at indstille automatiseringer i Hue appen. Få en varm velkomst om morgenen, og dæmp lyset sent om aftenen. Vi har ofte hænderne fulde, når vi går ind og ud af køkkenet. Hvis du har en intelligent hjemmeassistent, hvorfor så ikke bruge stemmestyring? Giv enkle stemmekommandoer for at dæmpe, øge lysstyrken eller tænde og slukke for pendellamper. Perfekt, når du har våde hænder eller har mad på hænderne.
Få mere inspiration til køkkenbelysning, og opdag intelligent belysning, der kan løfte dit rum.
Pendelstørrelse til trappeopgange og høje lofter
Pendellamper, især når de hænger i grupper, kan skabe et markant udtryk i en trappeopgang og give rigtig god belysning. Sørg for, at pendellamperne over din trappe hænger højt nok til, at folk kan gå under dem uden at støde ind i dem. Store, lyse pendler er ideelle til trappeopgange og skaber en markant belysning, der er perfekt til rum med dobbelt loftshøjde.
Anbefalet faldhøjde
En pendel hænger typisk:
244–366 cm fra loftet
Dette sikrer, at pendlen optager det synlige lodrette rum.
Ideelle lampetyper
Overdimensionerede statement-pendler
Multi-lysklynger
Pendler med justerbar ledning
Høje lineære pendler
Intelligent belysning kan øge dramaet yderligere ved at justere lysstyrken på forskellige tidspunkter af dagen.
Yderligere størrelsesovervejelser
Formler for pendeldiameter
To populære formler:
Pendeldiameter = øbredde ÷ 5
Samlet bredde på pendler = 60-70% af øens længde
Lumen til forskellige pendelanvendelser
Opgaveområder: 300–600+ lumen
Omgivende områder: 200-300 lumen
Dekorative pendler: fleksible, afhængigt af atmosfæren
Valg af former
Globe: jævnt, blødt lys
Kegle: fokuseret arbejdsbelysning
Tromme: varmt omgivende lys
Lineær: moderne, retningsbestemt belysning
Sådan forbedrer Philips Hue din pendelbelysning
Philips Hue pendler og intelligente pærer giver fleksibilitet til alle rum. Du kan justere lysstyrke, farvetemperatur eller endda oprette scener, der skifter automatisk i løbet af dagen.
Højdepunkter inkluderer:
Fin lysstyrkeregulering for arbejdsbelysning eller baggrundsbelysning
Varm-til-kold hvid og farvemuligheder (afhængigt af modellen)
Dæmpning uden ny ledningsføring
Automatiseringer, der tilpasser lyset til din morgenrutine eller aftenstemning
Mulighed for lange kabler på udvalgte pendler til høje lofter
Intelligente belysningsfunktioner
Praktisk tjekliste før køb
Ceiling height (important for drop length)
Counter, sink or table width
Pendant diameter
Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm)
Number of pendants & spacing
Type of light needed (task, ambient or decorative)
IP rating if used near water
Smart bulb compatibility
