Hue pendelophæng med Hue Filament pærer over spisebord

Størrelsesguide til pendellamper

21. januar 2026

Pendellamper gør mere end at lyse et rum op – de påvirker balance, komfort og atmosfære. Når de har den rigtige størrelse, kan de gøre en køkkenø mere indbydende, fremhæve området omkring vasken eller fungere som et skulpturelt blikfang i en høj trappeopgang. Men at vælge den rigtige størrelse og højde på pendellampen kan føles overvældende, hvis du ikke er sikker på, hvilke mål du skal følge.

Denne størrelsesguide til pendellamper forklarer alt ved hjælp af klare designregler og alle de mål, du har brug for. Vores tips til valg af størrelse på pendellamper dækker også størrelser til indretning af en køkkenø, principper for pendellampestørrelse til køkkenøer og retningslinjer for pendelbelysning i området omkring køkkenvasken. Du finder praktiske måleformler, tips til visuelle proportioner og inspiration fra Philips Hue, der hjælper dig med at skabe belysning, der passer perfekt til ethvert øjeblik.

Philips Hue Perifo lysskinner med pendler oplyser et køkken.

Sådan dimensionerer du pendellamper

Designere starter ofte med tre nøgleovervejelser: højde, afstand og skala. Uanset om du placerer pendler over en køkkenø, vask eller i en trappeopgang, forbliver grundprincipperne de samme.

Nøgleregler:

  • Højde: Hæng pendler 76-91 cm over overfladen

  • Afstand: Lad der være 61-91 cm mellem pendlerne.

  • Justering ved store loftshøjder: Læg 7,5 cm til for hver ekstra 30 cm over 244 cm 

  • Skala: Vælg en diameter på en pendel, der passer til rummet eller overfladen nedenfor

Disse mål hjælper med at bevare frie sigtelinjer, en jævn lysfordeling og afbalancerede proportioner. Læs mere om hvordan du hænger pendellamper op.

 

 

Størrelse og placering af pendler over en køkkenø

Hvis du bruger pendellamper til belysning af din køkkenø, skal du vælge pendlerne ud fra øens størrelse og loftshøjden. Ved at hænge flere mindre pendellamper på række opnås en jævn lysfordeling og en hyggelig atmosfære. En køkkenø er et af de mest populære steder at hænge pendler, og det har stor betydning for hele rummet, at proportionerne er rigtige.

En loftslampe i køkkenet i form af en pendel, der kaster et varmt skær over et køkkenbord

Hvad er den ideelle højde for pendler til en køkkenø?

For standardlofter på 244 cm (8 fod) hænges hver pendel:

  • 76–91 cm over bordpladen

For højere lofter, øg med:

  • 7,5 cm for hver ekstra fod (30 cm) 

Denne højde sikrer klar udsigt, samtidig med at der skabes fokuseret og funktionel belysning.

Valg af størrelse på pendler til din køkkenø

For at vælge den rigtige størrelse:

  • Små øer (122-152 cm): kompakte pendler

  • Mellemstore øer (183-213 cm): mellemstore pendler

  • Store øer (244-274 cm): mellemstore til store pendler

Designertip: 
En simpel formel er: 
Pendeldiameter ≈ øbredde ÷ 5 
Dette giver en behagelig visuel balance.

Hvor mange pendler skal du bruge til en lang køkkenø?

  • 152–183 cm ø → 2 pendler

  • En ø på 213–274 cm → 2 eller 3 pendler

  • En ø på over 305 cm → 3 pendler eller en lang lineær pendel

Hvor stor afstand skal der være mellem pendlerne?

  • 61–91 cm fra center til center

  • 30 cm fra øens kant til første pendel

    Denne afstand skaber en jævn fordeling af lys ned over øens overflade.

Pendelbelysning over køkkenvasken

Når du vælger en størrelse pendellampe til at hænge over din køkkenvask, skal du huske på vaskens bredde og loftshøjden. En mellemstor pendellampe fungerer generelt godt til at levere den rette lysstyrke uden at være for dominerende visuelt. Områder omkring en køkkenvask har gavn af belysning, der føles både praktisk og varm.

Et elegant køkken oplyst med hvidt, intelligent lys ved hjælp af pendellamper og LED strips under skabene

Ideel ophængningshøjde

  • Placer bunden af pendlen:
  • 76-91 cm over vaskens kant eller bordplade.

Størrelse

Små eller mellemstore pendler er bedst, så de ikke bliver dominerende.

lyskvalitet

Vælg justerbar hvid belysning:

  • 2700–3000 K for en blød og varm stemning

  • 3000-4000 K for god arbejdsbelysning

Med Philips Hue kan du skifte mellem varmt og koldt lys med det samme. Det intelligente belysningssystem fra Philips Hue er fyldt med mange flere intelligente funktioner. Indstil dine køkkenlamper til at tænde og slukke ved at indstille automatiseringer i Hue appen. Få en varm velkomst om morgenen, og dæmp lyset sent om aftenen. Vi har ofte hænderne fulde, når vi går ind og ud af køkkenet. Hvis du har en intelligent hjemmeassistent, hvorfor så ikke bruge stemmestyring? Giv enkle stemmekommandoer for at dæmpe, øge lysstyrken eller tænde og slukke for pendellamper. Perfekt, når du har våde hænder eller har mad på hænderne.

Få mere inspiration til køkkenbelysning, og opdag intelligent belysning, der kan løfte dit rum.

 

 

Pendelstørrelse til trappeopgange og høje lofter

Pendellamper, især når de hænger i grupper, kan skabe et markant udtryk i en trappeopgang og give rigtig god belysning. Sørg for, at pendellamperne over din trappe hænger højt nok til, at folk kan gå under dem uden at støde ind i dem. Store, lyse pendler er ideelle til trappeopgange og skaber en markant belysning, der er perfekt til rum med dobbelt loftshøjde.

Sort Ensis pendel ophængt over køkkenbord

Anbefalet faldhøjde

En pendel hænger typisk:

244–366 cm fra loftet

Dette sikrer, at pendlen optager det synlige lodrette rum.

Ideelle lampetyper

  • Overdimensionerede statement-pendler

  • Multi-lysklynger

  • Pendler med justerbar ledning

  • Høje lineære pendler 

Intelligent belysning kan øge dramaet yderligere ved at justere lysstyrken på forskellige tidspunkter af dagen.

Intelligent Perifo skinnebelysning i sort monteret i loftet i forskellige områder af et hjem

 

 

Yderligere størrelsesovervejelser

Formler for pendeldiameter

  • To populære formler:

  • Pendeldiameter = øbredde ÷ 5

Samlet bredde på pendler = 60-70% af øens længde

Lumen til forskellige pendelanvendelser

  • Opgaveområder: 300–600+ lumen

  • Omgivende områder: 200-300 lumen

  • Dekorative pendler: fleksible, afhængigt af atmosfæren

Valg af former

  • Globe: jævnt, blødt lys

  • Kegle: fokuseret arbejdsbelysning

  • Tromme: varmt omgivende lys

  • Lineær: moderne, retningsbestemt belysning 

 

 

Sådan forbedrer Philips Hue din pendelbelysning

Philips Hue pendler og intelligente pærer giver fleksibilitet til alle rum. Du kan justere lysstyrke, farvetemperatur eller endda oprette scener, der skifter automatisk i løbet af dagen.

Mand og kvinde laver mad ved en køkkenø under tre hvide pendellamper

Højdepunkter inkluderer:

  • Fin lysstyrkeregulering for arbejdsbelysning eller baggrundsbelysning

  • Varm-til-kold hvid og farvemuligheder (afhængigt af modellen)

  • Dæmpning uden ny ledningsføring 

  • Automatiseringer, der tilpasser lyset til din morgenrutine eller aftenstemning

  • Mulighed for lange kabler på udvalgte pendler til høje lofter

Praktisk tjekliste før køb

  • Ceiling height (important for drop length)

  • Counter, sink or table width

  • Pendant diameter

  • Surface to pendant height (30–36 in / 76–91 cm) 

  • Number of pendants & spacing

  • Type of light needed (task, ambient or decorative)

  • IP rating if used near water

  • Smart bulb compatibility 

