Pendellamper gør mere end at lyse et rum op – de påvirker balance, komfort og atmosfære. Når de har den rigtige størrelse, kan de gøre en køkkenø mere indbydende, fremhæve området omkring vasken eller fungere som et skulpturelt blikfang i en høj trappeopgang. Men at vælge den rigtige størrelse og højde på pendellampen kan føles overvældende, hvis du ikke er sikker på, hvilke mål du skal følge.

Denne størrelsesguide til pendellamper forklarer alt ved hjælp af klare designregler og alle de mål, du har brug for. Vores tips til valg af størrelse på pendellamper dækker også størrelser til indretning af en køkkenø, principper for pendellampestørrelse til køkkenøer og retningslinjer for pendelbelysning i området omkring køkkenvasken. Du finder praktiske måleformler, tips til visuelle proportioner og inspiration fra Philips Hue, der hjælper dig med at skabe belysning, der passer perfekt til ethvert øjeblik.