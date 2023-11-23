Nu har du set produkterne: Secure kameraer, bevægelses- og kontaktsensorer og intelligente lyskilder. Mød nu hjernen: Sikkerhedscenteret i Philips Hue appen – og gør dit hjems sikkerhed bedre end nogensinde før.
- Overvåg dit hjem i realtid
- Styr sikkerheden i dit hjem direkte fra din mobil
- Få advarsler med det samme
Se, hvad du kan gøre
Lysalarm
Udløs alarmen (men med dine lys).¹
Til- og frakobling
Vær i kontrol (selvom du ikke er hjemme).
Få det til at se ud som om, du er hjemme
Få det til at se ud som om, at der er nogen hjemme (selvom du er ude).¹
Tidslinje
Hold dig opdateret (hvor som helst og når som helst).
Alarmer i realtid
Find ud af, hvad der sker (mens det sker).
Foretag handling med det samme
Kan du se noget mistænkeligt? Tag affære (lige i Hue appen).
Tilladelser for medlemmer af Hjem
Vælg præcis, hvem der har adgang (og hvem der ikke har).
Få endnu flere funktioner med en plan
Vælg mellem en Basic- eller Plus-plan for at få adgang til avancerede funktioner, såsom videohistorik, aktivitetszoner og smarte advarsler, der giver dig besked, hvis dit kamera registrerer en person, et dyr eller et køretøj.
Du har kontrollen
Hue appen giver dig mulighed for at tage styringen over alle dele af dit intelligente sikkerhedssystem, hvor som helst med en internetforbindelse. Med blot ét tryk kan du til- eller frakoble dit system, give tilladelser til medlemmer af dit Hjem - eller bare kontrollere, om du lod bagdøren stå åben.
Få det hele med en Philips Hue Bridge
Hue Bridge giver dig hele pakken af intelligente funktioner til din Secure-opsætning - lysalarmer, automatiseringer og meget mere - samt mulighed for at udvide opsætningen af din hjemmesikkerhed (eller intelligente belysning!).
Spørgsmål og svar
Hvad kan jeg se på en Secure tidslinje?
Hvad kan jeg gøre med mit sikkerhedssystem, hvis jeg tror, der er en ubuden gæst i mit hjem?
Hvilke Philips Hue produkter fungerer med en Secure opsætning?
Hvor mange Secure kameraer kan jeg have i et Philips Hue Hjem?
Kan du ikke finde svar?
¹Philips Hue Bridge kræves.
