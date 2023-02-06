Med Philips Hue og August arbejder dine smarte låse sammen med dit lys for at give dig et hjem, der i sandhed er intelligent.
Philips Hue og August
Intelligente låse til et intelligent hjem
Nøglefri adgang, automatiserede lyskilder
August smarte låse giver dig nøglefri adgang til dit hjem - og når de er parret med Philips Hue, tændes lyset, før du overhovedet er kommet ind ad døren.
Lad lyset reagere på din lås
Programmer dit lys til automatisk at slukke og din dør til automarisk at låse, når du er klar til at gå i seng. Er du på vej hjem fra arbejde? Døren låses op, og lyset tændes!
Få August smarte låse
August smarte låse ser ikke bare godt ud – de hjælper dig også med at føle dig mere sikker i hele dit hjem.
Få hjælp
Vi hjælper gerne! Hvis du har brug for hjæp til brug af Philips Hue og August, så se vores side med spørgsmål og svar eller kontakt os.
