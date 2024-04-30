Skab et intelligent hjem, der adlyder dine kommandoer - alt du skal gøre er at sige det.
Philips Hue og Google Assistant
Smartere, klogere Google Assistant
Få mest muligt ud af dit intelligente hjem
Uanset om du tænder lyset eller gør klar til en god nats søvn, går Philips Hue og Google Assistant sammen for at hjælpe dig med at få dit intelligente hjem til at gøre sit bedste for dig.
Styr lyset med stemmen
Brug Google Assistant til at styre dit Philips Hue lys – eller endda din Hue Sync box – blot med din stemme.
Fald nemmere i søvn, og vågn op på en naturlig måde
Brug kommandoerne 'Fald i søvn' og 'Vågn op' på en blid måde til at automatisere lyset i soveværelset. Dæmp langsomt lyset ved sengetid, eller bliv vækket på en naturlig måde med din helt personlige solopgang.
Vælg, hvordan du opsætter dit system
Lås op for hele pakken af intelligent belysning med en Hue Bridge. Er rummet ikke egnet til en Hue Bridge? Styr op til 10 lyskilder i ét rum med Bluetooth.
Få Google Nest
Gå til Google Store for at finde Google Assistant aktiverede højttalere og -skærme, for eksempel Google Nest Mini, Google Nest Hub og Google Nest Hub Max.