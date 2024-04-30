Support

Philips Hue og Google Assistant

Skab et intelligent hjem, der adlyder dine kommandoer - alt du skal gøre er at sige det.

Smartere, klogere Google Assistant

Få mest muligt ud af dit intelligente hjem

Uanset om du tænder lyset eller gør klar til en god nats søvn, går Philips Hue og Google Assistant sammen for at hjælpe dig med at få dit intelligente hjem til at gøre sit bedste for dig.

Mand på en sofa, der ser tv med surround-belysning og en smart højttaler på sidebordet ved siden af ham

Styr lyset med stemmen

Brug Google Assistant til at styre dit Philips Hue lys – eller endda din Hue Sync box – blot med din stemme.

Se stemmekommandoer
Fald nemmere i søvn, og vågn op på en naturlig måde

Brug kommandoerne 'Fald i søvn' og 'Vågn op' på en blid måde til at automatisere lyset i soveværelset. Dæmp langsomt lyset ved sengetid, eller bliv vækket på en naturlig måde med din helt personlige solopgang.

 

Mand og kvinde går ind i et hus med en smart højttaler

Vælg, hvordan du opsætter dit system

Lås op for hele pakken af intelligent belysning med en Hue Bridge. Er rummet ikke egnet til en Hue Bridge? Styr op til 10 lyskilder i ét rum med Bluetooth.

Se, hvordan det fungerer
Forbind Phillips Hue og Google Assistant

Sådan gør du

Følg disse trinvise instruktioner for at konfigurere Philips Hue i Google Home appen.

Læs guiden
Google Nest

Få Google Nest

Gå til Google Store for at finde Google Assistant aktiverede højttalere og -skærme, for eksempel Google Nest Mini, Google Nest Hub og Google Nest Hub Max.

Gå til Google Store
