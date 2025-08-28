Når du forbinder Hue lyskilder til Google Assistant, får du mulighed for at bruge stemmestyring — og muligheden for at samle alle smartenheder i dit hjem.
Hvad du skal bruge
Find alt dit Google Home- og Philips Hue udstyr for at komme i gang.
Philips Hue lyskilder
Uanset om du har pærer eller lamper, er dine Philips Hue lyskilder kompatible med Google Home.
Google Assistant aktiveret enhed
Vælg mellem en række Google produkter, der understøtter Google Assistant – du kan også blot bruge din mobil!
Google Home app
Download Google Home appen til din mobil.
Hue Bridge (for fuld funktionalitet)
Det er muligt at forbinde Philips Hue til Google Home med Bluetooth, men Hue Bridge åbner op for endnu flere funktioner, herunder Matter.
Konfigurering via Hue Bridge
- Åben Google Home appen.
- Tryk på plus-ikonet (+) i øverste venstre hjørne.
- Tryk på Konfigurer enhed.
- Tryk på Fungerer sammen med Google.
- Vælg Philips Hue på listen på den næste skærm. Du kan rulle op og ned for at finde den eller skrive "Philips Hue" i søgefeltet øverst på skærmen.
- Du bliver videresendt til din Philips Hue konto. Tryk på Ja for at give Google Home appen tilladelse til at styre dit Hue lys. Appen forbinder Philips Hue til Google Assistant.
- Tryk på pil tilbage-ikonet for at vende tilbage til hovedmenuen i Google Home appen. Alle dine Philips Hue lyskilder og rum vises nu.
Du skal bare sige "OK Google..."
Når du har tilsluttet Philips Hue til Google Home, kan du begynde at styre dine lys blot ved hjælp af stemmen!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the kitchen.”
“Turn on the beside lamp.”
“Turn the bedroom blue.”
“Set Spring blossom in the living room.”
“Dim the lights to 60%.”
Spørgsmål og svar
Kompatibel med Matter
Brug Matter til nemmere at oprette forbindelse til Google Assistant. Denne sikre, problemfri protokol er designet til fremtidige Smart Homes.
Få hjælp
Vi hjælper gerne! Se vores side med spørgsmål og svar eller kontakt os, hvis du har brug for support til at forbinde Philips Hue og Google home.
