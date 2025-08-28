Åben Google Home appen.

Tryk på plus-ikonet (+) i øverste venstre hjørne.

Tryk på Konfigurer enhed.

Tryk på Fungerer sammen med Google.

Vælg Philips Hue på listen på den næste skærm. Du kan rulle op og ned for at finde den eller skrive "Philips Hue" i søgefeltet øverst på skærmen.

Du bliver videresendt til din Philips Hue konto. Tryk på Ja for at give Google Home appen tilladelse til at styre dit Hue lys. Appen forbinder Philips Hue til Google Assistant.