Bundle: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge

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Om Bundle: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge

Lås op for hele pakken af smarte belysningsfunktioner. Med en Hue Bridge og GU10-pærer kan du automatisk få den rigtige nuance af varmt til køligt hvidt lys hele dagen i gennem.

  • Varmt til køligt hvidt lys
  • Tilføj op til 50 lyskilder
  • Styr med app, stemme eller tilbehør
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