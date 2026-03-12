Bundle: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge
Pakkeprisen er 1.085,60 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.357,00 kr.
Pakkeprisen er 1.085,60 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.357,00 kr.
Tilbud
På lager
- Køb nu, betal senere med Klarna
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2-3 dages levering
- Sikker checkout
Om Bundle: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge
Lås op for hele pakken af smarte belysningsfunktioner. Med en Hue Bridge og GU10-pærer kan du automatisk få den rigtige nuance af varmt til køligt hvidt lys hele dagen i gennem.
-
- Varmt til køligt hvidt lys
- Tilføj op til 50 lyskilder
- Styr med app, stemme eller tilbehør
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871182
Produktoplysninger
- Hue White ambiance GU10 - spots - 2-pak
- 2
- Hue Bridge
- 1