- Denne kampagne er gyldig intil d. 21. juni 2026 klokken 23:59.
- Tilføj to (2) eller flere tilbudsprodukter til din kurv, og spar 15% på den samlede pris af de kvalificerede kampagneprodukter. Hvis en Hue Bridge udgør et af de valgte produkter, får du 25% rabat på den samlede pris af de kvalificerede kampagneprodukter.
- Rabatten gælder den samlede pris af de kvalificerede kampagneprodukter i kurven ved køb på https://www.philips-hue.com/da-dk/products/promotions/sport-experience.
- Rabatten er gældende for maksimalt 25 produkter pr. ordre.
- Denne kampagne gælder med forbehold for lagerbeholdningen, og ethvert køb er yderligere underlagt de gældende Philips Hue salgsvilkår og -betingelser.
- Ved delvis returnering af en ordre vil den forholdsmæssige rabat blive fratrukket tilbagebetalingsbeløbet, hvor dette er relevant.
- Dette tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatkoder på www.philips-hue.com.
- Signify Danmark A/S forbeholder sig retten til at annullere en kampagne når som helst eller til at ændre disse vilkår og betingelser ved at genudgive dem.
Op til 25%
GU10 - spots - 3-pak
Hvidt og farvet lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Nuværende pris er 1.199,00 kr.
Op til 25%
Centura indbygningsspots 3-pak
GU10 pære medfølger
70 mm udskæringsdiameter
Justerbart hoved
Smal lysstråle
Nuværende pris er 1.429,00 kr.
Op til 25%
Flux LED strip, 10 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen
Nuværende pris er 1.499,00 kr.
Op til 25%
Infuse stor loftslampe
Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 2.239,00 kr.
Op til 25%
Flux ultra-bright LED strip, 5 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Ultraklart og ægte hvidt lys
4800 lumen
Nuværende pris er 1.129,00 kr.
Op til 25%
Dimmer switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Nuværende pris er 169,00 kr.
Op til 25%
Flux LED strip, 3 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1200 lumen
Nuværende pris er 529,00 kr.
Op til 25%
Krone - E14 pærer - 2-pak
Hvidt og farvet lys
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 829,00 kr.
Op til 25%
Infuse mellemstor loftslampe
Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 1.719,00 kr.
Op til 25%
Signe gradient gulvlampe
Sort
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Nuværende pris er 2.479,00 kr.
Op til 25%
A67 - E27 pære - 1600lm
Op til 1600 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Chromasync™ præcisionsfarve
Nuværende pris er 599,00 kr.
Op til 25%
Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak
Op til 806 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%
Essential farvet lys
Nuværende pris er 379,00 kr.