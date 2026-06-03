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An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live-tilbud: Spar op til 25%

Spar 15%, når du køber to eller flere udsalgsvarer. Tilføj en Bridge for at få 25% rabat.

An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live-tilbud: Spar op til 25%

Spar 15%, når du køber to eller flere udsalgsvarer. Tilføj en Bridge for at få 25% rabat.

53 produkter
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af GU10 - spots - 3-pak

GU10 - spots - 3-pak

Hvidt og farvet lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af Centura indbygningsspots 3-pak

Centura indbygningsspots 3-pak

GU10 pære medfølger
70 mm udskæringsdiameter
Justerbart hoved
Smal lysstråle
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip, 10 m

Flux LED strip, 10 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
2000 lumen

Tilføj en Bridge

Lås op for endnu flere Hue funktioner og få 25% rabat!

Køb Bridge
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af Infuse stor loftslampe

Infuse stor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af Flux ultra-bright LED strip, 5 m

Flux ultra-bright LED strip, 5 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Ultraklart og ægte hvidt lys
4800 lumen
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af Dimmer switch

Dimmer switch

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip, 3 m

Flux LED strip, 3 m

Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1200 lumen
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af Krone - E14 pærer - 2-pak

Krone - E14 pærer - 2-pak

Hvidt og farvet lys
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af Infuse mellemstor loftslampe

Infuse mellemstor loftslampe

Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af Signe gradient gulvlampe

Signe gradient gulvlampe

Sort
Bluetooth-betjening via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af A67 - E27 pære - 1600lm

A67 - E27 pære - 1600lm

Op til 1600 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Chromasync™ præcisionsfarve
Op til 25%
Nærbillede af forsiden af Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak

Essential A60 - E27 pære - 806 lm - 8 W - 3-pak

Op til 806 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys
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Spørgsmål & svar

Hvornår starter Sports Live-tilbuddet?

Hvilke produkter er inkluderet i tilbuddet?

Hvordan kan jeg holde mig opdateret om andre Philips Hue-tilbud som Sports Live-kampagnen?

Vilkår og betingelser

  • Denne kampagne er gyldig intil d. 21. juni 2026 klokken 23:59.
  • Tilføj to (2) eller flere tilbudsprodukter til din kurv, og spar 15% på den samlede pris af de kvalificerede kampagneprodukter. Hvis en Hue Bridge udgør et af de valgte produkter, får du 25% rabat på den samlede pris af de kvalificerede kampagneprodukter.
  • Rabatten gælder den samlede pris af de kvalificerede kampagneprodukter i kurven ved køb på https://www.philips-hue.com/da-dk/products/promotions/sport-experience.
  • Rabatten er gældende for maksimalt 25 produkter pr. ordre.
  • Denne kampagne gælder med forbehold for lagerbeholdningen, og ethvert køb er yderligere underlagt de gældende Philips Hue salgsvilkår og -betingelser.
  • Ved delvis returnering af en ordre vil den forholdsmæssige rabat blive fratrukket tilbagebetalingsbeløbet, hvor dette er relevant. 
  • Dette tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatkoder på www.philips-hue.com.
  • Signify Danmark A/S forbeholder sig retten til at annullere en kampagne når som helst eller til at ændre disse vilkår og betingelser ved at genudgive dem.

Læs mere om returneringsprocessen

Oplev denne fodboldsæson som aldrig før med Hue Sports Live og intelligent belysning!

Et billede af et fodboldstadion på en TV-skærm, badet i grønne lysnuancer, der fremhæver Hue Sports Live-tilbuddet.

Store kampøjeblikke

Dine lys signalerer hvert øjeblik — fra kampstart til pausen og slutfløjtet. 

En gruppe venner jubler over et mål i en fodboldkamp på TV'et, mens Hue Sports Live-funktionen får lysene til at lyse op i pink og blå nuancer.

Mål

Lyseffekter aktiveres i realtid for at markere hvert mål og fejre dit holds sejre.

Fire venner sidder i en sofa, hvoraf den ene holder en fodbold, mens de ser en kamp på TV'et, hvor Hue Sports Live-funktionen får lys til at lyse rødt for et rødt kort.

Røde og gule kort

Fra skift i kampens forløb til dommerens kendelser – dine lys reagerer på kampens op- og nedture, lige når de sker.

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