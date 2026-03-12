Bundle: Signe gradient gulvlampe + Hue Bridge
Pakkeprisen er 2.824,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.138,00 kr.
Pakkeprisen er 2.824,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.138,00 kr.
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På lager
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Om Bundle: Signe gradient gulvlampe + Hue Bridge
Skab øjeblikkeligt en smuk atmosfære. Signe gradient gulvlampen oplyser væggen i en blanding af forskellige farver. Tilslut en Hue Bridge og lås op for hele pakken af smarte belysningsfunktioner.
- Blander hvidt og farvet lys
- Oplys dine vægge
- Styr med app, stemme, tilbehør
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871281
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance Signe gradient gulvlampe
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- Hue Bridge
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