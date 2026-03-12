Bundle: Signe gradient gulvlampe + Hue Bridge

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Om Bundle: Signe gradient gulvlampe + Hue Bridge

Skab øjeblikkeligt en smuk atmosfære. Signe gradient gulvlampen oplyser væggen i en blanding af forskellige farver. Tilslut en Hue Bridge og lås op for hele pakken af smarte belysningsfunktioner.

  • Blander hvidt og farvet lys
  • Oplys dine vægge
  • Styr med app, stemme, tilbehør
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