Bundle: 2 Play light bars + Hue Bridge

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Om Bundle: 2 Play light bars + Hue Bridge

Lås op for hele pakken af smarte belysningsfunktioner med en Hue Bridge! Brug disse Play light bars i sort ved din hjemmebiograf eller gaming område for at forbedre den måde, du bruger dit TV på.

  • Hvidt og farvet lys
  • Lavet til TV-områder
  • Styr med app, stemme eller tilbehør

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