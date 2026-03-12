Bundle: 2 Play light bars + Hue Bridge
Pakkeprisen er 1.382,40 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.728,00 kr.
Pakkeprisen er 1.382,40 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.728,00 kr.
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På lager
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Om Bundle: 2 Play light bars + Hue Bridge
Lås op for hele pakken af smarte belysningsfunktioner med en Hue Bridge! Brug disse Play light bars i sort ved din hjemmebiograf eller gaming område for at forbedre den måde, du bruger dit TV på.
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- Hvidt og farvet lys
- Lavet til TV-områder
- Styr med app, stemme eller tilbehør
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871229
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance Play light bar 2-pak
- 1
- Hue Bridge
- 1
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