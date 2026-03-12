Buzzard væglampe, sort + White E27 filament pære

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På lager
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Om Buzzard væglampe, sort + White E27 filament pære

Tilføj et strejf af elegance i din have med Philips Buzzard udendørs væglampe i sort med en intelligente Hue White E27 filament LED-pære.

  • Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
  • Kan styres med en Hue Bridge
  • Indholder Hue pærer og en Philips lampe

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Outdoor sensor

Outdoor sensor

Trådløs installation
Batteridrevet
Tåler udendørs brug
Automatiserer dit lys

449,00 kr.

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