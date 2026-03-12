Buzzard væglampe, sort + White E27 filament pære
Pakkeprisen er 373,90 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 415,44 kr.
Pakkeprisen er 373,90 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 415,44 kr.
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På lager
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Om Buzzard væglampe, sort + White E27 filament pære
Tilføj et strejf af elegance i din have med Philips Buzzard udendørs væglampe i sort med en intelligente Hue White E27 filament LED-pære.
- Øjeblikkelig trådløs lysdæmpning
- Kan styres med en Hue Bridge
- Indholder Hue pærer og en Philips lampe
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874619
Produktoplysninger
- myGarden Buzzard væglampe 60 W E27, uden pære
- 1
- Hue White Filament A60 - E27 pære
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