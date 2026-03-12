Udendørsbundle: 4 Calla piedestal + 100W strømforsyning
Pakkeprisen er 4.450,50 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 4.945,00 kr.
Pakkeprisen er 4.450,50 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 4.945,00 kr.
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På lager
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Om Udendørsbundle: 4 Calla piedestal + 100W strømforsyning
Denne Calla bundle er klar til plug & play. Den indeholder fire Calla piedestaler og en 100W strømforsyning. Du skal blot sætte stikket i og nyde de 16 millioner farver, der er til rådighed for at fremhæve skønheden i din have eller bruge den mere funktionelt til stibelysning.
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- Stibelysning
- Hvidt og farvet lys
- LowVolt-system
- Kræver en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871694
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance Calla udendørs piedestal
- 4
- Hue Udendørs 100 W strømforsyning
- 1
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