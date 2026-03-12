Denne Calla bundle er klar til plug & play. Den indeholder fire Calla piedestaler og en 100W strømforsyning. Du skal blot sætte stikket i og nyde de 16 millioner farver, der er til rådighed for at fremhæve skønheden i din have eller bruge den mere funktionelt til stibelysning.



Stibelysning

Hvidt og farvet lys

LowVolt-system

Kræver en Hue Bridge