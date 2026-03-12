Udendørsbundle: 4 Calla piedestal + 100W strømforsyning

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Om Udendørsbundle: 4 Calla piedestal + 100W strømforsyning

Denne Calla bundle er klar til plug & play. Den indeholder fire Calla piedestaler og en 100W strømforsyning. Du skal blot sætte stikket i og nyde de 16 millioner farver, der er til rådighed for at fremhæve skønheden i din have eller bruge den mere funktionelt til stibelysning.

  • Stibelysning
  • Hvidt og farvet lys
  • LowVolt-system
  • Kræver en Hue Bridge

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