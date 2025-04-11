Support
Forvandl dit udendørsområde med lys

Udforsk alle udendørsprodukter

Udforsk vores mest populære udendørslamper

Den smartestemåde at oplyse din baghave på - bogstaveligt talt. Vores store udvalgt af udendørsprodukter, gør det nemt at oplyse dit udendørsrum, lige som du ønsker.

Outdoor sensor

Hue

Outdoor sensor

449,00 kr.

Lily udendørs spot

Hue White and color ambiance

Lily udendørs spot

2.619,00 kr.

Lily udendørs spot

Hue White and color ambiance

Lily udendørs spot

829,00 kr.

Lily udendørsspot

Hue White and color ambiance

Lily udendørsspot

1.129,00 kr.

Lily XL udendørs spot

Hue White and color ambiance

Lily XL udendørs spot

1.199,00 kr.

Amarant projektør

Hue White and color ambiance

Amarant projektør

1.419,00 kr.

Appear udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Appear udendørs væglampe

1.349,00 kr.

Appear udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Appear udendørs væglampe

1.199,00 kr.

Daylo udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Daylo udendørs væglampe

1.119,00 kr.

Daylo udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Daylo udendørs væglampe

1.049,00 kr.

Discover udendørs projektør

Hue White and color ambiance

Discover udendørs projektør

1.499,00 kr.

Econic udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Econic udendørs væglampe

1.419,00 kr.

Econic udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Econic udendørs væglampe

1.419,00 kr.

Impress udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Impress udendørs væglampe

1.269,00 kr.

Shop alle udendørs produkter

Se vores lav volt udendørslamper i aktion

LavVolts-belysning gør det nemt at udvide din udendørsbelysning, uanset hvor dine stikkontakter er placeret. Placer dine lamper, hvor du vil, sæt dem sammen, og slut dem til strømforsyningen.

Amarant lineær udendørslampe installeret udenfor

Nemt at installere og udvide

LavVolts-produkterne er designet til at gøre intelligent belysning simpel. Du kan tilslutte flere lamper til en enkelt strømforsyning, og sætte den i en hvilken som helst almindelig stikkontakt og straks få oplyst dit udendørs område.

Læs mere om LavVolt
Intelligente udendørslamper, der oplyser terrassen

Design dit udendørsrum

Du behøver ikke at være designer for at indrette din have – Hue appen gør det for dig. Se, hvilke scener der ville se bedst ud på dine udendørslamper i Hue scenegalleriet.

Sammenlign udendørs opsætninger

Lær Philips Hue at kende

En gruppe venner nyder et måltid udenfor på en terrasse dekoreret med farverigt intelligent belysning.

Oplev intelligent udendørsbelysning

Installer LED lamper udendørs, der er forbundet til det intelligente Philips Hue belysningssystem – og få mest muligt ud af dit udendørsliv med lys.
En kvinde kommer hjem med hoveddøren og indkørslen oplyst med væglamper og piedestaler.

Bliv budt velkommen hjem med lys

Brug Velkommen hjem-automatisering til at blive budt velkommen hjem med intelligent belysning! Lys din forhave eller indkørsel op, når du kommer hjem - helt automatisk.
En ubuden gæst nærmer sig en hoveddør oplyst med to væglamper, der skinner med klart, varmt intelligent lys.

Føl dig mere tryg med intelligent belysning

Få det til at se ud som om, du er hjemme, når du er ude, med automatiseringen, som tænder og slukker dine lamper baseret på den normale aktivitet i det pågældende rum.

