Udendørsbundle: Lily XL spot + Outdoor lightstrip 5m
Pakkeprisen er 1.960,65 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.078,00 kr.
Pakkeprisen er 1.960,65 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.078,00 kr.
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Om Udendørsbundle: Lily XL spot + Outdoor lightstrip 5m
Med LowVolt-bundlen, der indeholder en Lily XL spot og en 5m udendørs lightstrip, kan du både oplyse et træ eller havens roser, og kombineret med lightstrip'en får du en mere dekorativ indstilling. Begge produkter er nemme at installere med plug & play. Spotten har et spyd, som du nemt kan sætte i haven, og lightstrip'en kan enten monteres med clips under din terrassekant eller rundt om et træ.
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- Integreret LED
- Hvidt og farvet lys
- LowVolt-system
- Kræver en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871717
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance Lily XL udendørs spot
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- Hue White and color ambiance Outdoor lightstrip 5 meter
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