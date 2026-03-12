Med LowVolt-bundlen, der indeholder en Lily XL spot og en 5m udendørs lightstrip, kan du både oplyse et træ eller havens roser, og kombineret med lightstrip'en får du en mere dekorativ indstilling. Begge produkter er nemme at installere med plug & play. Spotten har et spyd, som du nemt kan sætte i haven, og lightstrip'en kan enten monteres med clips under din terrassekant eller rundt om et træ.



Integreret LED

Hvidt og farvet lys

LowVolt-system

Kræver en Hue Bridge