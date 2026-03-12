Lås op for surround-belysning! Med en Hue Bridge og Hue Play HDMI sync box 8K kan du nyde dynamisk belysning, der skifter farve, dæmpes op og ned i takt med indholdet på din TV-skærm.

Synkroniser lyset med TV'et ved 8K 60Hz og 4K 120Hz

HDMI 2.1-certificeret

Forbind op til fire HDMI-enheder

Enkel opsætning af Bridgen

Inteligent styring med app, stemme eller tilbehør