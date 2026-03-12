Bundle: Hue Sync box 8K + Bridge
Pakkeprisen er 2.896,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.218,00 kr.
Pakkeprisen er 2.896,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.218,00 kr.
Tilbud
På lager
- Køb nu, betal senere med Klarna
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2-3 dages levering
- Sikker checkout
Om Bundle: Hue Sync box 8K + Bridge
Lås op for surround-belysning! Med en Hue Bridge og Hue Play HDMI sync box 8K kan du nyde dynamisk belysning, der skifter farve, dæmpes op og ned i takt med indholdet på din TV-skærm.
- Synkroniser lyset med TV'et ved 8K 60Hz og 4K 120Hz
- HDMI 2.1-certificeret
- Forbind op til fire HDMI-enheder
- Enkel opsætning af Bridgen
- Inteligent styring med app, stemme eller tilbehør
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330182
Produktoplysninger
- Hue Play HDMI sync box 8K
- 1
- Hue Bridge
- 1
Populære produkter
Nyhed
Slim indbygningsspot 90 mm 3-pak
Justerbart hvidt og farvet lys
Chromasync™ præcisionsfarve
1000 lumen
Vandafvisende (IP44)
1.879,00 kr.
Tap dial switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
379,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Bridge Pro
Understøtter 150+ lyskilder og 50+ tilbehør
Understøtter Hue Sync og MotionAware™
Lås op for styring af hele hjemmet
Avanceret kryptering med Zigbee Trust Center
749,00 kr.