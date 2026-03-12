Bundle: Hue Sync box 8K + Bridge

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Om Bundle: Hue Sync box 8K + Bridge

Lås op for surround-belysning! Med en Hue Bridge og Hue Play HDMI sync box 8K kan du nyde dynamisk belysning, der skifter farve, dæmpes op og ned i takt med indholdet på din TV-skærm.

  • Synkroniser lyset med TV'et ved 8K 60Hz og 4K 120Hz
  • HDMI 2.1-certificeret
  • Forbind op til fire HDMI-enheder
  • Enkel opsætning af Bridgen
  • Inteligent styring med app, stemme eller tilbehør

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