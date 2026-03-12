Bundle: Play light bar 2-pak, hvid + Hue Sync box 8K
Pakkeprisen er 3.560,60 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.748,00 kr.
Pakkeprisen er 3.560,60 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 3.748,00 kr.
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På lager
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Om Bundle: Play light bar 2-pak, hvid + Hue Sync box 8K
Forvandl din underholdning til en fuldt fordybende lyssynkroniseringsoplevelse med en Hue Play HDMI sync box 8K og to Play light bars. Forbedr den måde, du spiller, ser og lytter på!
- Synkroniser lyset med TV'et ved 8K 60Hz og 4K 120Hz
- HDMI 2.1-certificeret
- Skaber 1:1 farvesynkronisering med det, der er på din skærm
- Forbind op til 10 Philips Hue lyskilder
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330188
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance Play light bar 2-pak
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- Hue Play HDMI sync box 8K
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