Bundle: Play light bar 2-pak, hvid + Hue Sync box 8K

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Om Bundle: Play light bar 2-pak, hvid + Hue Sync box 8K

Forvandl din underholdning til en fuldt fordybende lyssynkroniseringsoplevelse med en Hue Play HDMI sync box 8K og to Play light bars. Forbedr den måde, du spiller, ser og lytter på!

  • Synkroniser lyset med TV'et ved 8K 60Hz og 4K 120Hz
  • HDMI 2.1-certificeret
  • Skaber 1:1 farvesynkronisering med det, der er på din skærm
  • Forbind op til 10 Philips Hue lyskilder
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