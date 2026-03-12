Bundle: Welcome projektør + Outdoor sensor

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Om Bundle: Welcome projektør + Outdoor sensor

Få dit hjem til at føles trygt med en Welcome udendørs projektør og en batteridrevet sensor. Sensoren er nem at flytte og kan monteres med en skrue eller den medfølgende magnetiske holder – så du nemt kan ændre detektionsområdet. Varmt hvidt lys (2700K) giver en indbydende stemning.

  • Varm hvidt lys (2700K)
  • Integreret LED
  • Sensor medfølger
  • Kræver en Bridge
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