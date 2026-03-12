Bundle: Welcome projektør + Outdoor sensor
Pakkeprisen er 1.555,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.728,00 kr.
Pakkeprisen er 1.555,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 1.728,00 kr.
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Om Bundle: Welcome projektør + Outdoor sensor
Få dit hjem til at føles trygt med en Welcome udendørs projektør og en batteridrevet sensor. Sensoren er nem at flytte og kan monteres med en skrue eller den medfølgende magnetiske holder – så du nemt kan ændre detektionsområdet. Varmt hvidt lys (2700K) giver en indbydende stemning.
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- Varm hvidt lys (2700K)
- Integreret LED
- Sensor medfølger
- Kræver en Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330122
Produktoplysninger
- Hue White Welcome udendørs projektør
- 1
- Hue Outdoor sensor
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