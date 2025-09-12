*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Dimmer switch
Skru op eller ned for lyset, skift mellem belysningsscener, eller få det bedste lys alt afhængigt af tidspunktet på dagen. Hue Dimmer switchen kan fastgøres til væggen eller magnetiske overflader, men kan også bruges som fjernbetjening hvor som helst i hjemmet.
Produkt højdepunkter
- Trådløs installation
- Batteridrevet
- Nem adgang til belysningsscener
- Brug den som fjernbetjening
Styr lyset med det samme
Få øjeblikkelig kontrol over din intelligente belysning fra Philips Hue med en Hue dimmer switch. Med ét tryk på en knap kan du styre lyset i hele dit hus. Dæmp eller oplys rummene, tænd og sluk for lyset eller skift mellem belysningsscener.
Nem, trådløs installation
Den batteridrevne og trådløse Hue dimmer switch kan monteres overalt med det medfølgende selvklæbende tape. Fjern kontakten fra dens vægplade og brug den som en fjernbetjening eller sæt den på enhver magnetisk overflade.
Indstil lysscener med ét tryk på en knap
Skift mellem de fire forudindstillede belysningsløsninger: Read, Relax, Energize og Concentrate ved at trykke på Hue knappen. Forbind kontakten med en Hue Bridge for at tilpasse og tilføje dine foretrukne belysningsscener eller indstille det perfekte lys baseret på tidspunktet på dagen.
Få tilpasset kontrol
Forbind din Hue dimmer switch med en Hue Bridge for at styre alle lyskilder, rum eller zoner i dit hjem – uanset hvor kontakten sidder – og tilpas kontakten, som du vil.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
White
Materiale
Syntetisk