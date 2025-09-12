Support
Nærbillede af forsiden af Hue Dimmer switch

Dimmer switch

Skru op eller ned for lyset, skift mellem belysningsscener, eller få det bedste lys alt afhængigt af tidspunktet på dagen. Hue Dimmer switchen kan fastgøres til væggen eller magnetiske overflader, men kan også bruges som fjernbetjening hvor som helst i hjemmet.

Produkt højdepunkter

  • Trådløs installation
  • Batteridrevet
  • Nem adgang til belysningsscener
  • Brug den som fjernbetjening
Se alle produktspecifikationer
Find en produktmanual
Styr lyset med det samme

Styr lyset med det samme

Få øjeblikkelig kontrol over din intelligente belysning fra Philips Hue med en Hue dimmer switch. Med ét tryk på en knap kan du styre lyset i hele dit hus. Dæmp eller oplys rummene, tænd og sluk for lyset eller skift mellem belysningsscener.

Nem, trådløs installation

Nem, trådløs installation

Den batteridrevne og trådløse Hue dimmer switch kan monteres overalt med det medfølgende selvklæbende tape. Fjern kontakten fra dens vægplade og brug den som en fjernbetjening eller sæt den på enhver magnetisk overflade.

Indstil lysscener med ét tryk på en knap

Indstil lysscener med ét tryk på en knap

Skift mellem de fire forudindstillede belysningsløsninger: Read, Relax, Energize og Concentrate ved at trykke på Hue knappen. Forbind kontakten med en Hue Bridge for at tilpasse og tilføje dine foretrukne belysningsscener eller indstille det perfekte lys baseret på tidspunktet på dagen.

Få tilpasset kontrol

Få tilpasset kontrol

Forbind din Hue dimmer switch med en Hue Bridge for at styre alle lyskilder, rum eller zoner i dit hjem – uanset hvor kontakten sidder – og tilpas kontakten, som du vil.

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    White

  • Materiale

    Syntetisk

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Garanti

Emballageoplysninger

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Pæren

Kontakten

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay