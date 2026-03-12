Lysspreder til Turaco Hue væglanterne

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Om Lysspreder til Turaco Hue væglanterne

Er lyssprederen til din Turaco væglanterne blevet misfarvet, snavset eller beskadiget efter længere tids udendørs eksponering? Nu kan du blot udskifte lyssprederen med en ny, der er nem at montere og muliggør fortsat brug af dine udendørs lys uden behov for at udskifte hele fatningen.

  • Tåler udendørs brug
  • Nemt at montere
  • Kompatibel med Turaco
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