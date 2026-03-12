Turaco diffuser

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Om Turaco diffuser

Er lyssprederen til din Turaco piedestal eller søjlelampe blevet misfarvet, snavset eller beskadiget efter længere tids udendørs eksponering? Nu kan du blot udskifte lyssprederen med en ny, der er nem at montere og muliggør fortsat brug af dine udendørs lys uden behov for at udskifte hele fatningen.

  • Tåler udendørs brug
  • Nemt at montere
  • Kompatibel med Turaco

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Lysspreder til Turaco Hue væglanterne

Lysspreder til Turaco Hue væglanterne

Vejrbestandigt design
Nemt at montere
Turaco kompatibel

89,00 kr.

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