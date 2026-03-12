Multipack: Centura indbygningsspots 6-pak, hvid

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Om Multipack: Centura indbygningsspots 6-pak, hvid

Opgrader dit hjem med en 6-pak White and color ambiance Centura i hvid. Et godt valg til dit køkken og din gang. Få hvidt og farvet lys i alle rum.

  • Hvidt og farvet lys
  • Bluetooth-betjening via app
  • Styr med app eller stemme*
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere

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