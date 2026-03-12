Multipack: Kerte - E14 pærer - 4-pak

Denne 4-pak White ambiance E14 intelligente pærer giver dig alt fra varmt hvidt til køligt dagslys. Skab den rette stemning til afslapning, læsning, koncentration eller energi. Styr via Bluetooth eller tilslut en Hue Bridge for at få adgang til hele Hue oplevelsen.



Varm til kølig hvid

Straksbetjening via Bluetooth

Styr med app eller stemme*

Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner