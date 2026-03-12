Multipack: Kerte - E14 pærer - 4-pak
Pakkeprisen er 682,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 758,00 kr.
Pakkeprisen er 682,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 758,00 kr.
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Varen er ikke længere tilgængelig
Om Multipack: Kerte - E14 pærer - 4-pak
Denne 4-pak White ambiance E14 intelligente pærer giver dig alt fra varmt hvidt til køligt dagslys. Skab den rette stemning til afslapning, læsning, koncentration eller energi. Styr via Bluetooth eller tilslut en Hue Bridge for at få adgang til hele Hue oplevelsen.
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- Varm til kølig hvid
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330124
Produktoplysninger
- Hue White ambiance Kerte - E14 pærer - 2-pak
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