Multipack: GU10 - spots - 6-pak
Nuværende pris er 1.058,00 kr.
Nuværende pris er 1.058,00 kr.
På lager
- Køb nu, betal senere med Klarna
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2-3 dages levering
- Sikker checkout
Om Multipack: GU10 - spots - 6-pak
Opgrader dit hjem med en White ambiance GU10 6-pak. Få hurtig adgang til det bedste inden for intelligent belysning. Udskift nemt dine eksisterende spots med Hue GU10'er.
-
- Varmt til køligt hvidt lys
- Op til 400 lumen
- Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871663
Produktoplysninger
- Hue White ambiance GU10 - spots - 3-pak
- 2
Populære produkter
20% rabat med Bridge!
GU10 - spots - 3-pak
Varmt til køligt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
529,00 kr.
20% rabat med Bridge!
GU10 - spots - 2-pak
Varmt til køligt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
379,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Dimmer switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
169,00 kr.
Startsæt: 3 x E27 pærer (1100) + Dimmer switch + Bridge Pro
Understøtter over 150 lyskilder og mere end 50 stk. tilbehør
MotionAware™-teknologi
White ambiance + 16 millioner farver
Avanceret kryptering med Zigbee Trust Center
1.499,00 kr.
-30% på pære nr. 2
GU10 - spots - 2-pak
Varmt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
299,00 kr.
Essentielt startsæt: 3 GU10 pærer (345 lm) + Smart button
Op til 345 lumen
Essentielt farvelys
Hue Bridge inkluderet
Smart button medfølger
829,00 kr.
-30% på pære nr. 2
GU10 - spot - 1-pak
Hvidt og farvet lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
489,00 kr.
-30% på pære nr. 2
A67 – E27 pære – 1600
Op til 1600 lumen
Varmt hvidt lys
Ultralav lysdæmpning 5%
Styr med app eller stemme
219,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Secure kamera på batteri
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Batteridrevet
Vægbeslag medfølger
1.279,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Secure kamera på batteri
Kryptering fra start til slut
1080P HD-video
Batteridrevet
Vægbeslag medfølger
1.279,00 kr.
20% rabat med Bridge!
A60 - E27 pære
Varm til kølig hvid
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere
279,00 kr.
Kun hos Philips-hue.com
Tap dial switch mini
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
339,00 kr.