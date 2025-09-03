Support
Essentielt startsæt: 3 GU10 pærer (345 lm) + Smart button

Træd ind i en verden af intelligent belysning med dette Philips Hue Essentielt startsæt med tre pærer med fuld farve og justerbart hvidt lys, som du nemt kan justere fra varmt og hyggeligt til køligt hvidt lys. Skab den perfekte stemning med jævn dæmpning, millioner af farver og et bibliotek af belysningsscener designet af vores eksperter – eller lav din egen! Tilslut den medfølgende Hue Bridge for at få adgang til den uendelige liste af funktioner. Styr med din stemme, appen eller ethvert intelligent tilbehør.

Fatning

Lysfarve

Model

Pakning

Form

Produkt højdepunkter

  • Op til 345 lumen
  • Varm til kølig hvid (2200-6500 K)
  • Kan dæmpes til 2% lysstyrke
  • Hue Bridge medfølger
  • Smart button medfølger
Styr lyskilderne med stemmen*

Styr lyskilderne med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.

Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys

Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys

Farvelæg dit hjem med over 16 millioner farver, der omgående skaber den rette stemning til enhver lejlighed. Ved at trykke på en knap kan du skabe en festlig stemning til en fest, gøre din dagligstue til en biograf, forbedre din indretning af hjemmet med forskellige farvenuancer og meget mere.

Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente belysning 

Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente belysning 

Tag din underholdning til nye højder ved at synkronisere handlingen på skærmen eller musikkens rytme med din intelligente belysning.* Vælg, hvordan du vil synkronisere din belysning med din film, din musik (f.eks. ved brug af vores Spotify-integration!), din TV-serie eller dit spil, og se, hvordan de farvekompatible lyskilder i dit underholdningsområde reagerer. *Kræver Hue Bridge 

Hue Bridge – home automation-centralen i dit intelligente hjem

Hue Bridge – home automation-centralen i dit intelligente hjem

Hue Bridgen er et vigtig komponent i et personligt Philips Hue intelligent belysningssystem. Det er hjernen bag systemet, der kommunikerer med både dine intelligente lyskilder og Hue appen for at sikre, at det hele fungerer sammen. Den giver også mulighed for automatisering såsom planlægningsrutiner og timere.

Styr lyset med ét klik 

Styr din intelligente belysning med ét klik – ingen smartphone nødvendig. Brug ét enkelt tryk til at tænde og slukke dine lamper, eller tryk og hold knappen nede for at dæmpe dem eller gøre dem lysere. Philips Hue Smart button er allerede konfigureret til at gøre præcis det, du har brug for, og er klar til brug, uanset hvor det måtte være.

Specifikationer

Mål for pære

  • Mål (B x H x D)

    50 x 55

Design og finish

Holdbarhed

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Garanti

Lysegenskaber

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Strømforbrug

Service

Tekniske specifikationer

Bridge

Pæren

Kontakten

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

