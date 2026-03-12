Multipack: GU10 - spots - 6-pak

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Om Multipack: GU10 - spots - 6-pak

Opgrader dit hjem med en White and color ambiance GU10 6-pak. Få hurtig adgang til det bedste inden for intelligent belysning. Udskift nemt dine eksisterende spots med Hue GU10'er.

  • Hvidt og farvet lys
  • Op til 400 lumen
  • Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

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