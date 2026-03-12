Multipack: GU10 - spots - 6-pak
Pakkeprisen er 2.158,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 2.398,00 kr.
Pakkeprisen er 2.158,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 2.398,00 kr.
Tilbud
På lager
- Køb nu, betal senere med Klarna
- Fri fragt over 500 kr.
- 30 dages gratis retur
- 2-3 dages levering
- Sikker checkout
Om Multipack: GU10 - spots - 6-pak
Opgrader dit hjem med en White and color ambiance GU10 6-pak. Få hurtig adgang til det bedste inden for intelligent belysning. Udskift nemt dine eksisterende spots med Hue GU10'er.
-
- Hvidt og farvet lys
- Op til 400 lumen
- Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871656
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance GU10 - spots - 3-pak
- 2
Populære produkter
Tento rundt loftpanel 29,1 cm, hvid
Diskret opadgående glød
Ø29,1 cm
Op til 2250 lumen
Syntetisk profil
679,00 kr.
Tap dial switch
Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening
379,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Flux LED strip, 3 m
Scener og effekter, der kan tilpasses
Chromasync™ præcisionsfarveblanding
Klart og ægte hvidt lys
1200 lumen
529,00 kr.
20% rabat med Bridge!
GU10 - spots - 3-pak
Hvidt og farvet lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
1.199,00 kr.
20% rabat med Bridge!
Bridge Pro
Understøtter 150+ lyskilder og 50+ tilbehør
Understøtter Hue Sync og MotionAware™
Lås op for styring af hele hjemmet
Avanceret kryptering med Zigbee Trust Center
749,00 kr.
Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak
Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%
Essential farvet lys
449,00 kr.
20% rabat med Bridge!
GU10 - spots - 3-pak
Varmt til køligt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner
529,00 kr.