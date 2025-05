Fyld dit udendørsområde med intelligent belysning med denne udendørs strømforsyning, som gør det muligt at tilslutte op til 100 W på én strømforsyning. På hver strømforsyning kan du forbinde to kabler på op til 30 meter til en hvilken som helst udendørs lav volt Philips Hue lampe, og tilføje lamper op til et samlet wattforbrug på 100 W.