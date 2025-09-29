Support
Intelligente LED-væglamper

Tilføj et arkitektonisk element til din stue, eller bad forhaven med kraftfuldt intelligent lys – med den alsidige samling af Philips Hue væglamper er mulighederne uendelige.

Gode grunde til at bruge intelligent udendørs væglamper

Brug disse ideer til udendørsbelysning til at hjælpe dig med at øge skønheden og sikkerheden i dine udendørs rum med intelligent vægbelysning.

Belysningsløsninger til kæresteparrets soveværelse

Med intelligent vægbelysning kan du lave et hyggeligt sted at læse sent på natten eller tilføje effektbelysning for at skabe en afslappende atmosfære.

5 idéer til terrasse belysning, der får dit hus til at skille sig ud

5 idéer til terrasse belysning, der får dit hus til at skille sig ud

Intelligent vægbelysning er placeret på hver side af døren og skaber et indbydende miljø, der byder både dig og dine gæster velkommen.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

