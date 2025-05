Wall switch module 2-pak

Philips Hue wall switch modulet, som installeres bag dine almindelige vægkontakter gør, at du kan bruge dine eksisterende vægkontakter sammen med din Philips Hue intelligente belysning. Dine lamper er altid tændte og tilgængelige – og du kan endda bruge kontakten til at indstille flere scener for en lampe, et rum eller en zone.