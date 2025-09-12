Support
Nærbillede af forsiden af Hue White A67 – E27 pære – 1600

A67 – E27 pære – 1600

Få varmt hvidt lys af høj kvalitet (2700 K) i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato. Med en maksimal lysstyrke på 1600 lumen og lysdæmpning kan du virkelig tilpasse din belysning, så den passer til dine behov, og justere den problemfrit fra fuld lysstyrke helt ned til 5% ved hjælp af Hue appen.

Fatning

Lysfarve

Model

Form

Pakning

Produkt højdepunkter

  • Op til 1600 lumen
  • Varmt hvidt lys (2700 K)
  • Kan dæmpes til 5% lysstyrke
  • Styring med appen eller stemmen
  • Nem at installere og bruge
Se alle produktspecifikationer
Find en produktmanual

Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen

Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen

Med Hue Bluetooth appen kan du betjene dine intelligente Hue lyskilder i ét enkelt rum i dit hjem.Tilføj op til 10 intelligente lyskilder, og betjen dem alle med et enkelt tryk på din smartphone.

Styr lyskilderne med stemmen*

Styr lyskilderne med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.

Skab den rette stemning med blødt hvidt lys

Skab den rette stemning med blødt hvidt lys

Hue pærer og lamper giver et blødt hvidt lys. Med lysdæmpning fra klart dagslys til dæmpet natlys kan du med disse intelligente lyskilder give dit hjem den helt rette styrke af varmt lys efter behov.

Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge

Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge

Hue Bridge giver adgang til de funktioner, der gør intelligent belysning virkelig intelligent – styring væk fra hjemmet, stemmestyring, automatiseret belysning og meget mere. Føj en Hue Bridge til din opsætning for at skabe fordybende oplevelser, drage fordel af en sikker og pålidelig teknolog med mere. Hue Bridge er nøglen til intelligent belysning, som du aldrig har oplevet det før.​

Specifikationer

Holdbarhed

  • Antal tændingscyklusser

    50.000

  • Normeret levetid

    25.000

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Strømforbrug

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Pæren

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

