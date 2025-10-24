Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance A60 - B22 pære - 810 - 1-pak

A60 - B22 pære - 810 - 1-pak

Få fordelene ved naturligt dagslys i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato, der er redesignet til at bruge 40% mindre energi og udstyret med fuldspektret hvidt lys, der kan justeres fra hyggelige stearinlysfarver til klart, hvidt lys, der giver ny energi. Du kan tilpasse din belysning endnu mere med ultralav dæmpning fra fuld lysstyrke helt ned til 0,2%.

Produkt højdepunkter

  • Op til 810 lumen
  • Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
  • Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
  • Styring med appen eller stemmen
  • Nem at installere og bruge
Specifikationer

Holdbarhed

  • Antal tændingscyklusser

    50.000

  • Normeret levetid

    25.000

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Strømforbrug

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Pæren

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

