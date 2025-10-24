Få fordelene ved naturligt dagslys i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato, der er redesignet til at bruge 40% mindre energi og udstyret med fuldspektret hvidt lys, der kan justeres fra hyggelige stearinlysfarver til klart, hvidt lys, der giver ny energi. Du kan tilpasse din belysning endnu mere med ultralav dæmpning fra fuld lysstyrke helt ned til 0,2%.