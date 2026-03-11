Support
En køkkenbordplade oplyst i varme orange og hvide toner af intelligent belysning.

Nærbillede af forsiden af Flourish bordlampe

White and color ambiance

Flourish bordlampe

Justerbart hvidt og farvet lys
1100 lumen A60 pære inkluderet
App- og stemmestyring
Zigbee og Matter kompatibel
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Flux fleksibelt stik 4-pak

Lightstrips

Flux fleksibelt stik 4-pak

50 cm stik til kompleks installation
Perfekt lysovergang
Præcis installation
Sikker og nem anvendelse

Tilbud
Nærbillede af forsiden af Flux monteringsbeslag 10-pak

Lightstrips

Flux monteringsbeslag 10-pak

Nem installation af LED strips
Skruer og tape medfølger
Robust og gennemsigtigt design
10-pak
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Essential LED strip, 5 m

Lightstrip

Essential LED strip, 5 m

RGBIC
Scener, der kan tilpasses
Kan afkortes, så den passer til ethvert rum
App- og stemmestyring
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Essential LED strip, 10 m

Lightstrip

Essential LED strip, 10 m

RGBIC
Scener, der kan tilpasses
Kan afkortes, så den passer til ethvert rum
App- og stemmestyring
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip forlænger, 5 m

Lightstrips

Flux LED strip forlænger, 5 m

Forlænger 5m
Nem installation
Klart og ægte hvidt lys
Chromasync™ præcisionsfarve
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip forlænger, 2 m

Lightstrips

Flux LED strip forlænger, 2 m

Forlænger 2m
Nem installation
Klart og ægte hvidt lys
Chromasync™ præcisionsfarve
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Flux LED strip forlænger, 10 m

Lightstrips

Flux LED strip forlænger, 10 m

Forlænger 10m
Nem installation
Klart og ægte hvidt lys
Chromasync™ præcisionsfarve
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Milliskin indbygningsspots (3-pak)

White ambiance

Milliskin indbygningsspots (3-pak)

Der medfølger 3 GU10 pærer
70 mm udskæringsdiameter
Justerbart hoved
Smal stråle
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak

White and color ambiance

Essential GU10 - spots - 345 lm - 4,7 W - 4-pak

Op til 345 lumen
Essential hvidt lys
Lav dæmpning ned til 2%​
Essential farvet lys
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Understøtter 150+ lyskilder og 50+ tilbehør
Understøtter Hue Sync og MotionAware™
Lås op for styring af hele hjemmet
Avanceret kryptering med Zigbee Trust Center
Tilbud
Nærbillede af forsiden af Smart button

Smart button

Smart button

Batteridrevet
45 mm
Mat design
Fastgøres magnetisk eller med beslag
Ideer til farverig forårsbelysning

Forårsbelysning i dit hjem handler om lysere rum, blødere toner og en forfriskende energi.

En stue oplyst i bløde forårsfarver af lyserødt, lilla og hvidt lys.

Blomstrende stuer

Giv din stue nyt liv med pastelfarvede varme nuancer fra intelligent gradient belysning. Forvandl dit rum til en levende scene for kvalitetstid og uforglemmelige øjeblikke. Det er forår – det er showtime!

Shop til stuen
Et køkken og stue oplyst i varme hvide toner af smart lys.

Få ny energi

Friske råvarer, friske idéer. Skab mere lys i dit køkken med intelligent arbejdsbelysning, der giver ny energi til madlavning og kreativ udfoldelse. Synkroniser dit lys med musik og din stemmeassistent, og gør hverdagens opgaver til en fornøjelse (kræver en Hue Bridge).

Shop til køkkenet
En dame slapper af på en seng badet i bløde hvide nuancer af lys fra en bordlampe ved siden af sengen.

Kreative belysningsscener

Skab forårsstemning i alle rum med belysningsscenerne i Hue appen. Udforsk blødheden i 'Blomstring', de forglemmigej-blå nuancer i 'Memento', de lyserøde og gule nuancer i 'Lilje' og den varme glød i 'Ravfarvet blomst'. Gå på opdagelse, og lad dig inspirere!

Udforsk Hue appen

Spørgsmål & svar

Hvornår starter forårsudsalget?

Hvilke produkter er inkluderet i forårsudsalget?

Hvordan kan jeg holde mig opdateret omkring Philips Hue tilbud og -kampagner?

Vilkår og betingelser

  • Denne kampagne er gyldig indtil kl. 23:59 den 6. april 2026.
  • Tilføj to (2) eller flere udsalgsvarer til din kurv, og få 15% rabat på den samlede pris på udsalgsprodukterne. Hvis en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro er en af ​​disse udsalgsvarer, får du 25% rabat på den samlede pris på udsalgsprodukterne.
  • Rabatten gælder kun de udvalgte produkter på https://www.philips-hue.com/da-dk/products/promotions/spring-lighting-deals.
  • Rabatten er gældende for maksimalt 25 produkter pr. ordre.
  • Denne kampagne gælder med forbehold for lagerbeholdningen, og ethvert køb er yderligere underlagt de gældende Philips Hue salgsvilkår og -betingelser.
  • Ved delvis returnering af en ordre vil den forholdsmæssige rabat blive fratrukket tilbagebetalingsbeløbet, hvor dette er relevant.
  • Dette tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatkoder på www.philips-hue.com.
  • Signify Danmark A/S forbeholder sig retten til at annullere en kampagne når som helst eller til at ændre disse vilkår og betingelser ved at genudgive dem.

