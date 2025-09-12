Nyhed
A67 - E27 pære - 1600lm
Få fordelene ved naturligt dagslys i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato, der er redesignet til at bruge 40% mindre energi og udstyret med fuldspektret hvidt lys, der kan justeres fra hyggelige stearinlysfarver til klart, hvidt lys, der giver ny energi. Du kan tilpasse din belysning endnu mere med ultralav dæmpning fra fuld lysstyrke helt ned til 0,2%.
Produkt højdepunkter
- Op til 1600 lumen
- Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
- Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
- Styring med appen eller stemmen
- Nem at installere og bruge
Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen
Med Hue Bluetooth appen kan du betjene dine intelligente Hue lyskilder i ét enkelt rum i dit hjem.Tilføj op til 10 intelligente lyskilder, og betjen dem alle med et enkelt tryk på din smartphone.
Styr lyskilderne med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.
Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys
Disse pærer og lamper giver forskellige toner af varmt til køligt hvidt lys. Med komplet lysdæmpning fra stærk til dæmpet natlys kan du regulere belysningen til den perfekte tone og lysstyrke til dine daglige behov.
Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge
Hue Bridge giver adgang til de funktioner, der gør intelligent belysning virkelig intelligent – styring væk fra hjemmet, stemmestyring, automatiseret belysning og meget mere. Føj en Hue Bridge til din opsætning for at skabe fordybende oplevelser, drage fordel af en sikker og pålidelig teknolog med mere. Hue Bridge er nøglen til intelligent belysning, som du aldrig har oplevet det før.
Specifikationer
Holdbarhed
Holdbarhed
Antal tændingscyklusser
50.000
Normeret levetid
25.000