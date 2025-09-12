Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance A67 - E27 pære - 1600lm

Nyhed

A67 - E27 pære - 1600lm

Få fordelene ved naturligt dagslys i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato, der er redesignet til at bruge 40% mindre energi og udstyret med fuldspektret hvidt lys, der kan justeres fra hyggelige stearinlysfarver til klart, hvidt lys, der giver ny energi. Du kan tilpasse din belysning endnu mere med ultralav dæmpning fra fuld lysstyrke helt ned til 0,2%.

Fatning

Lysfarve

Model

Form

Pakning

  • Køb nu, betal senere med Klarna
  • Fri fragt over 500 kr.
  • 30 dages gratis retur
  • 2-3 dages levering
  • Sikker checkout

Produkt højdepunkter

  • Op til 1600 lumen
  • Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
  • Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
  • Styring med appen eller stemmen
  • Nem at installere og bruge
Se alle produktspecifikationer
Find en produktmanual

Populære produkter

Nyhed
A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak

Hue White

A60 - E27 pære - 1600 - 1-pak

Op til 1600 lumen
Varmt hvidt lys
Ultralav lysdæmpning 5%
Styr med app eller stemme

219,00 kr.

Nyhed
A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak

Hue White ambiance

A60 - A60 pære - 1100 - 1-pak

Op til 1100 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Styr med app eller stemme

489,00 kr.

Nyhed
A60 - E27 pære - 810 - 1-pak

Hue White ambiance

A60 - E27 pære - 810 - 1-pak

Op til 810 lumen
Fuldspektret dagslys
Ultralav lysdæmpning 0,2%
Styr med app eller stemme

749,00 kr.

Bridge

Hue

Bridge

Understøtter 50 lyskilder, 12 stk. tilbehør
Understøtter Hue Sync
Giver mulighed for integration af lys og sikkerhed
Avanceret kryptering

449,00 kr.

A60 - E27 pærer - 800 - 2-pak

Hue White and color ambiance

A60 - E27 pærer - 800 - 2-pak

Op til 806 lumen*
Hvidt og farvet lys
Kan styres via Bluetooth
Tilføj Hue Bridge for at få mere

749,00 kr.

ST64 Edison - E27 pære

Hue White ambiance Filament

ST64 Edison - E27 pære

Varm til kølig hvid
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

339,00 kr.

Krone - E14 pærer - 2-pak

Hue White ambiance

Krone - E14 pærer - 2-pak

Varmt til køligt hvidt lys
Straksbetjening via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj Hue Bridge for at få mere

449,00 kr.

Ambiance gradient lightstrip 2 m

Hue White and color ambiance

Ambiance gradient lightstrip 2 m

Integreret LED
Bluetooth-styring via app
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

1.199,00 kr.

Krone - E14 pære - 1-pak

Hue White

Krone - E14 pære - 1-pak

Blødt, hvidt lys
Kan styres via Bluetooth
Styr med app eller stemme*
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

169,00 kr.

GU10 - spots - 2-pak

Hue White ambiance

GU10 - spots - 2-pak

Varmt til køligt hvidt lys
Op til 400 lumen
Tilføj en Hue Bridge for at få alle funktioner

379,00 kr.

Tilbud
Festavia lyskæde

Hue White and color ambiance

Festavia lyskæde

Skab en gradient af farver
250 LED'er med farve
20 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug

1.649,00 kr.

1.154,30 kr.

Nyhed
OmniGlow 3 m LED strip

Lightstrips

OmniGlow 3 m LED strip

2700 lumen
OmniGlow teknologi, så du får jævne lyseffekter
Direkte og indirekte belysning
Ultraklart, ægte hvidt

1.049,00 kr.

Outdoor sensor

Hue

Outdoor sensor

Trådløs installation
Batteridrevet
Tåler udendørs brug
Automatiserer dit lys

449,00 kr.

Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådløs installation
Batteridrevet
Nem adgang til belysningsscener
Brug den som fjernbetjening

169,00 kr.

Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen

Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen

Med Hue Bluetooth appen kan du betjene dine intelligente Hue lyskilder i ét enkelt rum i dit hjem.Tilføj op til 10 intelligente lyskilder, og betjen dem alle med et enkelt tryk på din smartphone.

Styr lyskilderne med stemmen*

Styr lyskilderne med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.

Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Disse pærer og lamper giver forskellige toner af varmt til køligt hvidt lys. Med komplet lysdæmpning fra stærk til dæmpet natlys kan du regulere belysningen til den perfekte tone og lysstyrke til dine daglige behov.

Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge

Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge

Hue Bridge giver adgang til de funktioner, der gør intelligent belysning virkelig intelligent – styring væk fra hjemmet, stemmestyring, automatiseret belysning og meget mere. Føj en Hue Bridge til din opsætning for at skabe fordybende oplevelser, drage fordel af en sikker og pålidelig teknolog med mere. Hue Bridge er nøglen til intelligent belysning, som du aldrig har oplevet det før.​

Specifikationer

Holdbarhed

  • Antal tændingscyklusser

    50.000

  • Normeret levetid

    25.000

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Strømforbrug

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Pæren

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay