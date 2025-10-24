Adore oplyst badeværelsesspejl
Med Philips Hue White ambiance Adore badeværelsesspejl kan du nyde en smuk lyseffekt, der forhindrer uønskede skygger. Brug en Hue Dimmer switch til nem indstilling af det rette lys til at hjælpe dig med at give energi, koncentrere dig, læse og slappe af.
Nuværende pris er 229,99 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Lysdæmperkontakt medfølger
- Integreret LED
- White
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal