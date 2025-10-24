Adore oplyst badeværelsesspejl
Med det store, runde Adore badeværelsesspejl gør du morgen- og aftenrutinerne til en fornøjelse foran en ring af varm til køligt hvidt lys. Brug den medfølgende Hue Dimmer switch eller Bluetooth appen til at oprette forbindelse til en Hue Bridge og få adgang til samtlige belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 2.029,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal