Det klassiske, slanke design på Philips Hue White ambiance Adore badeværelseslampe passer til indretningen i ethvert badeværelse. Styr lyset med en Hue Dimmer switch og skift i mellem de 4 lysscene: Energize, Concentrate, Read og Relax. Vælg den perfekte belysning til at lægge make-up eller gøre dig klar, til en særlig begivenhed. Placér lampen horisontalt over dit spejl, eller installer en vertikalt på hver side, for at opnå den ultimative stemningsbelysning.